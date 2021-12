Architectuurwedstrijden geven jonge ontwerpers een boost

De bibliotheek De Krook in Gent is een cultureel en sociaal knooppunt in de stad. De architectuur overstijgt het louter ontwerpen van een gebouw.

De architectuur in Vlaanderen maakte de voorbije decennia grote sprongen voorwaarts. Wedstrijden zoals de Open Oproep speelden daarin een grote rol. Het Vlaams Architectuurinstituut wijdt er in deSingel in Antwerpen twee tentoonstellingen aan.

‘Wedstrijden zijn prikkelende verbeeldingen, ze vormen een toetsing van de mogelijkheden om ook de jongere generatie een platform te geven.’ Architect, recensent en docent Marc Dubois opende met die woorden de proloog van de dubbeltentoonstelling ‘Coming Of Age’ en ‘Open Oproep, 20 jaar architectuur in publieke opdracht’ bij het Vlaams Architectuurinstituut in deSingel in Antwerpen. Dubois studeerde af als architect in 1974, aan het begin van een economische crisis. Hij weet waarover hij spreekt.

‘Jonge architecten kregen amper kansen’, zegt hij. ‘In de jaren 60 werd enorm veel

gebouwd, maar niet veel later viel alles weer stil door de oliecrisis. Zelfs een stageplaats bemachtigen was praktisch onmogelijk. En later, eind jaren 70 en begin jaren 80, kon je ook niet meedoen aan wedstrijden want die waren er nauwelijks. Alle publieke opdrachten werden uitgedeeld volgens de partijkaart van de architect, het was puur vriendjespolitiek.’

Samen met de onlangs overleden Christian Kieckens werd Dubois een van de wegbereiders van de huidige wedstrijdcultuur in het Vlaamse architectuurlandschap. Ook voormalig Vlaams minister van Begroting Wivina Demeester (CD&V) speelde een grote rol. In 1999 richtte ze het Vlaams bouwmeesterschap op.

Het doel was om van de Vlaamse overheid een voorbeeldige opdrachtgever

te maken en herkenbare architectuurkwaliteit te stimuleren in Vlaanderen. Eén jaar later volgde via Vlaams bouwmeester bOb Van Reeth de lancering van de Open Oproep, de Vlaamse selectieprocedure voor ontwerpers om openbare opdrachten te gunnen. Het werd een succesformule die vandaag in binnen- en buitenland geprezen wordt.

‘De Open Oproep was een manier om de toekenning van publieke architectuuropdrachten te depolitiseren. Verdienste en kwaliteit moeten primeren’, zegt Maarten Liefooghe, professor architectuurtheorie en -geschiedenis aan de UGent en medecurator van de Open Oproep-expo. ‘Het is meer dan een wedstrijd en dat verklaart ook het succes vandaag. De focus ligt niet alleen op de wedstrijd zelf, maar ook sterk op het voortraject. De Open Oproep was een belangrijke stap voor onze wedstrijdcultuur, die niet voor de snelle en flitsende keuze gaat.’

‘Vandaag wordt niet meer alleen naar het technische en economische aspect

gekeken, de goedkope, functionele oplossing zeg maar. De sociale en maatschappelijke rol van architectuur is net zo belangrijk. Daarnaast krijgen jonge architecten de kans op te boksen tegen gevestigde waarden zonder zelf grote referenties te moeten voorleggen.’

De bibliotheek De Krook in Gent is een bekend voorbeeld van een gebouw dat ook een cultureel en sociaal knooppunt is voor de stad.

Springplank

Heel wat architecten stippen het belang van de wedstrijdcultuur voor veel Vlaamse bureaus aan. ‘Soms is een derde van het bureau met wedstrijden bezig’, zegt Jurgen Vandewalle van het bureau Dierendonckblancke. ‘Vroeger was je als architect bezig met het uitwerken van projecten, vandaag ligt de focus bijna integraal op die wedstrijden. Dat heeft als voordeel dat ik al aan fantastische opdrachten heb kunnen meewerken, maar daartegenover staat dat het bureau vaak door het stof is moeten gaan. Zo krijg je wel vergoedingen voor die wedstrijden, maar die dekken de kosten niet. Dat neemt niet weg dat het een stevige springplank is waarmee een bureau zich snel op de kaart kan zetten.’

