Nederland zoekt 150 miljoen in begroting voor topstuk Rembrandt

De Nederlandse overheid wil het schilderij 'De vaandeldrager' van Rembrandt van Rijn kopen. Daarvoor is wel een begrotingswijziging nodig. Het werk is nu in het bezit van de Franse bankiersfamilie Rothschild.

Het schilderij uit 1636, een zelfportret van Rembrandt van Rijn (1606-1669), was eeuwenlang in privébezit, onder meer bij de Engelse koning en nu bij de Franse bankiersfamilie Rothschild. De Nederlandse staat kocht van dezelfde familie enkele jaren geleden Rembrandts dubbelportret 'Maerten & Oopjen' voor 160 miljoen euro. Toen gebeurde dat samen met de Franse staat, nu handelt Nederland alleen. De familie Rothschild wilde 'De vaandeldrager' al in 2019 verkopen, maar de Franse staat bestempelde het doek als een 'nationale schat', waardoor hij 30 maanden de tijd kreeg om het zelf aan te schaffen. Daar zag Frankrijk wegens de hoge prijs vanaf.

'De vaandeldrager' wordt gezien als de artistieke doorbraak van Rembrandt en zou leiden tot 'De nachtwacht'.

'De vaandeldrager' kost 165 miljoen euro. Het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is bereid 150 miljoen daarvan op te hoesten. Het ministerie wil de begroting daarvoor wijzigen en heeft het voorstel daartoe woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd. De Vereniging Rembrandt springt bij voor 15 miljoen euro, het Rijksmuseum Fonds betaalt 10 miljoen euro.

Geboorte van Nederland

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Cultuur is er goede hoop op brede politieke steun. Het ministerie ziet 'De vaandeldrager' als ’onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Nederland’. Vaandeldragers liepen voor de troepen uit in de Tachtigjarige Oorlog, die leidde tot de geboorte van Nederland. Het schilderij geldt als de artistieke doorbraak van de schilder en zou leiden tot 'De nachtwacht'.