‘Vrijheid is niet datgene wat je doet in de Albert Heijn'

We kennen zijn broer Jozef, de kardinaal, beter. Maar in Nederland, en zelfs in Canada, is Marc de bekendste De Kesel. Hij is filosoof en werkt in Nijmegen. ‘Ik ben vooral geïnteresseerd in onzin, daardoor kan ik met veel mensen praten en praten veel mensen met mij.’

De fotograaf van deze Vuurkorf-reeks heet Károly Effenberger. Hij is een Nederlander en bij het uittikken van meer dan vier uur opnames van dit gesprek hoor je hem soms gniffelen en lachen. Marc De Kesel strooit met Nederlandse knipoogjes. Maar plots hoor je Károly vragen: ‘Echt?’ Hij kan niet geloven dat de 61-jarige filosoof enthousiast is over ‘Elle’, de film van Paul Verhoeven. Dat vindt De Kesel geweldig: ‘Wel, ik heb een tekst geschreven voor mensen als jij: om uit te leggen waaróm ik hem zo goed vind.’

Károly luistert graag mee en er is ook tijd. Voor het vuur is het nog veel te klaar en in dit Gentse stadstuintje moet goed worden gekeken waar de korf komt, of het gras geen gevaar loopt en of de waslijn boven de ideale vuurplek niet gaat smelten.

De Kesel heeft dit huis sinds 2000. Nu hij in Nederland woont, verhuurt hij het, maar als de huurder op vakantie is, kan hij erin. Hij verbaast zich over de interesse van De Tijd. ‘Ik ben alleen maar bezig met moeilijke onderwerpen waarvan journalisten denken: ‘Dat komt zeker niet in de krant.’ Hij schatert. ‘Dat gaat hier gezellig worden. Maar de vraag is vrij. Als filosoof moet ik dat wel zeggen. De vraag is angstwekkend vrij.’

Ook zijn eigen vraag is dat: ‘Jullie behoren toch tot het menselijke ras? Een glas wijn, dus?’

Hij is dus ‘de broer van’ Jozef De Kesel, aartsbisschop en kardinaal, weliswaar tien jaar jonger. Ze komen uit Adegem, dorp dat in 1977 met Maldegem werd gefuseerd, en dat volgens Wikipedia vijf bekende inwoners had. Vier van de vijf heten De Kesel: zijn grootvader (ooit burgemeester), zijn nonkel (bisschop van Gent geweest), zijn broer en nog een nonkel (‘van een andere struik’) die later in Averbode norbertijn werd en als ‘Nonkel Fons’ bekend werd als schrijver en uitgever van jeugdboeken. De vijfde bekende Adegemnaar is Adriaan Van Landschoot, actief in een heel andere branche. Hij lanceerde onder meer de zangeres Petra en de mannengroep Good Shape.

Maar we zitten niet in Adegem, dat zichzelf op de site adegem.net als ‘het dorp buiten de wereld’ aanprijst.

Marc De Kesel: ‘Dat is een oud gezegde waar ik de herkomst niet van ken. Maar toen ik er kind was, zei men dat. Wij waren van buiten de wereld. Dat was ook absoluut juist. (lacht) In alle opzichten waren we nogal onbeschaafd. Ik ben er weggegaan toen ik 18 was en het dorp is sindsdien erg geëvolueerd, maar destijds kwam de moderne cultuur er slechts mondjesmaat binnen. Alleen wist ik dat niet. In mei ’68 was ik elf, voor mij was dat ‘iets van op de tv’. Pas toen ik in 1975 in Leuven ging studeren, zag ik de resultaten van mei ’68. (lacht) Maar ik had niet veel moeite om dat te omarmen, integendeel. Ik wist meteen: dit is de wereld.’

Die had u niet leren kennen in Adegem? Wat wist u eigenlijk van de wereld?

