Bewogen stillevens voor de lens van Thomas Vandenberghe

Lips. Het bewogen leven van Thomas Vandenberghe is even door corona en het vaderschap tot stilstand gekomen.

In het dagelijkse bestaan omschrijft hij zichzelf als neurotisch. In de fotografie omarmt Thomas Vandenberghe het alledaagse zoals het komt. ‘In kleine dingen zit veel schoonheid.’ Stieglitz 19 in Antwerpen toont nieuw en ouder werk.

De muziek is een vaste titelleverancier van de Gentse fotograaf Thomas Vandenberghe (35). Voor zijn tweede solo-expo, ‘In the time before us, there was a time before us’, verdraaide hij een zin uit een nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Jessica Pratt. ‘Het refereert aan mijn leven. Voor de persoon die ik nu ben, was er een andere tijd. Door corona en het vaderschap is mijn bewogen leven tot stilstand gekomen. Dat wringt, maar het is ook schoon.’

Schermvullende weergave ‘Lamp, lazarus en ledikant #1, 2 en 3’. Driek keer dezelfde kan, maar opgeknipt in 28 stukken. ©Thomas Vandenberghe

De stilstand zette hem ertoe aan te experimenteren met contouren van huiselijke objecten: een kan, fruit op een schaal, een boeket. In de Antwerpse fotogalerie Stieglitz 19 hangen ze tegenover werken die uit zijn archief komen. Het zijn vormen van voorbije liefdes: lippen, borsten, een slipje achter nylons. Het betekent niet dat hij in het verleden blijft hangen. ‘Ze zijn ook geen ode. Ik koester wat geweest is om in het hier en nu te staan. Die ex-geliefden hebben mij gevormd tot wie ik vandaag ben.’

Schermvullende weergave Morning Jacket. ©Thomas Vandenberghe

Vandenberghe is geen klassiek geschoold fotograaf. Als puber maakte hij met het toestel van zijn moeder foto’s van de stunts die hij en zijn vrienden uithaalden op hun bmx-fiets. Daar bleef het bij. Tot hij van zijn eerste lief een polaroidcamera kreeg. Toen begon hij haar en zijn omgeving te fotograferen, en dat voelde als een openbaring. ‘Ik werkte destijds als opvoeder. Maar ik vond mijn manier niet om te communiceren. Na een paar jaar gaf ik mijn job op en ging ik solliciteren bij een fotolabo. Ik kende niets van fotografie, maar kreeg zes maanden om me te tonen. Ik ben zes jaar gebleven.’

Ik val voor het unieke: één beeld, één keer. Het is mijn manier om te wedijveren met de schilderkunst. Thomas Vandenberghe

Terwijl niemand in hem geloofde, leerde Vandenberghe in het labo de techniek. Op zoek naar een eigen beeldtaal las hij boeken, bezocht hij musea, volgde hij avondschool. De eerste werken die hij maakte, hield hij opvallend klein. ‘Dat was gemakkelijk om mee te beginnen. En alles wat intiem en privé aanvoelt, heeft me sowieso altijd al aangesproken. Daarom hou ik zo van het amateursnapshot.’

Toevalsfouten

Ook de grotere werken die Vandenberghe intussen maakt, blijven intiem. Dat heeft veel te maken met het toeval dat hij toelaat. Terwijl hij bij Fotoshop Gent, het labo waar hij intussen werkt, de perfectie nastreeft, staat hij in zijn eigen werk open voor fouten. Meer nog: hij gaat ernaar op zoek. ’Ik werk graag met oud Agfa-papier, net omdat het zo onvoorspelbaar is. Tijdens het ontwikkelen ontstaan spikkels en vlekjes. Soms voeg ik beweging toe. Nieuwer papier patineer ik met thee of koffie.’

Schermvullende weergave The Well Gardened Mind - Evening Sun. ©Thomas Vandenberghe

Vaak verscheurt hij ook afdrukken, om de stukken later weer samen te voegen. Of ze met knipsels uit andere beelden te combineren tot iets nieuws. ‘Vroeger gaf ik zelfs afdrukken aan vrienden, die ze in hun tas stopten. En dan vroeg ik ze na een tijd weer terug om er iets mee te doen. Intussen waren ze voor mij tot leven gebracht.’

Omdat toevalsfouten zich niet laten herhalen, wil Vandenberghe elke afdruk maar één keer maken. ‘Als tegemoetkoming aan de kunstwereld maak ik weleens drie edities van een bepaald werk, al is het telkens weer een innerlijke strijd om daaraan toe te geven. Ik val voor het unieke: één beeld, één keer. Het is mijn manier om te wedijveren met de schilderkunst.’

In ‘Lamp, lazarus en ledikant #1, 2 en 3’ komt Vandenberghe dichtbij. Drie keer zie je de foto van dezelfde kan, opgeknipt in 28 stukken die elk afzonderlijk zijn ontwikkeld en elk hun patine en foutjes hebben. ‘Het is de eerste keer dat ik zo achter mijn werk sta. Ik voel dat ik op deze weg nog verder wil. Dat maakt me rustig. Toen ik pas begon, heb ik me soms laten opjagen. Netwerken, kansen grijpen, gaan. Dat is niet wie ik ben. Nu voel ik: mijn werk komt wanneer het komt.’