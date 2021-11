Psychiater Dirk De Wachter: ‘Ik voel de dood achter mij sluipen, bij momenten zet ze mijn haren recht'

Dirk De Wachter: ‘Na mijn operatie voelde ik me een mens van negentig. Nu voel ik me ongeveer zeventig.’

Dirk De Wachter, de psychiater die Vlaanderen het lijden leerde te aanvaarden, heeft zelf een kaakslag gekregen. Hij heeft kanker. De pijnlijke operatie is al even achter de rug, de maandenlange chemotherapie is net begonnen.

Dirk De Wachter opent de deur van zijn art-nouveauhuis in Antwerpen. Er staat een kinderwagen in de gang. ‘Mijn dochter en kleindochter Céleste zijn er’, zegt hij glimlachend. ‘Ik was vergeten dat ze gingen langskomen. Anders had ik u op een ander moment uitgenodigd. Straks gaan ze met mijn vrouw boodschappen doen en zijn ze een tijdje weg. Ik had sowieso niet mee gekund. Ver wandelen lukt nog niet goed.’

We dalen een verdieping en nestelen ons in de divans van De Wachters privépraktijk. Normaal luistert hij hier naar zijn patiënten, nu vertelt hij zijn eigen verhaal. ‘De kankerdiagnose kwam totaal onverwacht. Ik had geen klachten. Het was een kaakslag, zelfs voor een psychiater, die geacht wordt zijn emoties onder controle te houden. Twee maanden geleden heb ik een zware operatie ondergaan. Deze week ben ik begonnen aan zes maanden chemotherapie. Tot nu toe reageer ik redelijk positief op de behandeling. Maar de bijwerkingen van chemo zijn accumulatief. Mogelijks wordt het erger. Ik hoop van niet.’

De Wachter oogt vertrouwd. Hij draagt een sober, donker pak. Zijn lange, zwarte haar met grijze strepen steekt achter zijn oren. Zijn wenkbrauwen bewegen expressief als altijd. Hij doet zijn reputatie van rocksterpsychiater - zijn uitstraling is al ontelbare keren vergeleken met die van de Australische zanger Nick Cave - alle eer aan.

‘Ik heb me voor u uitgerust’, zegt De Wachter. ‘De verpleegster is net ook langsgekomen om mijn infuus weg te nemen. Het is allemaal een heel gedoe. Ik heb lang getwijfeld om een interview te doen. Maar omdat ik een publiek figuur ben, wilde ik met mijn verhaal naar buiten komen. Kanker hoeft geen taboe te zijn.’

Profiel Dirk De Wachter (61) groeide op in Boom en studeerde geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen.

Vandaag is hij psychiater en hoogleraar aan de KU Leuven.

Zijn boek ‘Borderline Times’ werd in 2012 onverwacht een bestseller.

In zijn lezingen en televisietussenkomsten analyseert hij op een heldere manier de kwalen en geneugten van onze tijd, waardoor hij voor veel Vlamingen het gezicht van de psychiatrie is.

Sinds zijn boek ‘Borderline Times’ in 2012 een onverwacht succes werd, is De Wachter zo’n beetje de psychiater des vaderlands. ‘Het was een academisch boek, bedoeld voor een klein publiek van psychiaters. Tot het plots ontplofte,’ zegt De Wachter niet zonder trots. Er werden meer dan 100.000 exemplaren van verkocht.

Met zijn lezingen trok De Wachter volle zalen van Ichtegem tot Maaseik. Hij leerde Vlaanderen dat ongelukkig zijn geen schande is en moedigde ons aan geluk te vinden in het gewone. ‘Ik heb geprobeerd psychiatrie een menselijk gelaat te geven. Dat klinkt misschien pretentieus, maar het is het steentje dat ik wil bijdragen. En ik geloof ook dat dat wel wat gelukt is. Valse bescheidenheid is hooghartig’, zegt hij. ‘Vandaag is de psychiatrie ook mijn identiteit. Na al die jaren kom ik nog altijd thuis in het psychiater-zijn. Ik voel dat dit juist is. Ik heb veel geluk gehad dat ik heb ontdekt wat ik met mijn leven moet doen.’

Verjongingskuur

Door zijn kankerdiagnose moet De Wachter voor het eerst in 35 jaar op de rem gaan staan. ‘De voorbije twee maanden ben ik jaren ouder geworden. De operatie heeft me erg verzwakt. Ik kon geen drie stappen meer zetten. Ik voelde me als een mens van negentig. Het is al veel gebeterd: nu voel ik me ongeveer zeventig. Ik ben dus volop met een verjongingskuur bezig. Hopelijk kan ik me snel weer 61 voelen, mijn werkelijke leeftijd.’

Zijn herstel verloopt geleidelijk en valt op in de kleine dingen. ‘Vandaag kan ik bijna eten zoals vroeger. Ik toast weer elke ochtend drie sneetjes, en die besmeer ik met boerenboter. De twee espresso’s die ik daar normaal bij drink, moet ik nog even vervangen door thee. Ook de deur van mijn wijnkelder moet nog een tijdje gesloten blijven.’

