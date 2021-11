Apple maakt Engelstalige remake van Vlaamse serie 'Clan'

Vijf zussen en één vermoorde man. Dat was de Vlaamse tv-serie ‘Clan’ uit 2012. Vier zussen beramen een moord op de echtgenoot van hun vijfde zus. Bij elke moordpoging vallen slachtoffers, maar geen van hen is hun schoonbroer.

Het scenario van de kijkcijferhit werd geschreven door Malin-Sarah Gozin. De regie was in handen van Kaat Beels en Nathalie Basteyns. Het productiehuis Caviar kwam met Apple TV+ tot een akkoord over een Amerikaanse remake van tien afleveringen. Die is volgend voorjaar te zien op de streamingdienst van de technologiegigant.

De Amerikaanse versie van 'Clan' heeft nog geen naam, aan het project is wel een maker verbonden. De Ierse actrice en comedienne Sharon Horgan (‘Catastrophe’, 'Divorce’) herwerkte het scenario samen met Malin-Sarah Gozin. Ze acteert ook in de remake. De opnames lopen momenteel in Ierland. Er is ook al gedraaid in Noord-Ierland en Londen.