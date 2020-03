Yvonne Farrell en Shelley McNamara winnen Pritzker architectuurprijs

De twee architecten richtten in 1978 in Dublin hun bureau Grafton Architects op. Ze studeerden beiden aan de School of Architecture van University College Dublin (UCD). Ze zijn vooral bekend voor hun ontwerpen van universiteiten.

De jury loofde de beide architecten voor hun brede visie op hun metier. 'Hun gebouwen zijn altijd goede buren die een bijdrage leveren tot de ontwikkeling van een groot gebied', zeggen de juryleden. Ze verwijzen naar North King Street Housing in Dublin . Dat is ontworpen met een binnenplaats waar voorbijgangers even de drukte van de omliggende straten kunnen vergeten.

Tot de bekendste projecten van het bureau behoren de University of Limerick Medical School en een nieuwe campus voor de universiteit van Lima (UTEC) in Peru. Ook opmerkelijk is het ontwerp voor de Universita Luigi Bocconi School of Economics in Milaan. Ze ontwierpen het gebouw als een grote markthal waar professoren, studenten en Milanezen elkaar vrijelijk kunnen ontmoeten. Het gebouw kreeg in 2008 de prijs van Best World Building.