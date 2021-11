‘Mijn hoofdpersonage had meer fantasie dan ikzelf’

Maarten Inghels schreef een truecrimethriller over hoe hij in de val liep van de bekende crimineel Piet Van Haut, die honderden mensen en bedrijven oplichtte. ‘Deze roman was de domste beslissing uit mijn leven.’

Op zijn smartphone toont Maarten Inghels (33) een foto van twee mannen die op straat poseren met een boek. De ene is zijn uitgever. De man ernaast met de witte laboratoriumjas heet Piet Van Haut, de bekende meesteroplichter en het onderwerp van ‘Het mirakel van België’. ‘Dat was vorige week in Amsterdam’, zegt de schrijver. ‘Piet deed zich bij iedereen voor als CEO van Johnson & Johnson, vandaar zijn labojas. Hij heeft honderd exemplaren van mijn boek gekocht om aan zijn bewonderaars uit te delen.’

We zitten met de voormalige stadsdichter van Antwerpen in de lobby van het Van der Valkhotel in Borgerhout. Eén keer zat hij hier met Van Haut, aan het einde van de langwerpige tafel waaraan wij nu zitten. Hun eerste ontmoeting uit 2016 staat saillant beschreven in het boek. Inghels interviewde de crimineel een uur lang met een camera, zoals hij alle interviews en telefoongesprekken heeft opgenomen die hij voor ‘Het mirakel van België’ met Van Haut deed. Op een andere dag reden ze samen in diens goud gespoten Lamborghini naar de vipopening van de Boekenbeurs. Daar kregen ze het aan de stok met de parkeerwachter.

Piet Van Haut in 2003 bij Paul Jambers.

Het zijn enkele van de vele bizarre avonturen die Inghels de voorbije jaren beleefde met Van Haut. Eerst wilde hij een sleutelroman maken geïnspireerd op zijn onderzoek naar de oplichter uit Gent, die vroeger geregeld in de media opdook. Gaandeweg kwam Inghels echter tot de ontdekking dat de kracht van het verhaal schuilde in het spel dat tussen beiden was ontstaan tijdens hun tientallen ontmoetingen en meer dan 200 telefoongesprekken.

Grootheidswaanzin

Van Haut nam het leven van de schrijver helemaal over. Hij belde op de meest onverwachte momenten, zoals in de verloskamer toen zijn vrouw moest bevallen, stond zonder waarschuwen in zijn schrijverskantoor en loog over criminele zaken dat het geen naam had. ‘Het mirakel van België’ gaat over hoe Inghels zich liet meesleuren in de grootheidswaanzin van zijn hoofdpersonage. ‘Piet bleek meer fantasie te hebben dan ikzelf’, zegt hij.

Wie is Piet Van Haut? Piet Van Haut (52) licht al dertig jaar burgers, banken en bedrijven op door zich valse identiteiten aan te meten, zoals directeur van de NMBS of DHL, onderzoeksrechter, Arabische prins of diplomaat. Hij zat een paar keer in de gevangenis. Vorige maand werd hij opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf, maar hij ging in beroep. Schrijver Maarten Inghels (33) verdiepte zich in zijn leven en verwerkte hun gezamenlijke avonturen in een meeslepende truecrimeroman.

Bijna alles in het boek is waargebeurd. ‘Hoe harder ik mijn best deed om geen roman te schrijven, hoe beter het boek werd’, noteert Inghels op pagina 303 van de potige truecrimethriller. Heel af en toe veroorlooft hij zich de poëtische vrijheid om zijn fantasie in het spel te brengen. Zoals in een visioen waarin het boek over de manipulatieve misdadiger een bestseller is geworden - ondanks een vlammende bespreking in De Tijd. Dat permanente spel met fictie en realiteit maakt ‘Het mirakel van België’ een pageturner. Op den duur weet je als lezer niet meer wie van beiden zijn verbeelding gebruikt: de leugenachtige misdadiger of de fantasierijke romanschrijver.

Piet heeft het boek onder zijn eigen naam proberen uit te geven. Daar wilde hij een drukker voor bedotten aan wie hij nog geld moest. Maarten Inghels Auteur van 'Het mirakel van België'

Wanneer raakte u in de ban van de meesteroplichter?

Maarten Inghels: ‘Ik hoorde voor het eerst van hem toen ik in 2014 als tekstschrijver werkte voor ‘De slimste mens’. Ik dacht: een ‘Forrest Gump’-achtige figuur die talloze mensen heeft opgelicht en misleid, van beroemdheden tot advocaten en eenzame rijke vrouwen in Knokke, en zich ongegeneerd voordoet als zakenman, Arabische prins, diplomaat en zelfs onderzoeksrechter en ondanks meerdere opsluitingen blijft hervallen: daar moet een catchy verhaal in zitten. Bij onze eerste ontmoeting in 2016 in een bar in Antwerpen vertelde hij omstandig over zijn misdaden en toonde hij foto’s van zichzelf in de chicste hotels over de hele wereld. Ik zat verlekkerd naar zijn verhaal te luisteren.’

Beweerde hij bij die eerste ontmoeting echt dat een boek over hem honderdduizend exemplaren zou verkopen?

