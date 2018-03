Prestigieuze prijs verrassend naar ‘architect van armen'

De Pritzker Prize, de belangrijkste architectuurprijs van de wereld, gaat dit jaar niet naar een sterarchitect. De winnende Indiër Balkrishna Doshi bouwde in zijn thuisland een wooncomplex voor armen.

De sterk door de Franse architect Le Corbusier beïnvloede bouwkundige heeft bewezen dat kunst en architectuur de mensheid dienen, klinkt het in de mededeling van de Hyatt Foundation, de organisatie achter de grootste architectuuronderscheiding van de wereld.

Doshi heeft een architectuur gecreëerd die altijd ernstig is, nooit flashy of schatplichtig aan trends. pritzker PRIze jury

Een van de bijnamen van Balkrishna Doshi (90) is Le Corbusier van India. Of nog: de architect van de armen. Doshi, die nog met Le Corbusier samengewerkt heeft, is vooral bekend van een project voor betaalbare woningen in Indore. Daar bouwde hij in 1989 het Aranya Low Cost Housing, een wooncomplex waarin 80.000 mensen leven. De meer dan 6.500 verschillende woningen, van eenvoudige kamers tot ruime apartementen, bieden plaats aan huurders van verschillende inkomensniveaus.

Schermvullende weergave Balkrishna Doshi ©Courtesy of the Pritzker Architecture Prize / VSF

In Bangalore bouwde Doshi het Indian Institute of Management, een door traditionele labyrinten geïnspireerd onderwijs- en onderzoekscomplex.

Doshi bezit een ‘diep gevoel van verantwoordelijkheid en het verlangen om bij te dragen aan zijn land en zijn mensen door authentieke architectuur van de hoogste kwaliteit neer te zetten’, oordeelt de jury van de Pritzker. ‘Balkrishna heeft een architectuur gecreëerd die altijd ernstig is, nooit flashy of schatplichtig aan trends. Met een diep verantwoordelijkheidsbesef en een vaste wil om iets wezenlijks bij te dragen aan de ontwikkeling van het Indiase volk tekende hij authentieke kwalitatieve openbare instellingen, vooral in de culturele, sociale en opvoedkundige sector.’

Balkrishna Doshi is de eerste Indiase architect die de Pritzker wint. Nog atypisch is dat Doshi ver staat van de spektakelarchitectuur die tot een paar jaar geleden de toon aangaf bij de Pritzker. Doshi maakt er een levenszaak van om een esthetisch verantwoorde architectuur neer te zetten voor de lagere sociale klasse.

Pritzker PriZE De Pritzker is de belangrijkste architectuurprijs van de wereld. Vroegere laureaten van de Pritzker Prijs waren Zaha Hadid (Havenhuis in Antwerpen), Rem Koolhaas, Norman Foster en Peter Zumthor. Vorig jaar ging het Spaanse trio Rafael Aranda, Carme Pigem en Ramon Vilalta uit Catalonië met de bloemen lopen. Zij waren betrokken bij het ontwerp van De Krook in Gent.