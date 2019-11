‘Wees ook een sterke Jan voor de cultuursector'

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), ook bevoegd voor Cultuur, gaat de cultuurbesparingen voorlopig niet terugdraaien.

Enkele honderden actievoerders zijn donderdag samengekomen tegen de besparingen in de cultuursector. Ze legden een tocht af van het station Brussel-Centraal naar het Vlaams Parlement, waar de besparingen werden besproken in de commissie Cultuur. In de optocht wandelden heel wat bekende figuren uit de sector mee. Onder anderen Michael Pas, Sien Eggers, Peter Van Den Begin en Kristien Hemmerechts waren van de partij. Ook Jan Decleir zakte af naar de hoofdstad ‘uit solidariteit met de hele groep van cultuurwerkers, artiesten en kunstenaars’. Volgens de acteur zullen de besparingen een zware impact hebben op de sector.

Eerder deze maand raakte bekend dat de Vlaamse regering gaat besparen in de cultuursector. In de werkingssubsidies komt er een generieke besparing van 6 procent, met uitzonderingen voor de zeven erkende kunstinstellingen: voor hen wordt de besparing tot 3 procent beperkt. De projectsubsidies zakken met ongeveer 60 procent.

Creatief boekhouden

De cultuursector is vooral ontzet over de zware knip in de projectsubsidies. De aanwezige kunstenaars kregen in de commissievergadering steun van commissieleden van CD&V en Open Vld, twee partijen die samen met de N-VA in de regering zitten. ‘Het gaat hier om een bijzonder grote besparing", zei Karin Brouwers van CD&V. ‘Projectsubsidies zijn het labo van de kunstensector en op innovatie kan je niet ongestraft besparen. Bovendien is deze subsidiepot al jaren ontoereikend. Zonder projectmiddelen zou Vlaanderen nooit een Rosas of een Les Ballets C de la B hebben gehad.’

Stephanie D'Hose van Open Vld deed een concreet voorstel. ‘Misschien is het een idee om de volledige 3,4 miljoen euro die nu in de projectenpot zit al voor de eerste ronde, in januari, aan te wenden. Bij de begrotingscontrole kan u dan een verschuiving doen en voor de tweede ronde, in juli, nieuwe middelen aanwenden. Het is een creatieve manier van boekhouden, maar het zal alvast het ecosysteem in stand houden. Wees ook een sterke Jan voor de cultuursector’, zei ze.