De Kesel: ‘Ik stal de boeken uit de kamer van mijn broer, die tien jaar ouder was. Ik moet 15 of 16 zijn geweest toen ik Kafka las. Later ‘leende’ ik ook ‘Sein und Zeit’ van Heidegger van hem. Zo ontdekte ik de wereld. Ik kom niet echt uit een intellectuele familie. Mijn ouders waren kleine industriëlen. Mijn vader was een kousenfabriek begonnen, later werd dat een breigoederenfabriek. Frans, een broer van me, zou in de zaak gaan, maar toen hij vooraan in de twintig was, stierf hij door bloedkanker. Binnen drie weken was hij weggemaaid. Dus ging een andere broer, die pas 18 was, mee in de zaak. Tricojoca heette ze: Tricot, Johan en Carlos, de meestergast. Die heeft de zaak gered.’

Van?

De Kesel: ‘Van een paar faillissementen. Mijn grootvader, die ik nooit heb gekend, was een boerenzoon uit het zuiden van het dorp. Adegem-zuid, ja. In die tijd was 6 kilometer een afstand. Hij had gestudeerd in Gent en was als jongeman in het centrum als accountant begonnen. In een mum van tijd was hij rijk, tot de crash van 1929. Hij ging failliet en mijn vader hield daar een wantrouwen voor geld aan over. Zoals Thomas van Aquino (Italiaans filosoof uit de 13de eeuw, red.) tegen rente was, was hij dat ook: geld met geld verdienen kon niet. Je moet geld verdienen met ‘iets’. Met een industrie. Breigoed dus. Maar ook die zaak kende soms moeilijke jaren.’

Mijn eerste film was ‘A Space Odyssey’. Ik verstond er niets van. Maar ik zei niet: ‘Bullshit.’ Nee, ik ben vijf keer gaan kijken.

U zei net dat u de boeken van uw broer stal...

De Kesel: ‘Stelen is te sterk uitgedrukt. Hij zat al in Leuven en later in Rome, zijn boeken stonden gewoon in zijn kamer thuis. Maar hij wist ze te vinden en kocht ze. Ik las Shakespeare toen ik 17 was. In die tijd zag ik ook pas mijn eerste film: ‘A Space Odyssey’ van regisseur Stanley Kubrick, in Eeklo. Ik verstond er niets van. Werkelijk níéts. (lacht) En ik versta hem nog niet. Maar ik zei niet: ‘Bullshit.’ Nee, ik ben vijf keer gaan kijken.’

‘Ik was klassiek gevormd op het college en had Homeros en Thucydides gelezen en je moet niet zeggen dat dat oude koek is. Natuurlijk moet je Latijn en Grieks kennen als je een beetje mens wil zijn. Je kan toch maar modern zijn als je heel veel traditie kent.’

Daar denkt het onderwijs vandaag vaak anders over. Opleidingen moeten praktisch en jobgericht zijn.

De Kesel: ‘Bullshit! Dénken moet je doen. Hard nadenken en je niet te snel verbergen achter de eis dat je praktisch moet zijn. Om na te denken moet je traditie kennen, ook die van de vrijheid. Anders denk je dat vrijheid datgene is wat je doet in Albert Heijn: je loopt in de wereld rond en je koopt wat je wil. Nee, je moet jezelf en de wereld opvoeden tot vrijheid. En daar hoort discipline bij. Jonge gasten mag je de wet niet meer stellen. Dat is toch te gek? Wie gaat voetballen en weigert de vijf rondjes te lopen die de trainer hem opdraagt, krijgt een schop in zijn gat en speelt niet mee. Maar in het onderwijs zou dat niet mogen? Je leert geen taal zonder dril. Je leert geen literatuur zonder inleiding, zonder canon, zonder traditie.’

Welke vijf boeken zouden volgens u in die canon moeten zitten?

De Kesel: ‘Shakespeare zeker. ‘Les Fleurs du Mal’ van Baudelaire, ook, daar moeten ze een jaar les over krijgen. En verder? Faulkners ‘As I Lay Dying’ of ‘The Sound and the Fury.’ In Nederland moeten ze zéker Reve lezen en in Vlaanderen Hugo Claus. ‘De metsiers’ bijvoorbeeld. En dan twijfel ik tussen ‘De man zonder eigenschappen’ van Musil en ‘Die Schlafwandler’ van Hermann Broch. En natuurlijk Kafka.’

Moeten ze Nietzsche lezen?

De Kesel: (lacht) ‘Ja! Daar zijn ze in de humaniora niet te jong voor.’

