Stromae zingt nieuwe single in Frans tv-journaal

Stromae dropte zondagavond op hoogst originele wijze de tweede single van zijn album 'Multitude': op het einde van een journaalinterview op de Franse televisiezender TF1. In 'L'Enfer' heeft de Belgische zanger het over suïcidale gedachten.

Onze landgenoot zat zondagavond om 20 uur in het tv-journaal van TF1, de grootste televisiezender van Frankrijk. Hij begon midden in een interview in de nieuwsstudio te zingen.

De performance van Stromae in het zondagavondjournaal van TF1.

'L'Enfer' gaat over suïcidale gedachten. De zanger kampte de afgelopen jaren met een burn-out. 'Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires/J'en suis peu fier/On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire/Ces pensées qui me font vivre un enfer', klinkt het in het nummer, met sterk autobiografische elementen. Vertaald zingt hij: 'Ik heb daardoor soms suïcidale gedachten gehad. Ik ben er niet erg trots op. We geloven soms dat dat de enige manier is om ze het zwijgen op te leggen. Die gedachten waardoor ik in een hel leef.'

Het nummer staat op het nieuwe album 'Multitude', dat op 4 maart uitkomt. Het gaat om een van de Franstalige platen waar in 2022 het meest naar wordt uitgekeken. Stromae, die sinds 2015 een muzikale pauze had ingelast, stelde midden oktober al een eerste single, 'Santé', voor.

'L'enfer' is donkerder en persoonlijker, zoals een echo van de moeilijkheden die de zanger vroeger heeft gehad. Zijn enorme succes na zijn plaat 'Racine carrée' in 2013 bracht hem overal ter wereld, wat zowel op fysiek als mentaal vlak een zware impact op hem had gehad.