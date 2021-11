Wessel te Gussinklo wint Boekenbon Literatuurprijs

Laureaat Wessel te Gussinklo, die in Zeeland woont, was om gezondheidsredenen niet op de uitreiking aanwezig.

De Nederlandse schrijver (80) mag de literaire onderscheiding voor de tweede keer in drie jaar in ontvangst nemen.

In het winnende boek 'Op weg naar De Hartz' schrijft Wessel te Gussinklo opnieuw over zijn alter ego Ewout Meyster. Rond hem draaide ook 'De hoogstapelaar', waarmee de 80-jarige schrijver in 2019 dezelfde prijs won, al heette die toen BookSpot Literatuurprijs. 'Op weg naar De Hartz' is een soort 'monologue intérieur', waarbij elke gebeurtenis, handeling en gesprek uitgebreid geanalyseerd en ontleed wordt in het hoofd van het hoofdpersonage.

Het lezen voelt als een roes waar je maar moeilijk van los kan komen. Jury over 'Op weg naar De Hartz'

'De jury stond voor een moeilijke opdracht', zei juryvoorzitter Winnie Sorgdrager donderdagmiddag op de prijsuitreiking in Den Haag. 'We hebben uiteindelijk gekozen voor het boek waarvan het lezen voelt als een roes waar je maar moeilijk van los kan komen. De auteur laat je een innerlijke wereld betreden die zich niet laat snoeien: je moet het volledig ondergaan. Al eerder heeft Te Gussinklo laten zien dat hij tijdloos proza levert, dat krachtig en indringend is.'

'Op weg naar De Hartz' werd door de critici bijna unaniem lovend tot lyrisch ontvangen. Een Nederlandse recensente vergeleek het boek met 'De donkere kamer van Damocles' van Willem Frederik Hermans. Te Gussinklo vond dat de lof over zijn boek toch 'wat tam' geformuleerd werd. 'Een woord als 'meesterwerk' is blijkbaar uit de mode', zei de schrijver vorige week in NRC Handelsblad.

Vorige laureaten 2016: 'Rivieren' van Martin Michael Driessen (ECI) 2017: 'De mensengenezer' van Koen Peeters (ECI) 2018: 'De heilige Rita' van Tommy Wieringa (BookSpot) 2019: 'De hoogstapelaar' van Wessel te Gussinklo (BookSpot) 2020: 'Zwarte schuur' van Oek de Jong

Te Gussinklo, die in Zeeland woont, was niet op de uitreiking aanwezig. Zijn dochter kwam de onderscheiding ophalen.

Behalve 'Op weg naar De Hartz' waren 'De terugkeer' van Esther Gerritsen, 'De geschiedenis van mijn seksualiteit' van Tobi Lakmaker, 'Het boek Daniel' van Chris De Stoop en 'Al het blauw' van Peter Terrin genomineerd.