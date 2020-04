‘De brand in de Notre-Dame biedt ook een kans'

Over het gat in het dak is een wit zeil gespannen, de kathedraal wordt omgeven door hijskranen en steigers. Een jaar na de brand ziet de Notre-Dame er nog steeds gehavend uit en is de restauratie opgeschort. Toch is er geen reden tot wanhoop.

Olivier de Chalûs wist meteen dat het foute boel was. Op 15 april 2019 zag hij vanaf een terras rond 18.30 uur rook uit zijn geliefde kathedraal komen. ‘Dat moest betekenen dat de houten draagconstructie onder het dak al een tijdje in brand stond’, vertelt de historicus en ingenieur, medeoprichter van de wetenschappelijke adviesraad die bij de restauratie is betrokken. ‘Dit geraamte, zeg maar de zolder, is helemaal verloren gegaan.’

k denk ook dat het mogelijk blijft om de kathedraal in 2024 weer te openen. Olivier de Chalûs Historicus

De Fransman, die al jaren vrijwillig groepen rondleidt en promoveert op de constructie van het bouwwerk, kent de kathedraal als zijn broekzak. ‘Ik was diep teleurgesteld. Sinds de eerste steen werd gelegd in de twaalfde eeuw, zijn rampen de Notre-Dame bespaard gebleven. Uiteindelijk is er 850 jaar later dan toch een brand uitgebroken.’

Rond een uur of acht stortte de torenspits in, een bouwwerk dat in 1859 aan de kathedraal werd toegevoegd door de architect Viollet-le-Duc. ‘Het was een catastrofe, maar het had erger kunnen aflopen’, zegt journaliste Agnès Poirier, auteur van het net verschenen boek ‘Notre-Dame, De ziel van Parijs’. ‘Het gat dat de toren in het dak sloeg, ging als een soort schoorsteen werken. De rook werd weggezogen, veel kunstwerken zaten nauwelijks onder het roet. Ook het orgel bleef gespaard. Dat de grote, ronde glas-in-loodramen de hitte hebben overleefd, mag een wonder heten.’

Gesmolten steiger

Een jaar na dato is Onze Vrouwe nog niet helemaal veiliggesteld. De gewelven worden inmiddels ondersteund door houten constructies om instorting te voorkomen. Maar de half gesmolten steiger, die al voor de brand op het dak stond voor een restauratie van de torenspits, moet nog worden weggehaald. Als het 500 ton zware ijzeren gevaarte bij een flinke storm naar beneden komt, is de schade enorm. Experts waren net aan deze klus begonnen, toen de restauratie werd stilgelegd vanwege de coronacrisis.

Op dit moment loopt een équipe één keer per week een inspectieronde om te kijken hoe het er voorstaat met de steiger. Er zijn sensoren opgehangen, die geruststellende informatie geven: tot nu toe heeft het ijzerwerk niet bewogen. ‘De steiger staat er nu al een jaar zo bij. Ik ga ervan uit dat hij het nog wel even volhoudt’, zegt De Chalûs. Volgens hem is er nog geen reden om te wanhopen over de vertragingen die de wederopbouw nu oploopt. ‘Die paar weken lopen we wel weer in. Ik denk ook dat het mogelijk blijft om de kathedraal in 2024 weer te openen, zoals Emmanuel Macron heeft aangekondigd. Je kunt best al gelovigen en toeristen binnenlaten als de restauratie nog niet helemaal klaar is.’

Schermvullende weergave ©Photo News

De ingenieur hoopt dat er lessen uit de ramp worden getrokken. ‘Het huidige systeem is erop gebouwd om bezoekers in veiligheid te brengen als er brand uitbreekt, niet het gebouw zelf. Dat zou aangepast kunnen worden. In kerken met antieke houten zolders zou het verplicht moeten zijn om sprinklers te installeren die direct worden geactiveerd op de plek waar warmte of rook wordt gesignaleerd. Het duurt toch minimaal een kwartier voordat de brandweer arriveert, en dan is het eigenlijk al te laat.’

Geld

De ramp in de Notre-Dame blies een al langer gaande discussie weer nieuw leven in: moet er geen bescheiden entreeprijs worden geheven? Meerdere Europese steden laten toeristen betalen om kerken te bezichtigen, zoals Italië. Liefhebbers leggen een paar euro neer om de architectuur en kunsthistorische hoogstandjes te bewonderen, gelovigen die voor de mis komen mogen gratis naar binnen. Poirier: ‘Ik ben hier groot voorstander van, want van deze opbrengsten kan het onderhoud mede worden gefinancierd. We weten het nog steeds niet zeker, maar de brand in de Notre-Dame is waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting op een plek waar werd gerestaureerd. Dat is altijd een risico. Grote werkzaamheden voorkom je door regelmatig onderhoud te plegen, en dat kost geld.’

De heropbouw van de kathedraal is volgens Poirier tevens een mooie gelegenheid om een aantal problemen aan te pakken. Zo staan er eindeloze rijen toeristen op het plein voor de Notre-Dame, tot grote irritatie van Parijzenaars die er zo niet meer langs kunnen. De veiligheidscontroles zijn tijdrovend en lijken willekeurig. Binnen is het veel te vol, onder andere met onooglijke souvenirwinkeltjes.