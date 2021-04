Liefde voor liften

Binnen anderhalf jaar moeten zo’n 3.000 oude liften worden gemoderniseerd, anders dreigt de sloophamer. Volgens de federale overheid zijn ze onveilig, de eigenaars spreken dat tegen. Drie verzetsstrijders over hun lift.

‘Opgelet, we betreden heilige grond. Hugo Claus kwam hier vrijen met Elly Overzier’, grijnst Paul Verkempinck (62) terwijl de lift van Residentie Art Dec’Eau ons geruisloos naar de tweede verdieping brengt. De eerste vrouw van de schrijver woonde met haar ouders in het appartement boven dat van Verkempinck en zijn echtgenote Anne (60). Het Oostendse koppel kocht de flat tien jaar geleden, nadat het gebouw van de sloophamer was gered. De art-decotoren met tien luxeflats is ontworpen door de architect die ook de plannen voor Thermae Palace tekende. Vanuit de machinekamer van de lift op het dak kijk je recht op het iconische hotel.

Vandaag is de authentieke lift uit 1935 van Jaspar bedreigd. Dat was een naam, in de tijd dat de Belgen nog liften konden bouwen. Na meer dan tachtig jaar imponeert het antieke erfgoedstuk met zijn schaardeur, traliewerk en houten wanden nog altijd. Maar de lift is te oud en moet tegen eind volgend jaar gemoderniseerd zijn. Lees: vervangen. Dat bepaalt de wet rond de verplichte modernisatie van privéliften. Kostprijs: 100.000 euro, te verhalen op de tien mede-eigenaars.

Het enige gevaar bij oude liften is dat ze blijven hangen op het federale niveau. Paul Verkempinck en Anne Demuysere Bewoners van Residentie Art Dec’Eau in Oostende

Geld is het punt niet. Verkempinck wil uniek patrimonium van de afbraak redden. ‘De kooi moet het ontgelden. Ze willen de open schachten van al die liften het liefst dichtmetselen en er een moderne lift in steken. Die zijn zogezegd veiliger. Onzin. Uit die 86 jaar is ons geen enkel ongeluk bekend. Ook niet met andere antieke liften. Er bestaat een meldpunt waar de beheerder van de lift elk ernstig incident moet melden. Weet u hoeveel meldingen daar zijn binnengelopen? Nul. Oude liften zijn veel veiliger dan moderne.’

Hij trekt de schaardeur open en wrijft over de houten wand. ‘Twee jaar geleden stonden hier twee controleurs van een groot keuringsbedrijf. Lift afgekeurd. ‘Verstikkingsgevaar’, zeiden ze. Verstikkingsgevaar? In een open kooi? Hetzelfde voor de machinekamer boven. Terwijl we daar een ventilatierooster lieten plaatsen, en een raam zo breed als de zee diep is.’

Lobby van liftbedrijven

De overheid wil oude liften in privégebouwen weg. Het is te zeggen: de federale overheid. Erfgoed is gewestelijke materie, de veiligheid van oude liften een federale bevoegdheid, via de federale overheidsdienst Economie. Zijn moderniseringsprocedure vormt een bedreiging voor deze antieke liften, omdat een risicoanalyse wordt uitgevoerd die niet is aangepast aan hun specifieke kenmerken.

Dat leidt tot kafkaiaanse toestanden en frustraties. ‘Onze lift werd al beschermd als Vlaams erfgoed. Eind vorig jaar verklaarde een keuringsbedrijf hem wel veilig via de officiële keuringsmethode. Maar de FOD Economie wil dat rechtsgeldige keuringsbewijs nu toch niet aanvaarden. Het enige gevaar bij historische liften is dat ze blijven hangen op het federale niveau.’

Samen met andere liftkrijgers vermoedt Verkempinck dat de FOD Economie zich laat inpakken door de lobby van liftbedrijven en hun financiële belang bij een afbraakgolf van oude liften. Het dossier van zijn lift zit intussen muurvast. ‘We vechten tegen windmolens. Alternatieve voorstellen, zoals een lightversie van de open liftschacht met extra bescherming in polycarbonaat, wordt niet bekeken. Maar we blijven strijdvaardig. Zij zitten in een catch.22. Binnen anderhalf jaar moeten 3.000 liften zijn gemoderniseerd. Bijna niemand wil dat en het is technisch onmogelijk in zo’n korte tijd. Wat gaan ze doen? De liften van 30.000 mede-eigenaars stilleggen? Dan breken de roaring twenties pas echt aan.’

