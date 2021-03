Zeven Duitse muziekfestivals geannuleerd

Rock am Ring in Nürnberg: het Rock Werchter van Duitsland.

Van het eerste deel van de Duitse festivalzomer blijft niets meer over na de afgelasting van zeven festivals, waaronder Rock am Ring en Rock im Park.

De organisatoren cancelen de evenementen wegens de onzekere situatie door corona. 'Met het oog op de huidige infectiecijfers en mogelijke nieuwe varianten is het onverantwoord om ze te laten doorgaan', zegt koepelorganisatie Eventim Live. De afgelaste festivals zouden in juni en juli plaatsvinden. De bekendste zijn Rock am Ring en Rock im Park, grote festivals, vergelijkbaar met Rock Werchter bij ons. Maar ook Deichbrand, Hurricane, Southside, SonneMondSterne en Greenfield worden afgelast.

Voor sommige van de afgelaste evenementen was de line-up al bekend. Op Rock am Ring en Rock im Park zouden Green Day, Volbeat en System of a Down optreden. Fans krijgen de mogelijkheid om hun gekochte tickets om te boeken naar de editie van volgend jaar. Zo'n regeling werd hun na de afgelasting vorig jaar ook voorgesteld.

Eerder werden al de edities van Primavera in Barcelona, Glastonbury in het Verenigd Koninkrijk en Best Kept Secret in Nederland geannuleerd wegens de coronacrisis.

Werchter en Tomorrowland

In ons land gaan 'de grote drie' - Rock Werchter, Tomorrowland en Pukkelpop - voorlopig gewoon door. Rock Werchter en Tomorrowland houden er rekening mee dat ze kunnen opschuiven naar het einde van de zomer of begin september. Ook Pukkelpop - dat van 19 tot 22 augustus geprogrammeerd staat - blijft erin geloven. 'We werken aan een affiche met internationale artiesten. We zien dat de vaccinatiecampagne op dreef komt en als geen nieuwe varianten of andere problemen opduiken, moet eind augustus iets mogelijk zijn', zegt een woordvoerder woensdag in Het Laatste Nieuws.