Hij lacht, en dat heeft wat uitleg nodig. Het verhaal dat u nu leest, is een weergave van vier uur praten. Niet alles kan er dus in. Maar terwijl we aan tafel zitten, vertelt hij zijn leven en dus ook waarom hij er als jongen van 18 voor kiest in Leuven theologie te studeren. Leuven is evident: elders in Vlaanderen wordt theologie niet aangeboden en vader De Kesel vindt de Katholieke Universiteit ook wel best voor zijn zonen. Maar theologie?

‘In het laatste jaar van de humaniora hadden we met enkelen Nietzsche gelezen. Een héél jaar ‘Also sprach Zarathustra’ en ik begreep er niets van. Maar dan ook niets. Zelfs de leraar die ons moest begeleiden, begreep het niet, denk ik. Maar ik had wel door dat het christendom door Nietschze als de grootste perversie ooit werd geanalyseerd. Dat wilde ik begrijpen. Net zoals ik wilde begrijpen waarom mensen aan religie doen.’

Wel?

De Kesel: ‘Ik weet het nog niet, maar ik ben de enige niet en gelukkig heb ik nadien filosofie gestudeerd en weet ik dat je niet alles hóéft te weten.’

‘Toen ik in Leuven kwam, kwam de punk op. Ik hield daar niet van, maar ik had wel voeling met al wat negatief was in de samenleving en met die radicaal-anarchistische tendens. En ik zag onmiddellijk dat het christendom dat soort tendenzen altijd had gekend én had moeten overwinnen.’

‘Die faculteit theologie was overigens de meest vrije waar ik ooit kwam. Er heerste een absolute vrijheid van denken. De filosofiestudenten waren verbazingwekkend vroom en zaten braaf te luisteren naar de professoren. (lacht) Ja, man... Wij in theologie hadden ook respect voor professoren. Maar niet meer dan voor de konijntjes die in het stadspark rondhuppelden.’

Maar een roeping, zoals uw broer, had u nooit.

De Kesel: ‘Nee. Ik geloof wel dat iemand tot God kan geroepen worden, maar volgens mij kan je tegelijk tot iets anders geroepen worden. Zijn generatie werd tot dat leven geroepen, maar engageerde zich ook maatschappelijk. Ik werd zeker niet geroepen tot de punk, ik wantrouwde die. Maar misschien was ik wel een verlaat ’68’er en dat is nog altijd mijn thema. Er zit iets in vrijheid dat grondeloos is en daar ben ik in de filosofie mee bezig.’

Je moet Osama bin Laden vooral zien als een moderne rakker.

Geef eens een voorbeeld van die grondeloze vrijheid?

De Kesel: ‘Het fundamentalisme is bijvoorbeeld een vrijheidsbeweging en Osama bin Laden moet je daarom vooral zien als een moderne rakker. Natuurlijk houdt zo iemand een archaïsche islam voor, maar dat is niet het punt. Het punt is dat Bin Laden als een vrije mens tegenover de wereld ging staan. Wat hij deed, was eerst en vooral één grote middenvinger naar de wereld. Maar hij was ook bang voor die vrijheid, voor het afgrondelijke ervan. Daarom klampte hij zich vast aan de eerste de beste ideologie. In zijn geval religieus fundamentalisme. Bij iemand anders kan het net zo goed het nationalisme zijn.’

Is het nationalisme dat Bart De Wever omarmt ook zo’n middenvinger?

De Kesel: ‘Bart De Wever omarmt een ideologie, het verschil is dat hij wél eerbied heeft voor andere overtuigingen en dat hij de democratische spelregels respecteert. Binnen die regels speelt hij en doet hij alles om zijn nationalistische standpunt te verdedigen. Bin Laden was bang van de vrijheid die hij zelf nam en was daarom tegen democratie. De Wever daarentegen is een democraat die zijn nationalisme gebruikt om zijn ‘tory-ideologie’ en dus zijn neoliberalisme te verstoppen. Maar je kan hem daar wel op aanspreken en er met hem over discussiëren. Dat kon je met Bin Laden niet.’

Is er vandaag iets tegen dat fundamentalisme te doen?

