Zingend over suicide nam Stromae het nieuws over

De Belgische popmaestro Stromae, die niet om een marketingstunt verlegen zit, nam zondag de regie van het tv-journaal op de Franse zender TF1 over om zijn nieuwe single te promoten. ‘Dit is zijn strafste stunt.’

Zeven miljoen Fransen zagen zondagavond Stromae zitten in de studio van het TF1-journaal ‘Les 20 heures’. Presentatrice Anne-Claire Coudray leidde het studiogesprek in met een reportage van twee minuten over onze 36-jarige landgenoot, die in maart zijn derde album uitbrengt. Wat volgde, leek aanvankelijk een doorsnee interview in een tv-journaal. Stromae kreeg vragen over de plaat ‘Multitude’ en over zijn afwezigheid van zes jaar in de muziekwereld. De kijker vernam dat ‘le star belge’ na het monstersucces van ‘Racine carrée’ nood had aan een privéléven. ‘Het leven op tournee kan soms erg vervelend zijn’, zei hij.

De performance van Stromae in het TF1-journaal.

Toen het interview persoonlijker werd - ‘Het leven is nooit zwart-wit. Je hebt moeilijke en vrolijke momenten. Je hebt geen laagtes zonder hoogtepunten’ - begon Coudray over het thema eenzaamheid in zijn liedjes. ‘Heeft de muziek u geholpen om u van het gevoel van eenzaamheid te ontdoen?’, vroeg ze. Stromae keek rechtstreeks in de camera en zong na de invallende pianomuziek zijn single ‘L’enfer’. De eerste strofe beantwoordde de vraag van het nieuwsanker: ‘Je ne suis pas tout seul à être tout seul/ Ça fait déjà ça des moins dans la tête/ Et si j’comptais, combien on est/ Beaucoup.’

Stromae mocht zijn liedje helemaal zingen. De camera bewoog mee op het ritme. Door de theatrale handgebaren van de zanger leek het alsof de nieuwskijker een videoclip van de Belgische zanger gadesloeg.

‘L’Enfer’ gaat over suïcidale gedachten. De zanger worstelde de afgelopen jaren met mentale problemen. 'Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires/J'en suis peu fier/On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire/Ces pensées qui me font vivre un enfer', klinkt het in het nummer. Vertaald: 'Ik heb soms suïcidale gedachten gehad. Ik ben er niet erg trots op. We geloven soms dat dat de enige manier is om ze het zwijgen op te leggen. Die gedachten waardoor ik in een hel leef.'

Marketingstunts

Stromae heeft een patent op marketingstunts. De release van de single ‘Formidable’ werd in 2013 voorafgegaan door een filmpje waarin hij stomdronken en lallend in de Louizalaan in Brussel loopt. Hoewel het leek alsof de video door een voorbijganger was gemaakt, was alles in scène gezet door de zanger. Ook zijn huidige comeback orkestreert hij volledig zelf. De eerste single uit ‘Multitude’, ‘Santé’, kwam in oktober onverwacht uit.

Bovenal slaagt hij erin om in zo’n geënsceneerde setting een actueel onderwerp als mentale kwetsbaarheid op een heel authentieke manier over te brengen. Jeroen Naudts Communicatiespecialist

Door in overleg met een nieuwsredactie de regie van het journaal van de grootste tv-zender van Frankrijk - zijn grootste muzikale afzetgebied - over te nemen gaat hij nog een stap verder. 'Dit is een van de strafste marketingstoten die ik ooit gezien heb', tweette Marc Fauconnier, medeoprichter van het consultancybureau Fauconnier+Selfslagh.

‘Een tv-journaal is de laatste plaats waar je zo'n productplacement verwacht’, zegt Jeroen Naudts, communicatiespecialist aan de Arteveldehogeschool in Gent. ‘Dat maakt deze stunt straffer dan alle vorige. Bovendien slaagt hij erin in een geënsceneerde setting - door het interview zingend over te nemen - een actueel onderwerp als mentale kwetsbaarheid authentiek over te brengen.’