Hij zegt ten volle het gevoel te hebben dat hij met de dood is geconfronteerd. ‘Ik heb haar niet in de ogen gekeken. Het is onrechtstreekser. Ik voel haar achter mij sluipen. Ze ademt bij momenten kil in mijn nek en zet mijn haren recht. Soms word ik overrompeld door een dantesk gevoel van het voorgeborchte van de hel. Als ik in de wachtzaal van de afdeling oncologie zit, of als ze een infuus aanbrengen.’

En een van de nachten na de operatie heeft hij een delirant verschijnsel gehad. ‘Hoewel dat vanuit psychiatrisch oogpunt interessant was, liet het vooral een akelig gevoel na’, zegt hij. ‘In het midden van de nacht klopt plots iemand op de deur van mijn ziekenhuiskamer. Ik lig alleen. Een man komt binnengewandeld. Hij is niet per se een nabije vriend, maar wel een aangename oud-collega. Hij komt me een bezoek brengen, zomaar.’

‘Hij gaat zitten en vraagt hoe het met me gaat. We beginnen een rustig, aangenaam gesprek. Na een poosje besef ik plots dat de oud-collega in kwestie zo’n drie jaar eerder is overleden. Aan kanker. Ik ben zelfs naar zijn begrafenis gegaan. Ietwat gegeneerd durf ik het hem toch te vragen: ‘Was jij niet overleden?’ Hij antwoordt, heel gewoontjes: ‘Ja, dat klopt. Maar dat is geen probleem.’ Op dat moment ben ik ervan overtuigd dat ik zelf ook dood ben en dat dat is hoe de dood eruitziet. Tot die man plots weer de kamer uit is.’

Nochtans gelooft De Wachter niet in leven na de dood. ‘Als mijn stoffelijk bestaan eindigt, eindigt mijn geest ook. Het idee van een hiernamaals zie ik alleen in de geest van mensen voor wie je iets hebt betekend. Ik geloof niet in een hemel als dusdanig, maar ik geloof wel graag dat mijn moeder nu neerkijkt op wat ik aan het vertellen ben. Of dat mijn vader, die vaak twijfelde of wat hij deed wel juist was, nu kan zien dat het toch allemaal goedgekomen is. Wij die hier leven, houden de doden aanwezig.’

Aan een fysieke God en de hemel heeft hij verder niet veel boodschap. Hoewel hij zich een ‘goddelijk’ moment in het ziekenhuis herinnert. ‘Na mijn operatie kon ik lang niets eten. Ik kwam de dag door op parenterale voeding. De eerste bouillon die ik mocht eten, was van goddelijke orde’, zegt hij lachend. ‘Ik heb de chirurg zelfs gevraagd of Sergio Herman in de keuken stond. Het was waarschijnlijk een heel subjectieve beleving, die minder met de bouillon te maken had dan met mijn vreugde om weer iets te eten. Dezelfde bouillons die ik de dagen erna geserveerd kreeg, smaakten een stuk minder goddelijk.’

Banale dingen

Hoe gaat een verdrietdokter - zoals De Wachter zichzelf weleens noemt - om met een kankerdiagnose? ‘Door de hele situatie ben ik nu natuurlijk meer bezig met de eindigheid van het leven. Het thema leven en dood ligt gevoeliger’, zegt hij. ‘Enkele dagen geleden belde ik met mijn broer over de chemotherapie, en ik kwam toch maar hakkelend uit mijn woorden. Natuurlijk maakt ook de medicatie je emotioneler.’

De Wachters stem klinkt al het hele gesprek vast en helder. Maar als hij over een jeugdmoment met zijn vader wil vertellen, krijgt hij het even moeilijk. ‘Als kleine jongen had ik een wrat op mijn voet laten wegnemen. Niets ernstigs. Maar ik herinner me dat ik wakker werd in mijn kleine bedje en veel pijn voelde. Mijn vader zat naast me om mij te troosten. Ik weet niet waarom dat beeld me zo emotioneert. Misschien omdat ik opnieuw een pijnlijke operatie achter de rug heb.’

Zijn publieke persona lijkt onverstoorbaarder dan hij in werkelijkheid is, zegt De Wachter nog. ‘Daar heb ik bewust voor gekozen. Mensen vinden me rustig, maar er zit meer vulkanische borreling in mij dan ik naar buiten breng.’

‘Ik leef volgens de slagzin van de Franse schrijver en Holocaustoverlever Stéphane Hessel: ‘Indignez-vous, engagez-vous.’ Er is veel onrechtvaardigheid waarover ik me verontwaardig. De Noord-Zuidproblematiek, de vluchtelingencrisis, de klimaatverandering. Net als iedereen kan ik me ook over banale dingen opjagen. Onlangs moest ik een telefoon doen in verband met mijn ziekteverzekering. Ik ben vijf keer doorverbonden en heb daarna nog een halfuur naar een muziekje geluisterd. Dat kan ook deze ogenschijnlijk onverstoorbare mens bijzonder ambetant maken.’