De Kesel: ‘De islam van het fundamentalisme is een islam die van het internet geplukt is. Dat is een instant Albert Heijn-ideologie. Je woont in Molenbeek, je weet niets van de islam, je dealt wat drugs, dan voel je je wat schuldig over je verleden en plots vind je op het internet het antwoord: de islam. De fout van de islam, en ook van het christendom trouwens, is dat die religies er te snel van uitgaan dat ze niets met hard nadenken te maken hebben. Dát is de religieuze crisis.’

Maar dat is toch vreemd in een tijd waarin niemand nog gelooft?

De Kesel: ‘Dat moet je aan de baas van Coca-Cola niet wijsmaken. Het probleem is niet dat mensen niet meer geloven, ze geloven juist álles. Je kan ze alles verkopen. Je stuurt ze 14 dagen op reis naar een omheind hotel en ze denken dat ze op vakantie geweest zijn. Dat is toch hetzelfde als de Heilige Rita?’

‘Het probleem is juist dat we te gelovig zijn en daarbij ons kritisch vermogen verloren zijn. Kant zei: ‘Religie is aannemen wat je niet wetenschappelijk kan kennen.’ Hoe goedbedoeld ook, zit daar de grond van de religieuze crisis. Zo onttrek je het geloof aan de waarheidsvraag, maar je geeft in de plaats een waarheid waar ze niet meer over moeten nadenken. (snel) Gelukkig is er dan nog de moslimfundamentalist die toont waar het kan toe leiden als je niet meer nadenkt.’

Na zijn studies ging De Kesel burger-dienst doen in het Gentse theater Vertikaal. Dat gaf hem meteen gratis toegang tot alle theatervoorstellingen. Hij zag ‘Radeis’, met de jonge Josse de Pauw. Hij liep warm voor Anne Teresa De Keersmaeker. ‘Na mijn burgerdienst begon ik echt te studeren’, zegt hij dan. ‘Om den brode gaf ik godsdienstles en dat deed ik streng. Leerlingen die zeiden dat ze daar geen examens over wilden doen omdat ze hun eigen mening hadden, zei ik: ‘Dat interesseert me niet. Ik heb respect voor je mening, maar niet in de les. Zoals je ook over wiskunde mag denken wat je wil, maar je moet het wel leren. En religie is nu eenmaal net iets moeilijker dan wiskunde.’’

Toch gek dat u zegt dat u ná uw burgerdienst en dus ná uw studies pas ging studeren.

De Kesel: ‘Ik ontdekte de Franse filosoof Jacques Derrida, en vond dat waanzinnig interessant. Als een gek begon ik dat te lezen. Ik leerde hoe een tekst ook textiel is: een denkend web van aan elkaar geweven woorden en zinnen. En via hem ontdekte ik de Franse psychoanalyticus Jacques Lacan en toen werd ik echt gek. (lacht) Ik raad het niemand aan, maar als je wil weten wat denken is, sla dan gerust mijn raad in de wind.’

Filosofen blijken ook te kunnen koken. De Kesel heeft pasta klaargemaakt, met een sausje waarin garnalen zitten en er komt zalm bij. De fotograaf excuseert zich omdat hij vegetariër is. De Kesel is snel: ‘Man, een zonde mág, hè!’ Journalisten zijn dan weer onhandig en bij het overnemen van de pot pasta gaat er iets fout: de penne vallen naast het bord, op het notitieboekje en op het terras. De plaveien ervan zijn gelukkig hard: anders zonk ik van schaamte door de grond. Maar het geeft allemaal niet. Het geeft allemaal níét. Punk!

Uw laatste boek heet ‘Zelfloos’ en zoomt in op het ‘zelf’ en op het ‘ik’. In tijden van selfies en sociale media, waar alles op het ‘ik’ gericht is, zegt men dat de verbondenheid tussen mensen weg is.

De Kesel: ‘Ik denk dat dat niet klopt. Ondanks alles is er nog altijd een grote verbondenheid. Ik ben er niet zo negatief over. Dat we leven in een samenleving in ontbinding is overdreven. Door het internet is de wereld natuurlijk wel veranderd en het levert onze communicatie nieuwe mogelijkheden op. Maar communiceren blijft wat ons bindt. Dat is democratie. Democratie is niet zozeer elkaar tolereren en feestvieren. Democratie is vooral dat ik dit vind en jij dat en dat we daarover praten. Dat we het oneens kunnen zijn. En daarna kunnen we iets gaan drinken. Je moet die negativiteit operationeel maken.’

