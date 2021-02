Archeoloog van Sagalassos-opgravingen overleden

Gewoon hoogleraar archeologie Marc Waelkens is zondagavond op 72-jarige leeftijd overleden. Waelkens leidde jarenlang de opgravingen van de KU Leuven in Sagalassos, een antieke ruïnestad in Centraal-Turkije.

In 1985 ontdekten archeologen van de KU Leuven een historische stad in Turkije. De vondst, die dateert uit de Griekse en Romeinse oudheid, wordt ook wel 'het Pompei van het Oosten' genoemd. Het team werd aangestuurd door Marc Waelkens, die zondagavond na een lange ziekte overleed. Waelkens is afkomstig van het West-Vlaamse Waregem en studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Gent. In 1976 promoveerde hij tot doctor in de kunstgeschiedenis.

Sinds 1986 was Waelkens gewoon hoogleraar archeologie aan de KU Leuven, en was hij voorzitter van het departement archeologie, kunstgeschiedenis en musicologie. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met de opgravingen in Sagalassos, die hij meer dan twintig jaar heeft geleid. In 1984 bezocht hij Sagalassos een eerste keer, van 1990 tot 2013 was hij er directeur van het opgravingscentrum. Sinds 2013 was Waelkens met emeritaat.

Schermvullende weergave Sagalassos is een van de grootste archeologische sites in Turkije. ©Anadolu Agency

Geridderd

Waelkens kreeg ook bekendheid door zijn internationaal onderzoek naar marmer en de handel ervan in de oudheid. Voorts heeft hij naam gemaakt op het vlak van funeraire archeologie, wat het onderwerp was van zijn doctoraatsstudie.

Voor het Sagalassos-project kreeg Waelkens in 2000 de vijfjaarlijkse wetenschappelijke prijs Ernest-John Solvay voor de Humane Wetenschap toegekend. In 2004 kreeg hij de hoogste onderscheiding voor buitenlands onderzoek. Vijf jaar later werd hij door koning Albert II geridderd voor zijn verdiensten in het archeologisch onderzoek.