Lastig vindt hij vooral dat hij geen grip krijgt op zijn mailbox. ‘Ik heb bewust geen sociale media zoals Facebook of Instagram. Maar mijn e-mailadres is publiek en zo

weten veel mensen me te bereiken. Ik heb op dit moment enkele duizenden ongelezen mails. Daarbij zijn talloze aanvragen om lezingen te geven, zo veel kan ik er nooit geven. Maar er zitten ook veel persoonlijke, soms pijnlijke verhalen tussen. Van mensen met acute problemen. Ze zijn ervan overtuigd dat ik de enige ben die hen kan helpen.’

‘Ik vind het mijn ethische plicht die mensen te antwoorden. Dat ik de enige ben die hulp kan bieden, is een illusie. Ik antwoord dus dat ik zeer competente collega’s heb. Of ik verwijs hen door naar hun huisarts. Dat vind ik belangrijk.’ Maar omdat De Wachter de jongste tijd erg moe en minder geconcentreerd is, krijgt hij de mailachterstand niet weggewerkt. ‘Dat is een grote frustratie. Wat wel mooi is, is dat tussen die duizenden e-mails ook veel berichten zitten van mensen die van mijn ziekte hebben gehoord en me veel beterschap toewensen. Dat treft me.’

Ook zijn patiënten sturen hem bekommerde berichten. ‘Natuurlijk ben ik ook erg bezorgd om hen. Door mijn ziekteverlof kunnen ze niet bij mij terecht. Ik probeer telefonisch en via e-mail met hen in contact te blijven en hen te verzekeren dat ik wel weer terugkom.’

Duizend keer Parijs

Het is duidelijk dat De Wachter zijn praktijk mist. Tegelijk zegt hij er weinig moeite mee te hebben het werk even stop te zetten. ‘Iedereen denkt dat ik een workaholic ben. Ik werk veel en graag, dat klopt. Maar ik ben niet aan mijn werk verslaafd. Ik had geen afkickverschijnselen.’

De Wachter neemt nu zijn tijd om te rusten, te lezen en films te bekijken. ‘Mijn vrouw en ik zijn via het streamingplatform Lumière aan het werk van de Russische Andrej Tarkovski begonnen. Ik ben een grote fan van de Italiaanse regisseurs Pier Paolo Pasolini en Federico Fellini en ik hou erg van de film noir. Tot nu was Tarkovski’s werk aan me voorbijgegaan. Zijn films zijn fantastisch maar zwaar. ‘Solaris’, een drieënhalf uur durende film over de toekomst - vol trage beelden - was prachtig maar compleet onbegrijpelijk.’

Er ligt ook een enorme boekenstapel te wachten. ‘Elke dag krijg ik minstens één boek via de post opgestuurd. Ik heb altijd gezegd dat ik tijdens mijn pensioen tijd zou maken voor ‘À la recherche du temps perdu’ van Marcel Proust. Dat project zal ik misschien vervroegen. Ik heb zijn biografie gelezen en in Parijs wandelde ik naar alle plekken en appartementen waar hij leefde. In mijn geest ligt alles klaar om eraan te beginnen.’

Naast de liefde voor zijn familie en vooral zijn eerste kleindochter Céleste - ‘ik kan niet over haar zwijgen, soms op het belachelijke af’ - loopt De Wachters liefde voor Parijs als een rode draad door zijn leven. ‘Ik was er voor het eerst in 1986. Ik werkte er als assistent in een ziekenhuis. Destijds moest ik nog niet zo hard werken als nu. (lachje) In de namiddag was ik altijd vrij. De Franse assistenten moesten dan aan hun scriptie werken, maar ik niet. Elke middag tafelden we uitgebreid en daarna had ik tijd om musea en galerieën te bezoeken. Ik wandelde door de stad en kon vrij de cultuur opsnuiven. Het was een wonderlijke, bijna filmische tijd. Ik liep

hele dagen op wolken.’

‘Onlangs werd de Franse vertaling van mijn boek ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ in Parijs gelanceerd. Dat was voor mij een moment van euforie. Om dat boekje

in verschillende boekhandels tegen te komen - mooi geëtaleerd, soms tussen meesterwerken van mensen die ik eindeloos bewonder - was immens plezant’, zegt

De Wachter, en hij lacht. ‘Natuurlijk verkoopt het boek voor geen meter. Geen mens die mij daar kent.’

Hij is al duizend keer in Parijs geweest. Maar dat is geen bezwaar. ‘Stel dat ik

nog maar twee weken te leven had, dan zou ik gewoon voor de duizend-en-eerste keer naar Parijs gaan. Ik heb geen bucketlist met reisbestemmingen die ik nog wil afvinken. Ik hoef niet naar Borneo of de Zuidpool.’

Of hij optimistisch naar de toekomst kijkt? ‘Ja’, zegt hij. ‘Ik hoop dat ik binnen tien jaar weer in goede gezondheid verkeer. Daar is vandaag een bepaald percentage kans voor, afhankelijk van hoe goed de behandeling aanslaat.’