U citeerde in dat verband ooit al Slavoj Žižeks ‘geest van de revolte’: er is nood aan discussie en ook nood aan extreemlinks en extreemrechts.

De Kesel: ‘Je zou eens een krant uit 1905 moeten lezen. Dan zie je hoe katholieken en socialisten elkaar schaamteloos uitkafferen. Dat was een harde strijd, maar op dit aambeeld is onze democratie gesmeed.’

Het is ook nog niet zo lang geleden dat we in het Westen elkaar de kop insloegen.

De Kesel: ‘De uitvinding van Europa na de Tweede Wereldoorlog komt niet uit de lucht gevallen. Al blijft er in Europa toch een zeker democratisch deficit, ik kan als Belg niet voor een Hongaar stemmen. Zoals ik als Vlaming niet voor een Waal kan stemmen. Ze moeten over die staatshervorming dus niet al te hoog van de toren blazen. En als je dan naar die brexit kijkt... Dat is toch politieke zelfmoord? Boris Johnson is ofwel misdadig narcistisch ofwel pathologisch kortzichtig. Anders doe je zoiets niet met je belangrijkste handelspartner.’

Maar hij is wel democratisch verkozen en dus hebben veel mensen voor hem gestemd.

De Kesel: ‘Wat ik net zei over onderwijs, geldt ook voor democratie. Je moet je kiezers goed opleiden. Je moet ze tot vrijheid opvoeden. In die zin heb ik mijn reserves tegenover de schreeuw om referenda. Met eenvoudige ja-neevragen over een parking, zoals hier ooit in Gent, kan je dat doen. Maar over morele kwesties?’

‘Nederland hield ooit een referendum over handel drijven met Oekraïne. Dat moet je niet doen. Het volk kan daar niet over beslissen en er zit ook een soort lafheid van de politici in. Politiek is geen moraliteit. Politiek heeft een eigen logica. Daarom moet je Homeros, Thucydides, Tacitus, Livius en Machiavelli lezen. Dat heeft niet rechtstreeks met onze tijd te maken, maar dat is juist het voordeel. Het geeft je afstand en perspectief om van daaruit over je eigen tijd na te denken.’

Terwijl we even niet opletten, is een gordijn over de Gentse avond gevallen. Wat eerst nog sluimerde, werd toen donker en het vuur mag aan. Dat kan met klein aanmaakhout, lucifers en goede droge blokken. Het vuur pakt, maar in deze Gentse binnentuin zal de wind - die de avond al kouder maakte - de rook vrij spel geven.

De koude doet De Kesel even denken aan Canada, waar hij drie jaar lesgaf aan de Universiteit van Ottawa. ‘Licht was er genoeg, ook in de winter’, zegt hij. ‘Mensen miskijken zich erop, maar Ottawa ligt op dezelfde hoogte als Arles, Bordeaux en Turijn. Maar ik heb er wel winters meegemaakt tot min 37 graden. Ik ging er bij min 20 nog buiten wandelen, maar je moet je er wel op kleden.’

U bent directeur interne en externe zaken van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Dat veronderstelt managementtaken, en dat lijkt me niet echt filosofisch denkwerk.

De Kesel: ‘Het staat het lezen en denken in de weg, ja. Ik claimde die positie niet. Het was omdat de vorige directeur lange tijd ziek was, dat ik insprong. Toch blijf ik bezig met onderzoek over de mystieke traditie en geef ik daarover cursussen. Mystiek en spiritualiteit leven omdat religie out is. Dat is markant en dat vraagt kritische, reflecterende begeleiding.’

Mensen gaan niet meer naar de kerk van uw broer Jozef, maar komen nu naar uw lessen?

