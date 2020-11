Vlaanderen trekt 67,3 miljoen uit voor Gentse Opera

De Gentse Opera krijgt een grondige opknapbeurt. Het monumentale gebouw uit 1840 krijgt een nieuwe akoestische en artistieke inrichting, maar wordt ook architecturaal herdacht om een open gevoel te creëren.

Over de grondige en langverwachte renovatie wordt al lang gesproken. Een ontwerp door het Britse architectenbureau DRDH werd eind vorig jaar voorgesteld. DRDH wil het Gentse Operagebouw een 'open gevoel' geven en de site meer ruimte en licht bieden. Het comfort moet verbeterd worden met respect voor de historische elementen van het theater en de akoestiek.

Oorspronkelijk werd gemikt op een investering van zowat 75 miljoen euro, maar vrijdag is al sprake van 112,22 miljoen euro. De Vlaamse regering, die in het regeerakkoord culturele topinfrastructuur ambieert, engageert zich voor 67,3 miljoen euro. Die financiële inspanning wordt gespreid over twee bestuursperiodes. De centen zijn nodig, want het belooft een complex project te worden.

Het doel is een gebouw dat meerdere gezelschappen een speelplek kan bieden en meer producties en evenementen kan ontvangen. Maar het architecturale meesterwerk van de Gentse architect Lodewijk Roelandt - met weelderig gedecoreerde foyer en zalen - maakt de bouwkundige uitdaging groot en vereist een nauwgezette uitvoering.

De orkestbak wordt vergroot, de toneeltoren verhoogd en er komt een nieuw atrium in de gerenoveerde opera. In een nieuw torengebouw komen een bijkomende zaal, een repetitieruimte en een zijtoneel voor leveringen via een vrachtwagenlift. In die tweede, kleinere zaal kunnen dan voorstellingen worden opgevoerd met een uitzicht over de stad.

'Een parel'

Het ontwerp 'combineert de zorg voor dit zeer waardevolle historische huis met een aantal troeven voor een gevarieerd toekomstig gebruik', zegt minister-president Jan Jambon (N-VA) - die ook bevoegd is voor Cultuur. Ook minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) verwacht dat de vernieuwde Opera 'een parel' wordt.