Schermvullende weergave Marie-France Joset en haar lift uit 1944. ©Brecht Van Maele

‘Het is deze lift of geen lift. Als ik hem moet vervangen door een moderne die voor het minste in panne valt, breek ik hem nog liever af.’ Marie-France Joset (70) trok in 1981 in het herenhuis van haar grootouders in de Brusselse gemeente Etterbeek. Het art-decohuis dateert van de jaren twintig, de lift werd in 1944 geïnstalleerd voor haar zieke grootvader. ‘Ik kwam hier als kind en woon er nu veertig jaar. Nooit iets ergs voorgehad met de lift. Vroeger durfde de motor weleens uitvallen bij een hittegolf. Een technicus loste dat in vijf minuten op.’

Haar grootvader was niet de eerste de beste. In Etterbeek is een straat genoemd naar Camille Joset. Zijn Wikipedia-pagina meldt: ‘Camille Joset, né en 1879 et décédé en 1958 est un héros de la résistance de la première Guerre mondiale et de la Seconde.’ De verzetsstrijder kreeg een militaire begrafenis van de Belgische staat. In een van de fotoalbums die zijn kleindochter heeft klaargelegd, zien we een militaire parade, een massa volk en een lijkwagen met bloemenkransen van Boudewijn en Leopold. Een ander album toont foto’s van een man in een rolstoel. ‘Over mijn grootvader werd gezegd dat hij de prijs voor zijn briljante geest en goede hart betaalde met het verlies van zijn benen.’

Als ik mijn lift moet vervangen, breek ik hem nog liever af. Marie-France Joset Bewoonster van een art-decohuis in Etterbeek

Drijvende kracht

Camille Joset leed aan multiple sclerose. Zijn aftakeling begon in de Eerste Wereldoorlog, nadat hij aan een terdoodveroordeling was ontsnapt voor de bescherming van Franse soldaten. Na de oorlog werd hij koninklijk commissaris voor de heropbouw. Bij de start van de Tweede Wereldoorlog was Joset volledig verlamd. Desondanks werd hij een drijvende kracht achter de Belgische Nationale Beweging, een patriottische en zeer anti-Duitse verzetsgroep, en hoofdredacteur van de illegale verzetskrant La Voix des Belges.

Toen de Duitsers hoorden dat hij thuis Britse soldaten opving, stuurden ze hem in 1942 naar kampen voor verzetsstrijders in Duitsland. Joset werd opnieuw ter dood veroordeeld, maar hij kon worden bevrijd. De grootmoeder van Marie-France liet de lift bouwen toen ze hoorde dat haar man levend zou terugkeren. Zo kon de verlamde verzetsstrijder zich tijdens de laatste 14 jaar van zijn leven tenminste zelfstandig in huis verplaatsen.

Het levensverhaal van haar grootvader verklaart Marie-Frances verknochtheid aan de lift. ‘Ik ben ook een combattant geworden, maar dan voor Belgisch erfgoed.’

Schermvullende weergave Paul Ambach in zijn lift uit 1958. ©Brecht Van Maele

Paul Ambach (73) weet wat monumentenzorg is. Als concertpromotor introduceerde hij wereldsterren als James Brown, The Rolling Stones en Michael Jackson in ons land. Onder zijn muzikantenalias Boogie Boy eert hij nog altijd zijn soul- en blueshelden Ray Charles en John Lee Hooker, tot in Israël en China. En nu wil hij ook de monumentale lift van zijn penthouse in Antwerpen van de afbraak redden.

De gepensioneerde concertorganisator kocht het appartement in de Markgravewijk in 2017 voor zijn kinderen en de kinderen van zijn dochter, die in Tel Aviv wonen. Toen hij het gebouw voor het eerst binnenstapte, werd hij op slag verliefd op de lift uit 1958. De houten bekleding, het vouwhek en het smeedwerk rond de liftkooi bevinden zich in de originele staat.

Ik wil er alles aan doen om de soul van mijn lift te bewaren. Paul Ambach Eigenaar van een penthouse in Antwerpen

Als hij de accordeondeur open- en dichttrekt, horen we een zachte klik. Ambach glundert. ‘Aaah, die bewegingen en klanken, dat is zo vintage. Ik ben een ambachtsman. Die oude liften zijn nog voor de eeuwigheid gebouwd. Niet zoals al die gesloten kasten in nieuwbouwprojecten op het Zuid en het Eilandje. Die zijn me

te steriel.’