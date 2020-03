Architect Vittorio Gregotti bezweken aan corona...

De Italiaanse sterarchitect Vittorio Gregotti is in Milaan overleden aan het coronavirus. Hij ontwierp onder meer het Olympisch Stadion van Barcelona.

Gregotti was samen met zijn vrouw opgenomen in het ziekenhuis San Giuseppe in Milaan, toen bij beiden het coronavirus toesloeg. De architect stierf zondagnacht. Hij werd 92.

'Met grote treurnis groeten we Vittorio Gregotti, een van onze grootste architecten en ambassadeurs. Milaan dankt veel aan hem', deelde burgemeester Giuseppe Sala in een rouwbrief mee.

Gregotti studeerde af aan de polytechnische school in Milaan. Aanvankelijk werkte hij als redacteur en later hoofdredacteur bij het architectuurmagazine 'Casabella'. In 1974 richtte hij zijn eigen architectenbureau op, Gregotti Associati International. Dat maakte furore met het ontwerp van grote gebouwen.

Schermvullende weergave Het Olympisch Stadion in Barcelona, een ontwerp van Vittorio Gregotti. ©Â© Andrés Membrive Martínez

Het ontwerp van het Olympisch Stadion in Barcelona, waar in 1992 de zomerspelen plaatsvonden, was van de hand van Gregotti. Hij ontwierp ook het Stadio Luigi Ferraris in Genua, waar de Italiaanse eersteklasser Sampdoria zijn thuismatchen speelt. Het stadion bestond al langer, maar voor het WK voetbal in 1990 gaf Gregotti het een volledige make-over.

Andere ontwerpen van Gregotti zijn het cultureel centrum Belém in Lissabon, het Grand Théâtre in Aix-en-Provence en het theater- en operahuis Arcimboldi in Milaan. Daar werden opera's opgevoerd toen de Scala jarenlang dicht was voor grote renovatiewerken.

Gregotti hield zich als architect ook bezig met stadsontwikkeling. In Sjanghai hielp hij bij het ontwerp van Pujiang, een nieuw stadsgedeelte. Dat kreeg door zijn toedoen een erg Italiaans aanzicht.