Inghels: (knikt) ‘Hij had ook al een titel: ‘Het mirakel van België’. Hoewel ik het een slechte titel vond, en nog altijd, heb ik hem behouden. Omdat het aangeeft waarover het boek gaat. Piet nam mijn leven over en speelde vanaf het begin hetzelfde kat-en-muisspel met me als met zijn vele slachtoffers: liegen, bluffen en misleiden. Hij is een mythomaan en manipulator met een betere fantasie dan elke romanschrijver. Ik raakte steeds meer door hem opgeslorpt. Hij dreef me zover dat ik bijna met hem naar Gran Canaria was vertrokken, terwijl mijn vrouw hoogzwanger was. Zover ging het. Daarover gaat het boek: hoe ik in zijn val ben gelopen zonder dat ik het in de gaten had.’

Wanneer voelde u voor het eerst dat ‘het toverachtig konijnenhol’ waarin u was gedoken een vuil nest bleek?

Inghels: ‘Toen hij me in april vorig jaar - in volle eerste lockdown - verschillende oplichtingszaken van de afgelopen jaren opbiechtte die nog niet bekend waren en vervolgens liet zien hoe hij te werk ging. Ik dacht: als ik dat opschrijf in het boek, wat zijn dan de gevolgen voor mij? Hij is levensgevaarlijk en heeft honderden mensen psychisch kapot gemaakt. Een rechter is 70 dagen onschuldig de cel ingegaan omdat Piet dingen over hem had verzonnen.’

Piet is enorm ijdel. Waarschijnlijk zal hij niet gelukkig zijn met dit interview. Hij had liever zelf in de krant gestaan. Maarten Inghels Auteur van 'Het mirakel van België'

‘Sommige van die nieuwe verhalen staan in het boek. Het was afgesproken dat dat mocht, maar Piet is erg onvoorspelbaar. Hij heeft het boek nagelezen en zijn reactie viel mee. (glimlacht) Zijn enige fundamentele opmerking was dat zijn gezicht niet groot genoeg op de cover staat. Hij is enorm ijdel. Waarschijnlijk zal hij niet gelukkig zijn met dit interview. Hij had liever zelf in de krant gestaan.’

Hebt u een schrik dat hij u nog altijd kan kapotmaken?

Inghels: (Denkt na) ‘Ik weet het niet. Ik ben geen geld aan hem kwijtgespeeld - gelukkig maar. Maar hij belt me soms op met de vraag of hij mijn telefoon moet laten afsluiten of het saldo van mijn bankrekening opzoeken. In mijn boek beschrijf ik hoe hij dat doet. Het goede is dat ik een boek van meer dan 400 pagina’s over hem heb geschreven. Dat streelt zijn ijdelheid. Ook al gaat de roman eigenlijk meer over mij dan over hem. Weet je wat hij ook nog zei toen hij het boek had gelezen? ‘Het is wel veel ik-ik-ik.’ Zeer grappig om zoiets te horen uit de mond van iemand die door meerdere psychiaters is gediagnosticeerd als een narcist. Hij heeft het boek trouwens onder zijn eigen naam proberen uit te geven. Daar wilde hij een drukker voor bedotten aan wie hij nog geld moest.’

Als hij zo onbetrouwbaar is, waarom hebt u hem dan uitgenodigd bij uw uitgever in Amsterdam?

Inghels: ‘Ik wilde hem het allereerste exemplaar overhandigen. Ik vond het ook belangrijk om hem op een bepaalde manier te vriend te houden.’

Uit schrik dus?

Inghels: (Ontwijkend) ‘Het is moeilijk om de banden met je onderwerp door te knippen. Het ene moment noemt hij me vleiend de allerbeste schrijver ter wereld, maar de volgende dag bedreigt hij me alweer.’

Hebt u spijt van dit boek?

Inghels: ‘Dit boek schrijven was de domste beslissing uit mijn leven. Goede kunst is vaker het gevolg van onbezonnen beslissingen omdat ze je op plaatsen brengt waar je anders nooit komt. Maar ik zat als het toverkonijn uit ‘Alice in Wonderland’ vast in een nonsensicaal beestenhol.’

Piet Van Haut is een metafoor voor deze wereld, schrijft u: ‘Hij vergroot de behoeftes van de moderne mens uit.’

Inghels: ‘Piet is een uitvergroting van zeker drie menselijke hoofdzonden: hebzucht, gulzigheid en ijdelheid. Ik was wellicht ook ijdel genoeg om te denken dat ik een meesterlijk boek over hem kon schrijven en het beter zou doen dan de journalisten of psychiaters die onderzoek naar hem deden. En dan de hebzuchtmetafoor. Piet is geobsedeerd door geld. (Denkt na) Eigenlijk niet helemaal, want hij geeft het onmiddellijk weer uit. Voor hem is het speelgoed. Iedereen die hij erin heeft geluisd, liet zich inpakken door de belofte dat hij hen rijk zou maken. Hij beloofde sommen die te mooi waren om waar te zijn. Heel wat mensen die ik wilde spreken voor dit boek, wilden niet. Uit schaamte.'

'Een van zijn slachtoffers vertelde: Piet laat je door een utopische bril naar de werkelijkheid kijken. Dat deed hij ook met mij. Daarom kon ik er niet mee stoppen. Als zo iemand zegt: ‘Nu ga ik je iets vertellen dat zelfs mijn advocaat niet weet’, dan luister je, al zit je nog zo diep in het konijnenhol.’