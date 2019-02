Bij Rembrandt werd het alledaagse bijzonder

Hij schilderde statige portretten en diepzinnige Bijbelse taferelen. Maar hij tekende net zo graag plassende en vrijende mensen. Rembrandt van Rijn had lak aan alle regels. Nederland herdenkt de 350ste verjaardag van zijn dood in stijl.

Een lachende Rembrandt, een mokkende, een gekscherende, een peinzende. Allemaal geëtste selfies op een grote wand. Eenzaam aan een andere muur hangt een klein geschilderd zelfportret uit 1628. Rembrandt was toen 22. Het schilderij wijkt af van het gangbare realistische portret in de vroege 17de eeuw. Rembrandt schilderde een schaduw over zijn gezicht, alsof hij zich niet wilde laten kennen. En allicht omdat hij wilde tonen: ik ben anders.

De etsen en het schilderij tonen een jongeman die bruist van energie. Wat moet hij vaak voor de spiegel hebben gestaan. Maar alles voor de kunst. De geëtste zelfportretten waren weliswaar te koop - de drukpers draaide constant ten huize Rembrandt - maar dienden toch vooral ter studie van gelaatsuitdrukkingen. Het kwam de psychologische diepgang van zijn werk alleen maar ten goede.

De nachtwacht

De zelfportretten vormen het begin van de tentoonstelling ‘Alle Rembrandts’ in het Rijksmuseum van Amsterdam. En de titel dekt de lading: je krijgt alle Rembrandts te zien die het museum bezit. Dat zijn 22 schilderijen, 60 tekeningen en 300 etsen. Alleen Rembrandts beroemdste schilderij ontbreekt op het parcours. Het Rijksmuseum koos ervoor ‘De nachtwacht’ op zijn vaste plaats te laten staan. Wegens te groot om te verplaatsen.

Als je met 21ste-eeuwse ogen naar zijn oeuvre kijkt, vraag je je af wie Rembrandt echt was.

Rembrandt stierf in 1669, op zijn 63ste. Nederland herdenkt de 350ste verjaardag van zijn overlijden het hele jaar met een rist tentoonstellingen, waarvan ‘Alle Rembrandts’ voorlopig de grootste is. Het siert het Rijksmuseum dat het niet is gegaan voor een grote retrospectieve waarin het alle topwerken van de grote musea samenbrengt. Door de nadruk te leggen op etsen en tekeningen, thematisch geordend, krijg je een veel vollediger beeld.

Rembrandt was een buitengewoon kunstenaar, met een attitude. Hij liet zich niets voorschrijven, wat de Nederlandse bourgeoisie van de 17de eeuw aantrok maar af en toe ook afstootte. Het deerde Rembrandt niet, ook al leidde zijn levensstijl tot zijn financiële ondergang en stierf hij in de grootste armoede.

Liever een wasvrouw

De schilderijen zijn een lust voor het oog. ‘De staalmeesters’, ‘Titus in Monniksdracht’, ‘Oude lezende vrouw’, om die maar te noemen. En uiteraard ontbreken ook de twee huwelijksportretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit niet. De Nederlandse overheid kocht ze in 2016 samen met het Louvre voor 160 miljoen euro. Ze betaalden elk de helft.

Voor zulke dure schilderijen blijf je altijd even hangen. Toch schuilt de ware grootheid van de expo in de vele kleine etsen en tekeningen. Rembrandt ontpopte zich als een chroniqueur van zijn tijd. ‘Hij was de eerste instagrammer’, zei Taco Dibbits, hoofddirecteur van het Rijksmuseum. Het is een modieuze uitspraak, maar in deze wel relevant. Rembrandt was in de 17de eeuw zowat de eerste die in zijn prenten en tekeningen het dagelijkse leven afbeeldde zoals het echt was.

