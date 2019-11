'Wie ik afschrijf? Leegzuigers. Vroeger herkende ik ze pas als ik al leeg was'

Twee jaar na haar eerste try-out won de Gentse showgirl Zoe Blyau (31), alias Zoe Bizoe, vorig weekend de World Burlesque Games in Londen. Dit weekend kan ze in Zürich ook de Europese Queen of Burlesque worden. En volgend jaar staat ze in NTGent. Hier maakt ze haar persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Ik werk halftijds bij het IT-bedrijf MIPS, waar ik de receptie, de events en de reizen van medewerkers verzorg. Met dat loon, een busabonnement en maaltijdcheques verdien ik zowat evenveel als toen ik voltijds voor de Vlerickschool werkte. Het dekt de huur en de vaste kosten. Om te leven heb ik minstens één artistieke opdracht per maand nodig. Soms heb ik er twee, soms tien. Ik breng iets tussen comedy, cabaret en burlesque in. Ik noem het cabaresque. Kostuums zijn mijn belangrijkste werkmateriaal. Ik heb er een tiental, meteen mijn duurste bezittingen. Behalve een kostuumfetisj heb ik er ook een voor pruiken. Voorts werk ik met mijn creativiteit. Ook mijn lijf, humor en gevoel voor ritme zijn daar een deel van. In burlesquedansen is timing essentieel. Het moet lijken alsof de muziek gemaakt is op de dans in plaats van omgekeerd.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Ikzelf. Qua return on investment was dit niet de beste carrièrewending. Het kostuum voor mijn ‘Bird of Paradise’-act kost 5.000 euro en valt na zeventig shows bijna uit elkaar. Voor internationale festivals draag ik alle reiskosten zelf. Professioneel heeft alleen David Galle in mij geïnvesteerd: hij nam het risico om me als onervaren artieste als voorprogramma te nemen voor zijn show.’

‘Behalve één dag coaching door Sam Louwyck heb ik nooit een professionele opleiding gehad. Mijn lijf bewegen op de choreografie van een ander, dat kan ik niet. Burlesque is anders. Het strippen komt erbij, en je vertelt een verhaal. In ‘Bird of Paradise’ huppel ik rond en zie in het publiek iemand met wie ik wil paren, zoals in de natuur gebeurt. Zodra ik hem aanraak, verander ik van een vogel in een diva.’

‘Mijn vader overleed toen ik vijf was. Mijn moeder is er altijd en meteen. In magere maanden ook al eens financieel. Toen ik twaalf was, raakte ze verlamd bij een auto-ongeval. Als tiener moest ik mee met mijn stiefpapa voor haar zorgen en helpen in ons café, waardoor ik snel volwassen werd. Maar ook verlamd bleef zij de baas in huis. Zij heeft me opgevoed. Dat ze nu weer een beetje kan stappen, hielden de dokters niet voor mogelijk. Ze is een harde, veerkrachtige madam die taarten bakt en in een aangepaste auto het hele land doorkruist.’

Investeert u ook in anderen?

‘Heel hard. Ik heb een grote vriendenkring, en liefst zeven beste vriendinnen. Ook als we foute dingen hebben uitgevreten, oordelen we niet. Zij zijn geborgen bij mij, en ik bij hen. Ik heb massa’s liefde in mij. Die geef ik soms ook aan wie ze niet verdient. Maar met hen is het mooi in balans.’

Gaat u soms in het rood?

‘Ja. Mijn dagelijkse en artistieke werk combineren is lastig. Dat uit zich vaak lichamelijk. Ik krijg dan een lumbago. Vorig jaar was ik drie weken out. Als mijn creatief brein op hol slaat, kan ik niet meer slapen. Tot ik uitgeput ben. Dan isoleer ik me thuis, om op te laden.’

‘Vorig jaar werd ik op de Gentse Feesten aangevallen met een Duvel-glas. De wonde zat bij mijn halsslagader. Die levensbedreigende ervaring leidde tot een posttraumatische stressstoornis. Ik was angstig, had waanbeelden, wilde niet meer optreden. Mijn vriendinnen overtuigden me mijn passie niet te laten schieten. Ook therapie heeft geholpen.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Mijn zeven vriendinnen en mijn psychologe, Maaike Deraedt. Mijn manager Bram Bostyn is veeleer de verslaggever. Hij maakt een overzicht van de kansen en adviseert me. Maar finaal beslis ik. Vorig jaar beslisten mijn vriendinnen in mijn plaats: je gaat weer optreden!’

Schrijft u soms mensen af?

‘Ja. Leegzuigers. Vroeger herkende ik ze pas als ik al leeg was. Intussen heb ik geleerd zulke relaties tijdig en rustig te laten verwateren.’