FELT architecture & design ondervond dat nadat het de Open Oproep voor

basisschool De Linde in het West-Vlaams Zarren gewonnen had. Dat project werd drie jaar geleden opgeleverd. ‘We plukken nog altijd de vruchten van dat eerste grote project’, zegt medeoprichter Jasper Stevens. ‘Het ontwerp van de basisschool werd vlot opgepikt in de vakpers en op internationale blogs. Het werd dit jaar tentoongesteld op de architectuurbiënnale van Venetië. Ons bureau is gegroeid van twee tot een tiental werknemers. We hebben nog twee keer een Open Oproep gewonnen. Zoals die voor het stadhuis van Leuven, in samenwerking met aNNo architecten.

Schermvullende weergave Maquettes van Vlaamse architectenbureaus voor de stationsbuurt in Gent op de expo in deSingel in Antwerpen. ©Olmo Peeters

Buitenland

‘Elk bureau heeft een sprong gekend dankzij een wedstrijd’, zegt Johannes

Robbrecht van Robbrecht en Daem. ‘Alleen het klimaat is gewijzigd. De wedstrijden bestonden toen al, de kwaliteit van de architectuur ook, maar door de creatie

van het bouwmeesterschap is er een versnelling en verbreding gekomen. Een

van de belangrijkste effecten daarvan is de hoogconjunctuur die de Vlaamse en Brusselse architectuur beleven door de permanente aandacht voor kwaliteit.’

Die aandacht is ook het buitenland niet ontgaan. Vlaanderen fungeert als voorbeeldregio voor vele jonge, internationale architecten en dat is te danken aan het bouwmeesterschap en de Open Oproepen. ‘Nederland leek ooit een voorbeeld op

het vlak van wedstrijdcultuur en overheidsopdrachten’, zegt Stevens van FELT. ‘Ondertussen zijn Nederlandse generatiegenoten eerder jaloers op de kansen die

je als jonge architect in België krijgt. In Nederland wordt veel meer aan de grote spelers overgelaten. Bij ons is het veld een heel pak breder getrokken, al heeft dat ook nadelen. Het lijkt moeilijker voor de jongste generatie architecten om zelfs maar een selectie af te dwingen. Er zijn nu meer sterke spelers dan 20 jaar geleden.’

‘Het principe van de Open Oproep werkt heel goed’, zegt Vandewalle. ‘Maar

er worden vandaag te veel wedstrijden uitgeschreven en die schieten hun doel voorbij. Voor de kleinste publieke projecten met een beperkt budget worden meteen vijf teams aangesteld. Dat is absoluut niet efficiënt. Het grote aantal wedstrijden maakt dat medewerkers op architectuurbureaus overwerkt zijn en in verhouding met de gepresteerde arbeid onderbetaald worden.’

‘Het veld moet collectief minimumeisen stellen zodat het leefbaar blijft’, beaamt Stevens. ‘Natuurlijk is het verleidelijk om als starter je ideeën gewoon weg te geven in wedstrijden, maar er is geen enkele andere sector die dat op zo’n grote schaal doet.’

‘De Belgische architecten worden dubbel benadeeld omdat ook buitenlandse bureaus hier een kans krijgen terwijl buitenlandse projecten binnenhalen voor ons erg moeilijk blijft. Het evenwicht is wat zoek. Daar zou meer aandacht voor moeten zijn. Het zijn per slot van rekening de Belgische architecten die aan de basis liggen van de bouwkundige hoogconjunctuur in ons land’, zegt Robbrecht.

De expo’s ‘Coming of Age’ en ‘Open Oproep, 20 jaar architectuur in publieke opdracht’ lopen tot 17 april in deSingel in Antwerpen.