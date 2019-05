Ontwerper glazen piramide Louvre overleden

De in China geboren architect Ieoh Ming (I.M.) Pei overleed op 102-jarige leeftijd.

Pei werd dankzij zijn moderne ontwerpen een van de meest gerenommeerde architecten van de twintigste eeuw. Hij ontwierp onder meer de glazen piramide van het Louvre, een van de omvangrijke bouwprojecten van de voormalige Franse president François Mitterrand.

Pei ontwierp onder meer de glazen piramide van het Louvre in Parijs.

De Chinees-Amerikaanse Pei is de zoon van een directeur van de Bank of China. In de jaren 30 verhuisde hij op 18-jarige leeftijd van China naar de Verenigde Staten, waar hij architectuur studeerde aan de universiteit van Harvard.

In 1954 werd hij genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger en een jaar later begon Pei zijn eigen architectenbureau in New York, I.M. Pei & Partners.