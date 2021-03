Vlaamse misdaadstory op de smartphone

WatchApp. Zo noemt het theatergezelschap SKaGeN het format dat ze ontwikkeld hebben om verhalen te vertellen in coronatijden. In wezen komt het neer op fictie die je in realtime volgt aan de hand van tekst- en videoberichten op je smartphone. Na de romantische WatchApp ‘Emmi en Leo’ is het nu de beurt aan ‘IMKE.’, een misdaadverhaal.

Het gaat niet zo goed met de familie Vercauteren. De ouders (Filip Peeters en Barbara Sarafian) zijn gescheiden, de twee oudste kinderen (Lynn Van Royen en Bjarne Devolder) hebben het huis verlaten. In een poging om de brokken te lijmen maakt de jongste dochter, Imke, een WhatsApp-groep aan voor het hele gezin. Maar dan gebeurt iets waarbij de familiale problemen in het niet verzinken: een verdwijning.

Als je een ticket koopt en de gratis app downloadt, krijg je 2,5 week lang meldingen met berichten, Facetime-gesprekken of filmpjes van live ontmoetingen.

‘IMKE.’ is misdaadfictie zoals die die we de jongste jaren wel meer zien op de Vlaamse televisie. Wat dit project uniek maakt, is de manier waarop regisseur Mathijs F Scheepers, scenarist Peter De Graef en producent Korneel Hamers het verhaal vertellen. In plaats van als serie in wekelijkse episodes of als bingepakket volgt de kijker het op de smartphone, via de digitale communicatie tussen de leden van het gezin Vercauteren. Als je een ticket koopt en de speciale (gratis) SKGN-app downloadt, krijg je 2,5 week lang meldingen met berichten, Facetime-gesprekken of filmpjes van live ontmoetingen. ‘Het misdaadgenre is ideaal voor dit format', zegt Scheepers. ‘We werken voortdurend met kleine cliffhangers.’

Schaalvergroting

Scheepers en Hamers, twee van de drijvende krachten achter het Antwerpse theatergezelschap SKaGeN, zijn niet aan hun proefstuk toe. ‘IMKE.’ is al de derde WatchApp-productie op een jaar tijd, na twee verhalen op basis van de Oostenrijkse liefdesroman ‘Emmi & Leo’. ‘Deze keer zijn we echter volledig omgeschakeld van technologisch systeem,’ legt Hamers uit. ‘De vorige series verliepen via WhatsApp, nu hebben we alles geïntegreerd in een eigen app.’

De trailer van IMKE.

Het idee ontstond toen Covid-19 de theaterzalen begin vorig jaar dwong om de deuren te sluiten. SKaGeN tastte al langer de wisselwerking tussen toneel en technologie af. Scheepers bedacht dat ze een voorstelling konden maken op basis van WhatsApp-berichten. De productie van die eerste reeks vergde uiteindelijk een investering van zo’n 78.000 euro (waaronder de financiële reserves van het gezelschap). De eerste WatchApp, ’Emmi en Leo’, sloeg aan en kreeg een iets duurder vervolg, ‘Emmi en Leo LIVE’, deze keer aangevuld met ongeveer 1,5 uur videofragmenten. ‘IMKE.’ bevat zelfs zo’n 3 uur video.

Voor de derde reeks ligt het budget rond 260.000 euro. Hamers: ‘We hebben dus telkens een schaalvergroting doorgevoerd. Veel verder kunnen we voorlopig niet gaan. Maar we zitten zeker nog niet aan de grenzen van het publiek dat we kunnen bereiken.’

De eerste twee reeksen verkochten samen meer dan 14.000 tickets in Vlaanderen alleen. Ter vergelijking: in een gemiddeld theaterseizoen lokt SKaGeN 8.000 à 9.000 mensen naar de zalen. Volgens de makers danken ze hun succes aan de combinatie van een democratische ticketprijs (12,5 euro, ‘evenveel als een gin tonic’) en de verslavende kwaliteiten van hun project. ‘We hebben geprobeerd een nieuw format te maken en geen afkooksel van iets anders', stelt Hamers. ‘Het is geen verfilmd theater. Al willen we ook vermijden dat dit nieuwe genre afgeschreven wordt als oppervlakkig omdat op je smartphone zit. Peter De Graef heeft echt wel een gelaagde tekst geschreven.’

De app moet op termijn een forum worden waarop alle mogelijke genres aan bod komen. ‘We hebben een open platform gecreëerd, maar wel specifiek voor het WatchApp-format', zegt Scheepers. ‘Er zijn al verschillende projecten in ontwikkeling. Dat gaat van documentaires over een idee van een gerenommeerd theatergezelschap tot een romantisch verhaal van Lize Spit en Thomas Gunzig.’ Dat laatste, ‘#THOMIZE’, komt eind april uit.

Alle rechten zijn volledig gebetonneerd. We zijn misschien wel culturo's, maar we zijn niet achterlijk. Mathijs F Scheepers Regisseur en medebedenker WatchApp