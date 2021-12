Cultuurhuizen: 'We hebben geen aan- en uitknop'

De bioscopen in ons land zullen ten laatste zaterdag weer de deuren openen. Voor de concert- en theaterzalen ligt een snelle heropening minder voor de hand.

Nu de Raad van State heeft beslist dat de sluiting van de cultuursector 'disproportioneel' was, mogen bioscopen, theaters en concertzalen weer open. Cinema's kunnen makkelijker schakelen dan zalen met een podium. In Brussel en Wallonië waren veel cinema's uit protest gewoon opengebleven. De zalen van de filmgroep Lumière gingen woensdag weer open. De marktleider Kinepolis en Cinema Zed in Leuven sluiten zich op zaterdag 1 januari aan bij hun collega's.

Voor de theaters en concertzalen is de bewegingsvrijheid beperkter. Veel producties en concerten die voor januari waren gepland waren door de beslissing van het Overlegcomité geannuleerd. 'Wij hebben geen aan- en uitknop', klinkt het bij NTGent, dat vanaf 10 januari weer voorstellingen wil aanbieden. 'We bekijken wat mogelijk is. Maar het wordt sowieso een gepuzzel met agenda's en ook weten we nog niet wat exact mogelijk is.'

Het Gentse kunstencentrum Vooruit had op 12 januari een productie van Alain Platel gepland met 70 mensen op het podium. Er wordt nu onderzocht of het veilig is om het stuk te repeteren en te spelen.

Rendabel