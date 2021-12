‘Zonder Panamarenko’s goedkeuring had ik dit nooit gedurfd’

In ‘Dixit Panamarenko’ laat de kunsthistoricus Jo Coucke de in 2019 overleden kunstenaar aan het woord. Hij grasduinde in honderden interviews en distilleerde daaruit de artistieke visie van Panamarenko.

‘Ik beschouwde hem zeker als een vriend’, antwoordt de Knokse kunsthistoricus Jo Coucke overtuigd op de vraag naar zijn band met Panamarenko. ‘Het was het soort vriendschap die je niet hoefde te benoemen. Panamarenko was een eigenzinnig man. Met woorden en complimenten was hij niet kwistig. Maar er hing altijd vriendschap in de lucht. Zelfs nadat hij overleden was. Dat was ook de motivatie om dit boek te schrijven.’

De essentie In 'Dixit Panamarenko' vat kunsthistoricus Jo Coucke de kunstvisie van de overleden Belgische beeldhouwer samen.

Panamarenko noemde zijn kunst 'jongenswetenschap' en werkte los van de kunstgeschiedenis.

De tekst gaat gepaard met doordringende foto's van Stephan Vanfleteren.

‘Dixit Panamarenko’ is gebaseerd op meer dan 400 citaten die Coucke verzamelde uit talrijke interviews met de Antwerpse kunstenaar. Aan de hand van die uitspraken laat hij Panamarenko in monoloogvorm zijn eigenzinnige visie op kunst uitleggen.

Panamarenko was een van de belangrijkste Belgische kunstenaars van de voorbije 50 jaar. Zijn werken schipperen tussen kunst en techniek. Zijn hele leven bleef hij gefascineerd door zijn jongensdroom om te vliegen. Hij ontwierp talrijke luchtschepen, onderzeeërs en auto’s. Of die wonderlijke tuigen functioneerden, was deel van het mysterie en de allure van zijn kunstwerken.

Ondanks de vele interviews die Panamarenko bij leven gaf, vond Coucke dat zijn globale visie op kunst nog niet genoeg aandacht kreeg. ‘De interviews die hij gaf, waren altijd in functie van een bepaalde gebeurtenis. Een tentoonstelling, zijn huwelijk met Evelien Hoorens, andere faits divers. Nochtans bleef Panamarenko in de loop der jaren op sommige punten hameren.'

Marcel Duchamp

‘Panamarenko had een hekel aan de traditionele invulling van het begrip kunst’, zegt Coucke. '50 jaar na Marcel Duchamp (de Franse pionier van het dadaïsme, red.) schilderijtjes maken vond hij niet interessant.'

Panamarenko noemde zijn eigen werk 'jongenswetenschap'. 'Mijn allergrootste artistieke ontdekking was dat je helemaal onafhankelijk van de kunstgeschiedenis kan zijn en dat er in alles kunst schuilt. Dat je dat evengoed kon toepassen op vliegtuigjes, trottinetten en rolschaatsen.'

Dit boek is een inspiratiebron voor mensen die hun weg zoeken. In de kunst maar evengoed in de landbouw, rechten of zorg. Jo Coucke Kunsthistoricus

Coucke: ‘Goede kunst ontstaat volgens Panamarenko als je op een onthechte manier in het leven staat. Hij heeft vaak gezegd dat hij maar wat lummelde. Uit die onbevangenheid ontstonden dan toch ideeën.’

Dat vertelt Panamarenko ook in het boek. ‘Om een goed kunstwerk te maken moet je eerst een hele tijd lui zijn.’ Iets verder vergelijkt hij zichzelf met het hoofdpersonage uit de film ‘The Big Lebowski’. ‘Hij was de kampioen van Los Angeles in het niksen, en hij maakte kans om wereldkampioen te worden. Wel, ik was medekandidaat.’

Denk er een zwaar Antwerps accent bij en de excentrieke Panamarenko spat van de pagina’s. ‘Ik ben heel trouw gebleven aan het bronmateriaal’, zegt Coucke. ‘Alles wat in het boek staat, heeft Panamarenko ooit in een televisie- of kranteninterview gezegd. Ik heb alleen noodzakelijke redactionele correcties gemaakt, zoals aanpassingen van de gij- naar de jij-vorm.’

Een monoloog publiceren van een kunstenaar die al overleden is, is toch bijzonder. ‘Ik weet dat dit een gewaagd werkstuk is’, zegt Coucke. ‘Ik deed in 2005 al iets soortgelijks. Panamarenko kondigde toen op een overzichtstentoonstelling in Brussel zijn pensioen aan. Ik schreef een begeleidende ‘Brief van een kunstenaar op rust’. Daarvoor vertrok ik ook van artikels die ik van hem verzameld had. Die brief vond Panamarenko heel goed. Zonder die goedkeuring had ik dit boek wellicht nooit durven schrijven.’

Wat hij zelf van dit boek zou vinden, weet Coucke niet zeker. ‘Een verzamelaar van Panamarenko’s werken stuurde me onlangs een berichtje dat hij vast en zeker trots zou zijn. Ook zijn echtgenote Evelien Hoorens was blij met het resultaat.’

Henri Van Herwegen

Door het personage van Panamarenko aan te nemen, wist Henri Van Herwegen te overleven. Jo Coucke Kunsthistoricus

Hoewel Coucke in het boek niet ingaat op anekdotische verhalen, kan je de visie van de kunstenaar niet loskoppelen van de kunstenaar zelf. In het eerste hoofdstuk lees je: ‘Henri Van Herwegen is dood, ik zou niet weten wie het is.’ De laatste zin van het boek luidt: ‘Ik, Panamarenko, zou nooit willen doodgaan.’

‘Door het personage van Panamarenko aan te nemen, wist Henri Van Herwegen te overleven. Hij was een exotische verschijning met grote allures. Die ster heeft het jongetje uit Borgerhout geëclipseerd. Vandaar dat hij hem in het begin van het boek ook doodverklaart.’

Masterclass

Wat wil Coucke dat mensen leren uit dit boek? ‘Ik hoop dat jonge lezers het als een masterclass beschouwen. Het kan hen helpen in zichzelf op zoek te gaan. Ze kunnen leren welke offers ze moeten brengen. Dat vastberadenheid zinvol kan zijn. Het is een inspiratiebron voor mensen die hun weg zoeken. In de kunst, maar evengoed in de landbouw, rechten of zorg.’