De Kesel: ‘Het klopt dat veel mensen de kerk hebben verlaten. En voor je het weet, zitten ze bij de tarotkaarten. Of ze kopen een Boeddhabeeld in een tuincentrum ergens in Nederland. Echt waar: heel Oss (waar hij woont, red.) staat vol Boeddha’s, allemaal gekocht in zo’n tuincentrum of op zen.nl. De spirituele markt is bij uitstek een harde business. Ook mindfulness zit daarbij. Het instituut waar ik werk, wil die trend kritisch begeleiden. Door mensen met de mystieke traditie vertrouwd te maken, kunnen ze weerbaar worden tegen het alom verspreide misbruik dat van de nood aan spiritualiteit wordt gemaakt.’

God heeft toch altijd geld gekost? Kijk maar naar de grote kunst.

De Kesel: ‘Ik ging naar ‘Voor God en geld’ kijken, de expo van de verzameling van Fernand Huts. (vurig) Daar heb ik een fél stuk over geschreven. Die collectie is fantastisch, écht top. Maar het verhaal erbij dat Vlaanderen van in de 12de eeuw tot vandaag één successtory van vrij ondernemerschap en kapitalisme was, vond ik bij de haren getrokken. Er werd ook gesuggereerd dat kunst tot in de 15de eeuw al een vrijheid tegenover God en godsdienst bevatte, maar dat klopt niet. Joos Vijd, die het ‘Lam Gods’ bestelde, was een fiere, door en door christelijke burger.’

Kan zo’n kunst u nog ontroeren of raken?

De Kesel: ‘Ik ben wild van schilderkunst. Als je bedenkt wat in de 15de en 16de eeuw bij ons en in Italië is geproduceerd...’

Hebt u het ook in huis?

De Kesel: ‘Nee, de prijzen liggen te hoog en ik ben geen verzamelaar. Ook niet van boeken. Ik heb er heel wat, maar alleen omdat ik ermee werk. Niet voor mijn ontspanning. Ik weet trouwens niet goed wat ontspanning is. Ik ben altijd wat bang een roman te lezen, omdat ik dan geneigd ben erover te schrijven. En dus mezelf te verplichten het te begrijpen. Hetzelfde met die film van Paul Verhoeven, ‘Elle’. Ik vond die ongelooflijk goed, hij maakte er misschien wel een betere film van dan het boek ‘Oh...’ van Philippe Djian waarop hij gebaseerd is. Maar ik wil het dus altijd uitleggen nadien. Nadenken is mijn ziekte. Een heerlijke ziekte, dat wel.’

Dat stopt nooit? Ook niet als u, ik zeg maar iets, naar de heisa bij het succes van de Rode Duivels kijkt? Mensen hadden de mond vol van ‘verbinding’.

De Kesel: (lacht) ‘Ik denk over de meeste dingen ook níét na, hoor. Je moet over je psychische gezondheid waken, niet? Ik denk liever na over wat in de 17de eeuw is gebeurd, met enige afstand. Žižek kan dat wel: die ziet iets en hij plaatst het onmiddellijk. Ik kan dat niet. Misschien dat ik over driehonderd jaar iets over de Rode Duivels zou vinden, maar ik ben er nu niet mee bezig.’

De enige sport die me iets zegt, zijn stierengevechten. Omdat dat over leven en dood gaat.

‘Al is sport wel interessant. Kijk naar het antieke Griekenland. Wie toen uit Rhodos kwam en in Olympia op de Olympische Spelen won, wist zijn broodje al gebakken. Maar zelf heb ik er niets mee. Het is me te abstract. De enige sport die me iets zegt, zijn stierengevechten. Omdat dat over leven en dood gaat. Net als Sophocles’ tragedies bijvoorbeeld. Maar ik begrijp ook dat stierengevechten niet meer te verdedigen zijn. Al kan ik me een cultuur inbeelden die zeer humaan is en toch dieren publiekelijk doodt. De antieke tijd kent geen andere culturen.’

Toen in Planckendael een ontsnapte leeuw werd doodgeschoten, leek de verontwaardiging groter dan toen het Afghaanse meisje Mawda door een politiekogel stierf. Hoe is dat te verklaren?

