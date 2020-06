Wilmès plooit niet voor evenementensector

De evenementensector heeft actie gevoerd voor een beter perspectief, maar voorlopig wil premier Sophie Wilmès de coronamaatregelen niet versoepelen.

Aan de trappen van Paleis 5 op de Heizel werden donderdag 1.000 flightcases neergeplant door werknemers uit de evenementensector. De Alliantie van Belgische Eventfederaties vraagt een toekomstperspectief en een datum waarop de sector weer aan de slag kan gaan. De flightcases vertegenwoordigen elk 80 van de 80.000 werknemers uit de evenementensector die zwaar lijdt onder de coronacrisis. Van een heropstart is nog geen sprake.

In de supermarkten en shoppingcentra lopen vandaag al volumes mensen rond die groter zijn dan de volumes die wij nodig hebben om een beurs te organiseren Alliantie van Belgische Eventfederaties

'Er zijn in België gemiddeld 70.000 evenementen, waarvan de muziekfestivals natuurlijk enorm gemediatiseerd zijn', zegt Bruno Schaubroeck, woordvoerder van de Alliantie van Belgische Eventfederaties. 'Maar er zijn enorm veel bedrijfsevenementen van 200 à 300 mensen die perfect kunnen doorgaan. In de supermarkten en shoppingcenters lopen vandaag al aantallen mensen rond die groter zijn dan de aantallen die wij nodig hebben om een beurs te organiseren.'

De evenementenbedrijven zijn ervan overtuigd dat ze in alle veiligheid kunnen heropstarten. Om in september aan het werk te kunnen gaan hebben ze een perspectief nodig, want de klanten blijven hun evenementen afzeggen.

Densiteit

De sector heeft een plan voorgesteld aan de federale regering waarbij vanaf 1 juli evenementen zouden kunnen plaatsvinden met 200 mensen indoor en 400 mensen outdoor. Dat plan houdt rekening met de afstandsregel van anderhalve meter, wat zou neerkomen op vier vierkante meter bij evenementen.

Op 1 augustus kunnen de normen dan volgens het voorstel van de federatie aangepast worden naar 400 mensen indoor en 800 outdoor. Vanaf 1 september zouden geen absolute cijfers van deelnemers meer gehanteerd worden, omdat volgens de organisatoren de densiteit - het aantal mensen op een bepaalde oppervlakte - relevanter is dan het aantal deelnemers aan een evenement.

Premier Sophie Wilmès (MR) houdt echter voet bij stuk. Tot 31 augustus is in ons land geen enkel evenement voor meer dan 200 bezoekers toegelaten, zei ze donderdag in de Kamer.