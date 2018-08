Uitbreiding Museum Dhondt-Dhaenens in het slop

Het Museum Dhondt-Dhaenens in Sint-Martens-Latem krijgt geen bouwvergunning voor zijn uitbreiding. Directeur Joost Declercq vindt dat onbegrijpelijk. Burgemeester Agnes Lannoo zegt dat ze niet anders kan.

Het Museum Dhondt-Dhaenens in Sint-Martens-Latem werd in 1968 opgericht door ondernemer Jules Dhondt en zijn vrouw Irma Dhaenens. In 50 jaar is het uitgegroeid tot een van de Vlaamse trekpleisters voor hedendaagse kunst. Om zijn museale taken adequaat te kunnen uitvoeren, broedt het museum al zes jaar op uitbreidingsplannen.

Die zijn nodig omdat de taken van het museum de voorbije jaren zijn uitgebreid. Het museum beheert de eigen collectie van Vlaamse moderne schilders, het merendeel met een band met de Leiestreek. Daarnaast beheert het museum sinds een tijd enkele privécollecties. Het gaat onder meer om de collectie Mattys-Colle die veel werken uit de Pop-Art telt.

Voorts organiseert het museum veel tentoonstellingen. Nu loopt nog tot eind september de mooie Biënnale van de Schilderkunst.

6 miljoen euro

Het jongste voorstel van het museum is een vrij bescheiden uitbreiding van 450 m², een ontwerp van het architectenbureau Robbrecht en Daem. Het gaat om een balkvormige vleugel van twee verdiepingen: een depotruimte en een tentoonstellingszaal. Het komt deels onder de grond. Via de nieuwbouw kan ook de klimaatregeling in het oude gebouw geoptimaliseerd worden.

Niets doen is geen optie. Verhuizen als het moet? Je kan het nooit helemaal uitsluiten. De Leie is lang. Joost Declercq Directeur Dhondt-Dhaenens

Voor de vernieuwing is een budget van een kleine 6 miljoen euro voorzien, voor de helft gefinancierd door privégelden. De overige 50 procent bestaat uit subsidies.

Het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem weigerde in mei de bouwvergunning. De toegangsweg naar de vernieuwde site moet voor de brandweer 4 meter breed zijn. Op de plannen is de weg slechts 2,7 meter breed. Ook kanten enkele buurtbewoners zich tegen de uitbreiding.

Directeur Joost Declerq heeft geen begrip voor de weigering en gaat bij de bestendige deputatie in beroep tegen de beslissing. De inwoners van de gemeente kregen gisteren een folder in de bus waarin het museum zijn ambitie en visie uiteenzet.

‘Er is te veel onduidelijkheid daarover', zegt Declerq. Hij stipte gisteren aan dat het museum al veel maatregelen heeft genomen om de overlast voor de buurtbewoners te beperken. Declercq verwijt het gemeentebestuur verder dat het te weinig ambitie aan de dag legt voor het museum.

'Ons gemeentelijk bestuur deelt de culturele visie voor hun lokale kunstparel niet en geeft geen spontane duidelijkheid rond de rol die zij voor ons ziet weggelegd. Zonder duidelijkheid is het onmogelijk om een consistent beleid uit te stippelen in harmonie met de omgeving', luidt het.

Loopgravenoorlog

Burgemeester Agnes Lannoo betreurt de demarche van het museum. ‘Er wordt een loopgravenoorlog gevoerd waar niemand beter van wordt. Het museum niet, de buurtbewoners niet en de gemeente niet. De emotie wint het van de ratio. We moeten echt met zijn allen in alle rust aan tafel zitten.'

‘Er wordt een loopgravenoorlog gevoerd waar niemand beter van wordt.' Burgemeester Agnes Lannoo

'De oplossing is simpel voor mij. Pas de plannen aan. De bestendige deputatie moet zich nog uitspreken over het beroep, maar het advies van de stedenbouwkundige ambtenaar van de provincie heb ik kunnen lezen. Die vindt ook dat de toegangsweg voor de brandweer breder moet worden. Wij kunnen op dit moment geen vergunning afleveren. Want die is dan onwettig. Iedereen zou die vergunning bij de Raad van State kunnen aanvechten.’ De bestendige deputatie neemt op 7 september een beslissing.

De burgemeester ontkent dat ze het museum niet genegen is. 'Ik heb er zelf tien jaar als vrijwilliger gewerkt. Ik heb in de raad van bestuur gezeten. Maar nogmaals, het gemeentebestuur kan geen beslissingen nemen die niet wettig zijn.'