Athene ligt de komende weken in Gent, waar het openluchtfestival All Greeks bijna elke ochtend bewerkingen van Griekse tragedies serveert. Ruim 2.500 jaar later hebben de verhalen over oorlogen en kindermoorden nog evenveel aantrekkingskracht. ‘Kassandra is als de hedendaagse klimaatwetenschapper die niet wordt geloofd.’