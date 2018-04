Vlaamse film verliest terrein in bioscoop

Vlaamse films lokten vorig jaar 1,7 miljoen bezoekers naar de bioscoop. Dat is een daling met 11 procent.

Bijna dertig Vlaamse films waren in 2017 goed voor 1,7 miljoen bezoekers in de Belgische bioscoopzalen, het laagste niveau van de voorbije tien jaar. 'F.C. De Kampioenen 3: Forever' van Jan Verheyen klokte eind december af op 309.000 bezoekers. Op 15 maart van dit jaar stond de teller al op 592.000.

Hiermee komt de film binnen op de elfde plaats in de lijst van best bekeken Vlaamse films aller tijden. De top drie van 2017 wordt vervolledigd door 'Het tweede gelaat' (ook van Jan Verheyen, 214.000 bezoekers) en 'Le Fidèle' van Michael Roskam (slechts 135.000). Ter vergelijking: naar Roskams debuut ‘Rundskop’ (2011) gingen zo’n 460.000 mensen kijken in de cinema.

De Vlaamse cinema zit in het vaderlandse bioscoopcircuit op het laagste niveau van de voorbije tien jaar. In 2016 gingen 1,9 miljoen mensen naar een Vlaamse film. 2015 was hét topjaar, met 2,4 miljoen bezoekers. De Vlaamse film verliest dus elk jaar een beetje meer marktterrein.

Een trend die zich blijft doorzetten, aldus het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), dat de cijfers in zijn jaarrapport publiceert, is dat de grote bezoekersvolumes voor enkele films afneemt. Terwijl 400 à 500.000 bezoekers enkele jaren geleden als een groot succes werd gezien, ligt de lat vandaag een stuk lager. Het VAF wil niet panikeren. 'De bioscoop is vandaag maar één manier om films te consumeren, naast streaming en VOD, televisie, dvd en blu-ray', luidt het. 'Het grote publiek wordt via verschillende kanalen bereikt. Helaas zijn de streamingdiensten en dvd-distributeurs bijzonder karig met cijfers, waardoor we geen volledig beeld kunnen geven.'