Tussen 1642 en 1649 schilderde Rembrandt amper nog. Allicht leed hij na de dood van zijn eerste vrouw, Saskia van Uylenburgh, aan een depressie. Hij beperkte zich tot het maken van lange wandelingen in en om Amsterdam. Die vonden hun neerslag in etsen en tekeningen. Landlopers, bedelaars, straatmuzikanten, handelaars, een bocht in de rivier. Niets ontsnapte aan zijn oog. Kwam hij vrijende of plassende mensen tegen, dan tekende hij die ook. Zelfs in zijn kleinste werkjes toont Rembrandt zich als een verhalenverteller. ‘Hij maakte het alledaagse bijzonder. Daarin schuilt zijn genie. Hij idealiseerde nooit. Dat was vernieuwend. Hij liet zich niets gelegen aan de gangbare praktijken van de toenmalige schilderkunst’, zegt curator Erik Hinterding.

Rembrandts rauwe realisme - het lijkt soms 19de-eeuws naturalisme - wekte weleens irritatie bij zijn tijdgenoten. De dichter Andries Pels schreef in 1681 dat Rembrandt liever een wasvrouw of een turftrapster als naaktmodel koos dan een Griekse Venus. En dat hij die zonder enige verfraaiing afbeeldde, ‘inclusief slappe borsten, verwrongen handen en striemen’. Maar tijden veranderen. Wie nu naar die naakten kijkt, voelt vooral veel liefde van Rembrandt voor zijn jonge en oude naakte modellen. Het is haast ontroerend. Maar in de 17de eeuw wilde men blijkbaar niet worden ontroerd.

Dubbelzinnig

Puur schilder- en tekentechnisch zit Rembrandts genie in de manier waarop hij met het spel van licht en donker accenten legde. Ook zijn penseelvoering was opmerkelijk: fijn voor de hoofdpersonages, ruw en breed voor de achtergrond. Rembrandt was in zijn tijd een hedendaagse kunstenaar. Hij pikte de vernieuwing in de schilderkunst op en gaf er zijn eigen draai aan. Hij was zot van Rubens en moet geweten hebben dat Caravaggio het clair-obscur had uitgevonden.

Nochtans was Rembrandt geen reiziger. Waarschijnlijk is hij een keer in Antwerpen geweest, en allicht ook in Londen. Voorts weten we van geen buitenlandse reizen. Maar door zijn banden met de Amsterdamse kunstmarkt was hij goed op de hoogte van de nieuwigheden in de schilderkunst. In 1631 ging bij de kunsthandelaar Hendrick van Uylenburgh wonen. De relatie met Saskia’s oom leidde tot de introductie in de almaar rijker wordende Amsterdamse bourgeoisie. Die had het wel voor de eigenzinnige schilder. Rembrandt kon de bestellingen voor portretten en groepsbeelden amper bijhouden. Daarnaast schilderde hij ook massaal verhalen uit de Bijbel.

Als je met 21ste-eeuwse ogen naar zijn oeuvre kijkt, vraag je je af wie Rembrandt echt was. De man die ongegeneerd het liederlijke leven van de straat vastlegde? Of de man die als geen ander de rijkdom van de Amsterdamse koopman afbeeldde in de portretten? Die dubbelzinnigheid weerspiegelde zich ook in zijn leven. Hij verdiende veel, maar gaf nog meer uit. Hij kocht een huis dat hij niet kon afbetalen en was een buitensporig verzamelaar van kunst en curiosa. Dat leidde in 1656 tot een pijnlijk faillissement.

In 1669 schilderde Rembrandt nog één magistraal zelfportret. Maar daarvoor moet je naar het Mauritshuis in Den Haag, dat uitpakt met 16 Rembrandt-schilderijen uit zijn collectie. Idealiter bekijk je beide expo’s in één dag. Je begint in Amsterdam bij de zelfportretten van een enthousiaste jonge schilder, klaar om de wereld te veroveren. Dan reis je naar Den Haag, waar je diezelfde man ziet in zijn laatste levensjaar. Dikker, grijzer en afgeleefder. Maar nog altijd met die schalkse blik. Wie doet me wat, lijkt hij te zeggen. Inderdaad.

‘Alle Rembrandts’ loopt tot 10 juni in het Rijksmuseum van Amsterdam.

‘Rembrandt & het Mauritshuis’ is tot 15 september te zien in Den Haag.

Schermvullende weergave 'Plassende vrouw', 1631. ©Amsterdam, Rijksmuseum.