De Kesel: ‘Daar erger ik me mateloos aan. Een dier is abstract geworden en is symbool geworden voor het leven. Dat moet je dus laten leven. De hele Indiase cultuur is daarop gebouwd, maar ik zou daar niet te idyllisch over doen. Als je ziet hoe ze daar door dat kastensysteem met mensen omgaan, zouden wij ons nog niet eens moeten schamen voor de graaicultuur van de kapitalistische orde. Maar een dier staat bij ons dus voor veel meer dan een dier. Het staat voor het ‘leven’ en ‘leven’ zien we als wat niet dood is. Terwijl niets zoveel met de dood te maken heeft als het leven zelf. Alleen ontkennen wij dat.’

Praat u over leven en dood en over het geloof vaak met uw broer, de kardinaal?

De Kesel: ‘We zien elkaar geregeld en hebben een goede band. Het is heerlijk praten en we respecteren elkaars mening. Bewonder ik hem om zijn functie? Hij was the right man in the right place. Ik denk niet dat hij uit zichzelf zo ambitieus was. Het is hem gevraagd en hij heeft genereus en loyaal ja gezegd. Hij bekleedt ook een soort managementfunctie waarin hij, tussen links en rechts, ook letterlijk de kerk in het midden moet houden.’

Vindt u hem een moderne kerkvader?

De Kesel: ‘In het huidige landschap behoort hij zeker tot de modernere strekking. Ik denk ook dat hij ervan overtuigd is dat er een rol voor de vrouw weggelegd moet zijn. De kerk heeft altijd moeite gehad met moderniteit. Of de kerk ten dode is opgeschreven, weet ik niet. Misschien overleeft ze ondanks zichzelf. Met een boutade zou je kunnen zeggen dat de kerk de gemeenschap is van mensen die tegen de kerk zijn. Rechts is tegen de kerk want die vinden mijn broer maar niets. En links is tegen de kerk want die vinden hem niet modern genoeg. En al die tegenstemmen samen vormen min of meer een gemeenschap.’

Hij heeft die klim naar de top gemaakt. Hoe beleefde u zijn wijding tot kardinaal in Rome?

De Kesel: ‘Daar was ik niet bij, ik zat toen vast in een congres. Maar in Brussel was ik er wel bij. Ik zag de middeleeuwen voor me. Bij die wijding komt een Latijnse formule kijken die het volk vraagt of iemand bezwaar heeft. (lacht) Dat hoor ik dan, want dat is democratie. Maar ik heb mijn vinger niet opgestoken.’

Nog één vraag: hebt u er al eens aan gedacht al dat denkwerk in te zetten voor een concreet maatschappelijk engagement, bij een ngo of zo?

De Kesel: ‘Vooralsnog niet. Als ik dat zou doen, moet ik misschien in de politiek gaan omdat ik veel over democratie heb nagedacht. Ik heb veel eerbied voor politici en ben gefascineerd door het feit dat politiek en moraal niet hetzelfde zijn. Van al die goededoelenacties word ik niet goed. Ik kan het probleem van Afrika niet oplossen, dat moeten we politiek oplossen.’

‘Ik heb er geen plannen mee, maar ik heb wel sympathie voor een partij als de PvdA. Waarom? Ze vertolkt een standpunt dat weinig verschilt van dat van de christendemocraten van de jaren zeventig. Zo’n Peter Mertens wordt weggezet als een linkse rakker, maar eigenlijk verdedigt hij wat heel wat mensen uit de sociale vleugel van CD&V denken, toch?’

Toch nog één vraag: wie waren de belangrijkste inspiratoren in uw leven?

De Kesel: ‘Goh. Heidegger, Derrida, Lacan en ook Gregorius van Nyssa, Fénelon, Simon Weil... Maar uw vraagstelling gaat uit van de veronderstelling dat ik ervan heb geleerd. Man, ik heb vooral afgeleerd! Daarom hou ik zo van filosofie. Die verbetert de wereld niet echt, ze leert me niet echt iets en er wordt waanzinnig interessant maar ook waanzinnig oeverloos gediscussieerd. I like it! Ik hou van dat eindeloze gelul over ‘de waarheid’. Het leven is zinnig én onzinnig en ik ben vooral geïnteresseerd in onzin. Daardoor kan ik met zoveel mensen praten en praten ook veel mensen met mij.’