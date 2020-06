We mogen weer (gecontroleerd) van het leven genieten

Een verhoging van de maximale bezoekersaantallen tot 400 in juli en 800 in augustus, en een veiligheidsmatrix voor evenementen met meer dan 200 toeschouwers. De evenementensector krijgt het perspectief waarvoor hij bij de regering had gesmeekt. Al is niet iedereen tevreden.

6,4 miljard euro omzetverlies voor organisatoren en toeleveranciers. Dat verwacht de evenementensector dit jaar door de coronacrisis. De sector smeekte de regering de voorbije dagen om perspectief. Dat is er nu. Of toch een beetje, want behalve massafestivals en nachtclubs zijn vanaf 1 juli vrijetijdsactiviteiten met publiek opnieuw toegelaten. Naast de algemene regels voor afstand en hygiëne legt de Nationale Veiligheidsraad ook een maximumaantal bezoekers op.

Bij activiteiten die binnen plaatsvinden - theaterzalen, cinema's, concertzalen - zijn maximaal 200 mensen toegelaten, buiten worden dat er 400. In augustus kunnen die aantallen bijgesteld worden naar respectievelijk 400 en 800 bezoekers, als de besmettingscijfers dat toelaten. Infrastructuren waar het publiek neerzit, bijvoorbeeld een sportstadion, kunnen een uitzondering op de maximumcapaciteit vragen, al moet die vraag goed gestaafd zijn in een dossier en is er specifieke goedkeuring nodig.

Veiligheidsmatrix

Nieuw is dat organisatoren van indoor- of outdoorevenementen vanaf 200 bezoekers verplicht zijn om het veiligheidsrisico van hun evenement te meten met een online tool, het COVID Event Risk Model. Aan de hand van twintig vragen over het type evenement (indoor of outdoor), het crowdmanagementplan of de mobiliteitsstromen komen ze te weten of hun evenement coronaproof is. Een puntensysteem bepaalt de kleur van het veiligheidslabel: groen, oranje of rood.

Organisatoren die na het invullen van de veiligheidsmatrix bij oranje of rood uitkomen, ontvangen computergestuurd advies over hoe ze hun score kunnen verhogen. ‘Een organisator die geen alcohol schenkt op zijn event of met data kan aantonen dat zijn publiek niet ver moet reizen, zal een hogere score krijgen’, zegt Christine Merckx, hoofd van het expertisecentrum Publieke Impact van de Karel de Grote Hogeschool. Zij ontwikkelde de veiligheidsmatrix samen met de virologen Marc Van Ranst en Erika Vlieghe en de evenementensector.

Catering is voor 50 mensen toegelaten, terwijl op een evenement 200 mensen mogen zijn. 'Dan mag je 150 bezoekers geen eten geven, dat is absurd.’

De evenementensector was vragende partij voor de matrix. ‘We zijn blij dat de Nationale Veiligheidsraad ons heeft gehoord', zegt Bruno Schaubroeck, woordvoerder van de Alliantie voor Belgische Eventfederaties. Twee vragen blijven evenwel onbeantwoord. Catering is slechts voor 50 mensen toegelaten, terwijl op een evenement 200 mensen mogen zijn. 'Dan mag je 150 bezoekers geen eten geven, dat is absurd.’ De sector vindt het ook onlogisch dat evenementen voor een zittend publiek een uitzondering kunnen vragen maar evenementen waar mensen rondlopen, zoals beurzen, niet.



'De uitzondering is duidelijk op maat van het voetbal geschreven', zegt Jan Van Esbroeck, de CEO van Sportpaleis Groep. De groep bezit naast het Sportpaleis nog enkele andere grote arena's en theaterzalen zoals de Lotto Arena, het Capitole in Gent, de Stadsschouwburg in Antwerpen en Vorst Nationaal. Al die zalen blijven dicht. ‘Bij deze voorwaarden om een uitzondering te krijgen, vallen we terug op een bezetting van 35 procent. Dat zou betekenen dat we in het Sportpaleis 5.000 mensen kunnen binnenlaten. Dat is financieel niet rendabel.’

