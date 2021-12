Mathieu Pinte, de licht- en geluidsman die de regering op de knieën kreeg

Als technicus in de theater- en muziekwereld plaatste Mathieu Pinte (37) de afgelopen 15 jaar de spots op zanger Adamo en de acteurs van de satirische politieke theatershow ‘Sois Belge et tais-toi’. Deze week trad hij zelf uit de schaduw.

De cultuurwerker uit het Waals-Brabantse Genappe redde via de Raad van State de premièrereeks van de eerste voorstelling van zijn theaterproductiehuis en liet in één ruk de hele cultuursector heropenen.

Toen zondag duizenden mensen aan de Kunstberg in Brussel betoogden tegen de beslissing van het Overlegcomité om theaters, concertzalen en bioscopen te sluiten, repeteerde Pinte zeven kilometer verderop in het cultureel centrum van Oudergem met de acteurs, zangers en muzikanten van de eindejaarsrevue ‘Demain c’était mieux, non peut-être’ (‘Morgen was het beter, of toch niet?’). Wat de artiesten onder de betogersmeute niet durfden, had hij wel gedaan: naar het hoogste administratieve rechtscollege van ons land stappen om de regeringsbeslissing ongedaan te maken.

Hij zou maar eens gelijk moeten krijgen, en dus werd naarstig verder gerepeteerd aan het komische spektakel. De acteurs finetuneden sketches waarin PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw elke andersdenkende beschimpt als kapitalist en N-VA'er Theo Francken en premier Alexander De Croo (Open VLD) geridiculiseerd worden als migrantenhater en liberale fils-à-papa.

Champagne

Drie dagen eerder had Pinte in overleg met de medeoprichters van zijn theaterproductiehuis Sganarelle - genoemd naar een vast personage in de komedies van de Franse toneelschrijver Molière - en de cast van de voorstelling beslist om de spoedprocedure in te dienen bij de Raad van State. Vier maanden hadden ze aan hun revue gewerkt, en een komedie die inspeelt op de actualiteit maanden verplaatsen was zinloos. Pinte had persoonlijk bijna 30.000 euro geïnvesteerd in de voorstelling. De klacht indienen kostte een paar honderd euro, dus waarom de gok niet wagen? Hun voorstelling afvoeren betekende zo goed als zeker het einde van Sganarelle.

De essentie Raad van State Mathieu Pinte stapte met zijn theaterproductiehuis naar het hoogste administratieve rechtscollege van ons land en diende een klacht in tegen de beslissing van het Overlegcomité om de cultuursector te sluiten. Disproportioneel De Raad van State noemde de beslissing van de overheid buiten proportie en schorste de sluiting. De politiek ging met de billen bloot, Mathieu Pinte kreeg tot in Italië en Spanje de schijnwerpers op zich geplaatst. Geen held De timide licht- en geluidstechnicus ziet zichzelf niet als de redder van de cultuursector. Hij wou met de klacht vooral zijn eigen satirische eindejaarsrevue in veiligheid brengen. Advocaten onder elkaar Het verzoekschrift aan de Raad van State werd mee opgesteld door Pintes medeproducent, een advocaat die tot oktober dit jaar werkte voor DLA Piper. Dat is het internationale advocatenkantoor waar minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vennoot was tot haar overstap naar de federale regering. De twee kennen elkaar. Verlinden bezocht de jonge advocaat enkele jaren geleden nog in het ziekenhuis na een ongeval met de motor.

Toen de Raad van State het gezelschap dinsdagnamiddag gelijk gaf, weerklonk gejuich in het cultuurcentrum van Oudergem. Het gezelschap had er net zijn laatste doorloop op zitten. Tijd om te vieren was er niet. De afgelaste première van dezelfde avond was gered. Dus namen Pinte en zijn medewerkers zelf hun telefoon en belden alle tickethouders op met de mededeling dat ze opnieuw welkom waren. Na de voorstelling vloeide de champagne nog rijkelijker dan bij de gemiddelde theaterpremière.

Woensdag was voor de timide cultuurwerker een van de bizarste dagen uit zijn leven. Onbekenden belden hem uit zijn bed om hem te bedanken. Familieleden stuurden artikels uit de Italiaanse, Duitse en Spaanse pers. Deense en Franse cameraploegen kwamen postvatten aan de poorten van het cultuurcentrum.

30.000 Investering Pinte investeerde persoonlijk bijna 30.000 euro in zijn theaterproductiehuis Sganarelle. Het jonge bedrijf zou de afgelasting van de eindejaarsrevue 'Demain c’était mieux, non peut-être' niet overleven.

's Avonds was de vader van twee nog zichtbaar onder de indruk van de internationale mediabelangstelling. Neerzittend in het rode pluche van het cultuurcentrum bekende hij dat hij goede hoop had dat ze de zaak konden winnen. Tegelijk hulde hij zich in bescheidenheid. De titel ‘redder van de cultuursector’ is een te grote eer, benadrukte hij. De bedoeling van de klacht was in de eerste plaats om hun eigen theaterspektakel te redden, uit plichtsbewustzijn tegenover de 20 medewerkers die er de afgelopen maanden hun leven aan gaven.

Underdogs

Vermakelijk detail: een van de medeoprichters van Pintes gezelschap, Christophe Cornet d’Ezius, werkte tot oktober als advocaat voor DLA Piper, het kantoor waarvan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) managing partner was tot ze 14 maanden geleden de advocatenwereld inruilde voor federale regering.

De jonge advocaat en theaterproducent in bijberoep kreeg na het fatale Overlegcomité voor de cultuursector telefoon van een bevriend advocaat. De man moedigde hem aan om de stap naar de Raad van State te zetten en bood gratis zijn diensten aan.

Uiteindelijk zou alleen Pinte zijn handtekening onder het verzoekschrift zetten. Juridisch is de theatertechnicus de enige eigenaar van het jonge productiehuis. Maar de advocaat schreef wel mee aan de tekst.