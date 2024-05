Het boek 'Ik kom hier nog op terug' van Rob van Essen heeft de Libris Literatuur Prijs gewonnen. Dat heeft de jury maandagavond bekendgemaakt. De Nederlander, die getrouwd is met de Vlaamse schrijfster Lize Spit en in Brussel woont, is niet aan zijn proefstuk toe: in 2019 ging de prijs ook al naar hem, toen voor zijn roman 'De goede zoon'.