Bent Van Looy: ‘Alles klopt in Louisiana'

Bent Van Looy (42) is muzikanten beeldend kunstenaar. Hij is de frontman van Das Pop en occasioneel drummer bij Soulwax. Zijn derde soloalbum ‘Yours Truly’ verschijnt in oktober. In december treedt hij op in Gent, Antwerpen en Brussel.



Zijn favoriete museum is het Louisiana Museum of Modern Art in Kopenhagen. Het ligt op een halfuur rijden van de Deense hoofdstad, aan de Sont in Seeland. De Sont is een van de drie zeestraten die het Kattegat (en daarmee de Noordzee) verbinden met de Oostzee. Het is een museum voor hedendaagse kunst met een beeldenpark. Aan de overkant van de zee zie je Zweden liggen.

Meer moois in de buurt

Humlebaek. ‘Een bijzonder kerkhof, net achter het museum. Wat er zo leuk is aan begraafplaatsen? Het is er altijd druk: er ligt veel volk onder de grond, maar er is bijna nooit iemand. Dat brengt rust, zeker met de zee erbij. Kerkhoven zijn ook specifiek voor de plaats waar je bent. In Los Angeles zijn ze heel bombastisch met engelen, in Denemarken net heel discreet en strak.’



Jaegerborggade. ‘In de gezellige kasseistraat, opnieuw vlak bij een kerkhof, liggen enkele van de beste restaurants van Kopenhagen. De chef-koks leerden het vak bij Noma. Mijn favorieten zijn Relae en Manfreds.’



Kioskh. ‘De buurt rond het oude slachthuis van Kopenhagen is geweldig. Daar zit Kioskh, de hipste nachtwinkel die ik ooit bezocht.Ze verkopen er alles: Kuifje-strips, tandenborstels, platen, het lekkerste brood, de beste bieren. Het is Kopenhagen in een notendop: klassevol en extreem bescheiden.’