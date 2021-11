De meditatieve filmmuziek van Mattias De Craene

De saxofonist Mattias De Craene, bekend van de jazzband Nordmann, bouwt op zijn soloalbum bruggen tussen ambient, jazz en filmmuziek. ‘Ik wil een gevoel van tijdloosheid creëren.’

Zonder gezondheidscrisis was 2021 het jaar van Nordmann geweest. Net voor de tweede lockdown bracht het Gentse kwartet met ‘In Velvet’ een album vol knisperende elektronische jazz uit. De kritieken waren unaniem positief. ‘De Radiohead van de Belgische jazz’, kopte deze krant. Maar het virus wilde niet wijken, waardoor Nordmann een pak concerten zag uitgesteld of geannuleerd. Doodjammer, want live maakt de groep waarin saxofonist Mattias De Craene (32) speelt steevast indruk. Het bleef bij zo'n 15 shows, alleen in België. ‘Vooral de laatste is jammer’, zegt de saxofonist. ‘We hadden voor het eerst het gevoel dat er iets mogelijk was in het buitenland.’

Het momentum lijkt vervlogen. Nordmann ligt stil, de groepsleden zijn met andere projecten in de weer. Ook de man die over zichzelf zegt dat hij ‘met zijn sax verschijnt waar geen sax verwacht wordt’ heeft een soloplaat gemaakt.

‘Patterns for (a) Film’ heet die en de haakjes zijn belangrijk. Het is een soundtrack geworden bij films die niet bestaan. De verhalen bij de instrumentale composities schreef De Craene uit tot kleine filmscenario’s die in de hoes staan afgedrukt. Aan de luisteraar om te kiezen welk verhaal bij welke song past. Sommige scenario’s gaan over dromen of nachtmerries die hij had als kind, andere zijn uit het leven gegrepen.

'Memorkoor' van Mattias De Craene.

De Craene verhaspelde voor de tien composities op ‘Patterns for (a) Film’ zelf opgenomen saxofoonklanken met computersoftware, effectenpedalen en loopstations. Daarin ging hij heel ver. Kleine geluiden, zoals zijn adem of rond spattend speeksel, zijn heel groot gemaakt. Je weet ook niet altijd welk instrument je hoort: een synthesizer, een fluit of toch de sax? Het maakt het album des te spannender.

De bewustzijnsverruimende muziek bevindt zich op het snijvlak tussen minimalisme, ambient, jazz en vrije improvisatie. ‘Het is allemaal vrij gevoelsmatig gemaakt. Hoelang kan je blijven hangen in een mijmering of een muzikaal idee? Ik wil een gevoel van tijdloosheid creëren en de luisteraar in een staat van slow motion brengen.’

Mattias De Craene live met de band Nordmann.

Jon Hassell was een belangrijke invloed. De Amerikaanse trompettist, die samenspeelde met LaMonte Young en Brian Eno, schreef de muziek bij de film ‘The Million Dollar Hotel’ van Wim Wenders. Met welke muzikale grootheid zou De Craene graag samenspelen en van welke bestaande film had hij de soundtrack willen maken?

Over de tweede vraag moet hij niet lang nadenken: ‘Under The Skin’ van Jonathan Glazer, een sciencefictionfilm uit 2014 over een flirterige alien (Scarlett Johansson) die in de Schotse highlands op mannelijke prooien jaagt. ‘Ik hou enorm van het suggestieve karakter van de wereld die geschapen wordt. En the weirdness natuurlijk.' En samen musiceren? ‘Brian Eno. Hij is zo'n geniale producer en muzikant dat ik denk dat hij van alles uit mij kan halen waarvan ik zelf niet weet dat ik het heb. Zoals mijn collega-muzikanten met wie ik hier speel ook al vaak doen, trouwens.'

Identiteit

De Gentenaar groeide niet op in een muzikale omgeving. Zijn oom Wim De Craene was het muzikale enigma van de familie. Hij stapte uit het leven in 1990, toen zijn neefje net geboren was. Rond zijn twaalfde begon Mattias De Craene saxofoon te spelen. ‘Ik ben mijn ouders ontzettend dankbaar dat ze me ten volle gesteund hebben om voor de muziek te gaan. Mijn oom had dat geluk niet.’

Zit ik nog wel op mijn plaats in de muziek? Misschien volg ik wel een opleiding als filmregisseur. Mattias De Craene Saxofonist

Aan het conservatorium van Gent duurde het tien jaar voor De Craene zijn diploma op zak had. ‘Het was een goede school om jazz te leren en ik luister verschrikkelijk graag naar jazz. Maar ik speel het niet graag. Daarom liep ik er telkens vast. Ik vond het ook spijtig dat de muziekopleiding een eilandje was. Er was geen contact met de andere artistieke afdelingen.'

Wie is Mattias De Craene? Saxofonist Mattias De Craene (32) is een van de drijvende krachten achter de instrumentale band Nordmann, die in 2020 met ‘In Velvet’ een van de sterkste Belgische albums van de jongste jaren maakte. Met zijn eigen groep MDCIII maakt hij tribale jazz met twee drummers. Hij studeerde jazz aan het conservatorium van Gent en is de neef van de zanger Wim De Craene (1950-1990).

Met zijn pulserende sax is hij geregeld te horen als gastmuzikant bij artiesten uit het pop- en rockmilieu. Die bandbreedte maakt dat hij een goede kans heeft op een nominatie voor een Mia voor beste muzikant, valt te horen. Terwijl De Craene zichzelf helemaal niet zo’n fantastische muzikant vindt. ‘Ik word veel gevraagd, dus ik zal wel iets kunnen, zeker? Ik ben een grote twijfelaar, als mens en muzikant. De pandemie heeft op dat vlak geen goed gedaan. Ik heb te veel tijd gehad om na te denken.’

Waarover? ‘Zit ik nog wel op mijn plaats in de muziek? In het leven maak je keuzes en je wilt daarin ook groeien. Op een gegeven moment laat je je geluk afhangen van wat je doet of hebt gedaan. Bij mij is de muziek ‘ik’ geworden. Dat heeft flink wat stress met zich meegebracht. Ik had bijna een burn-out. Ik voel de neiging iets helemaal anders te doen waarin ik mijn creatieve ei kan leggen. Misschien volg ik wel een opleiding als filmregisseur. De muziek kan ik er zelf bij verzinnen.’

‘Patterns for (a) Film’ verschijnt bij De Werf Records