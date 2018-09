Adriaen Brouwer: De grootmeester van het detail

Als Adriaen Brouwer al bekendheid geniet, is het als schilder van zuipende boeren in duistere kroegen. Het allereerste overzicht van zijn oeuvre toont hoe verscheiden en virtuoos hij was.

Met de tentoonstelling in het Museum van Oudenaarde is Adriaen Brouwer weer thuis. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de schilder wel degelijk in Oudenaarde geboren werd, vermoedelijk omstreeks 1604. Een inleidende film geeft de bezoeker van de tentoonstelling ‘Adriaen Brouwer. Meester van emoties’ een beknopt overzicht van ’s mans leven en werk.

Schermvullende weergave ©Städel Museum, Frankfurt am Main

Als zoon van een tapijtwever verhuisde Adriaen De Brauwere - zijn oorspronkelijke naam - met vader en moeder naar het Nederlandse Gouda. In Amsterdam en Haarlem werkte hij als schilder. In Haarlem was hij misschien een gezel van Frans Hals, ook een kind van Vlaamse ouders. Daarna trok Brouwer naar Antwerpen, waar hij in 1631 ingeschreven werd in het schildersgilde.

Vermoedelijk verkocht Brouwer goed, maar hij was een wispelturig man die erop los leefde en daardoor vaak financiële problemen kende.

Hij werd hoog ingeschat door zijn vakgenoten, onder wie Peter Paul Rubens, die maar liefst 17 schilderijen van Brouwer bezat. Vermoedelijk verkocht Brouwer dus goed, maar hij was een wispelturig man die erop los leefde en daardoor vaak financiële problemen kende. Aangezien hij heen en weer naar Haarlem reisde - de grens tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden was niet zo absoluut als we denken - liep hij in Antwerpen in ‘Hollandse kleren’ rond en werd daarom door de Spaanse bezetter ingerekend en in de citadel gevangengezet. Niemand minder dan Rubens zou hem vrijgekocht hebben.

Schermvullende weergave ©Staatliche Kunstammlungen Dresden

Brouwer werd amper 34. In 1638 werd zijn lichaam in een armengraf begraven. Alweer onder impuls van Rubens werd hij herbegraven in de Antwerpse Karmelietenkerk, die helaas onder het Franse bewind gesloopt werd.

Hoewel Brouwer niet oud werd, liet hij een indrukwekkend oeuvre na. Meestal schilderde hij op een klein formaat, vergelijkbaar met een A4’tje. In het Museum van Oudenaarde zijn 26 schilderijen en een tekening van Brouwer te zien, afkomstig uit binnen- en buitenlandse topcollecties. De tentoonstelling is een ware revelatie. Vergeet de Brouwer die alleen maar zuipende boeren, rokende zatlappen en hoerenlopers schilderde. Die zijn er natuurlijk, maar het is de verdienste van curator Katrien Lichtert dat ze een veel ruimer beeld laat zien. Brouwer als een allrounder met een virtuoze techniek én een schrandere observator met zin voor humor.

Brouwer bevolkte zijn drinkgelagen niet met chique burgers maar met personages uit de lagere klassen, die vertoefden in tavernes met lokale deernen.

Aanvankelijk werd Brouwer ‘de nieuwe Bruegel’ genoemd. Pieter Bruegel de Oude was aan het begin van de 17de eeuw nog altijd in zwang en er circuleerden talloze kopieën van zijn schilderijen. Brouwer vermengde de breugeliaanse boerentaferelen met de vrolijke gezelschappen die in het Noorden een nieuwigheid waren. Hij bevolkte zijn drinkgelagen niet met chique burgers maar met personages uit de lagere klassen, die vertoefden in tavernen met lokale deernen. Dat sloeg in als een bom.

Mosselpot

Al snel vond de meester een eigen stijl. Hij focust op een beperkt aantal personages en beeldde hen uit met de nodige ironie en zin voor detail. Net als Bruegel was Brouwer een stadsmens, die ‘het theater van het leven’ observeerde - als buitenstaander maar met veel inlevingsvermogen.

De ‘Luitspeler en zingende vrouw’ (circa 1633) uit het Victoria en Albert Museum in Londen is een topwerk. Een doodgewone man speelt luit, hij kijkt ons aan met een grijns en een blik van verstandhouding. Achter hem zit een vrouw te zingen. Ze warmt zich aan een vuurpot en zit mosselen te eten. Brouwer schilderde dit werkje vol seksuele dubbelzinnigheid op klein formaat, met een vlugge penseeltrek en dunne verf. Tegelijk zijn er de meesterlijke details zoals de blik van de man, het stilleven op een plankje, en het rookpluimpje van de net gedoofde kaars.

Lichtert richt de blik van de toeschouwer ook op enkele innovaties. Zo introduceerde Brouwer de momentopname in de schilderkunst. Er is een schilderijtje waarin mannen op het punt staan elkaars kop in te slaan met een kruik.

Schermvullende weergave ©Victoria & Albertmseum / Londen

Dé blikvanger is het schilderij ‘De rokers’ waarin Brouwer zelf in een herberg zit met collega-schilders. Het is zijn enige bekende zelfportret. Brouwer kijkt ons verschrikt aan, terwijl hij rookt en drinkt. Hij voelt zich betrapt in een scène waarin doorgaans alleen mensen van laag allooi voorkomen. Een magistraal werk boordevol ironie, uit het Metropolitan Museum in New York.

Het Museum van Oudenaarde is niet de makkelijkste plek voor een tentoonstelling, maar het is wel dé plek waar Brouwer thuishoort. In Oudenaarde gaat zijn werk moeiteloos de dialoog aan met zo’n 30 schilderijen van tijdgenoten als Rubens, Rembrandt, Hals en Teniers. Dat Brouwer een plek tussen die groten verdient, staat vast.

Ga kijken en zie hoe Brouwer een aarden kruik doet glanzen en met een minuscuul wit streepje een hemd en een kraag aangeeft.