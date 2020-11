S.M.A.K. gaat voor splitsing museum

Het S.M.A.K. in Gent wordt het best in tweeën gesplitst en in omvang verdubbeld om zijn rol als museum volwaardig te kunnen spelen. Dat is het plan van directeur Philippe Van Cauteren en architect Peter Swinnen. Ze stellen hun conceptueel ontwerp maandag voor.

Het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent voldoet al lang niet meer aan de technische vereisten van een modern museum. Het is ook te klein. Er wordt daarom volop nagedacht over een nieuw of gerenoveerd museum. Philippe Van Cauteren en voormalig Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen stellen maandag hun visie op de toekomst van het S.M.A.K voor. Hun concept heet 'Le Musée et son double', een verwijzing naar het werk 'Le décor et son double' van de Franse kunstenaar Daniel Buren.

Het basisidee van het ontwerp is de splitsing of ontdubbeling van het huidige S.M.A.K., dat te klein is en hopeloos onaangepast aan hedendaagse museale eisen. Het idee ontstond bij Swinnen toen hij met zijn bureau Crit. deelnam aan een wedstrijd om het naburige ICC te verbouwen. Swinnen haalde het niet, die eer was weggelegd voor de collega's van 51N4E en NU architectuuratelier. 'Maar ik was wel de enige die in mijn voorstel het S.M.A.K. had betrokken. Ik vind dat je het Citadelpark als een geheel moet beschouwen en niet onderdeel per onderdeel moet aanpakken', vertelt hij.

Die filosofie sprak Van Cauteren aan. De twee spraken een jaar lang over een nieuw museaal concept, waarmee ze nu naar buiten treden met een publicatie, een gespreksavond maandag en volgend jaar een kleine tentoonstelling.

500 werken

Van Cauteren droomt al 15 jaar van een museum waarin hij permanent 500 werken uit de vaste collectie van het S.M.A.K. kan tonen. Een groter museum is daarvoor noodzakelijk. Een nieuwbouw in de hoogte vinden hij en Swinnen in het Citadelpark niet opportuun. Er wordt daarom gekozen voor de ontdubbeling van het museum - 'bestaat nergens in de wereld', meent de museumdirecteur - met de Floraliënhal als verbindend element. Aan de ene kopse zijde van de hal staat nu het S.M.A.K., aan de andere zijde een lege, ongebruikte constructie. Beide spiegelgebouwen kunnen worden gerenoveerd tot een modern museumcomplex. De ontdubbeling leidt tot een verdubbeling van de tentoonstellingscapaciteit.

In 2028 moet het er staan. Gent wil in 2030 graag culturele hoofdstad van Europa worden. Het nieuwe S.M.A.K. mag niet ontbreken. Philippe Van Cauteren Directeur S.M.A.K.

Het huidige S.M.A.K. kan dan dienst doen voor tijdelijke tentoonstellingen. Ook het naburige MSK en het universiteitsmuseum GUM kunnen daarbij worden betrokken als onderdelen van een groot museumpark. De permanente collectie krijgt onderdak in het gebouw aan de andere kant van de Floraliënhal. Die hal, die overigens ook moet worden gerenoveerd, hoort in het concept niet exclusief bij het museum. 'We claimen de Floraliënhal niet. Daar kunnen heel uiteenlopende projecten en evenementen plaatsvinden', zegt Van Cauteren.

Het laatste sleutelelement in het conceptuele ontwerp is de ondergrondse bouw van een nieuw depot.

Kostprijs

Over de kostprijs valt niets zinnigs te zeggen omdat het ontwerp daarvoor niet concreet genoeg is. Maar je mag ervan uitgaan dat een nieuw en vernieuwd museum zo'n 60 miljoen euro kost. Over de timing valt wel iets te zeggen. 'In 2028 moet het er staan. Gent wil in 2030 graag culturele hoofdstad van Europa worden. Het nieuwe S.M.A.K. mag niet ontbreken', zegt Van Cauteren.