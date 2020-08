Vlaamse regering roept gemeenten op events niet te snel te schrappen

In een brief dringt de Vlaamse regering er bij de burgemeesters en provinciegouverneurs op aan niet te snel culturele voorstellingen en andere evenementen te schrappen.

Sinds de Veiligheidsraad van 23 juli kunnen burgemeesters inspelen op lokale omstandigheden en gericht handelen om opflakkeringen van het coronavirus op hun grondgebied te voorkomen. Tot grote frustratie van de evenementenwereld, die na de lockdown op een voorzichtige relance had gehoopt in de zomervakantie, leidde dat de voorbije twee weken tot het wegstrepen van veel evenementen, feesten en culturele voorstellingen.

Als het van de Vlaamse regering afhangt, mogen de lokale besturen op dat vlak iets minder voorzichtigheid aan de dag leggen. In een brief aan de burgemeesters en gouverneurs roepen Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), bevoegd voor Cultuur, en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) de lokale besturen op ‘zo gericht mogelijk te werk te gaan, zodat markten, voorstellingen, kermissen, sport… maximaal kunnen doorgaan tenzij de epidemiologische analyse in uw gemeente dit niet toelaat of de activiteit verboden is door een hogere overheid’.