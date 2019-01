Bill Viola en Michelangelo ontmoeten elkaar in Londen

De Royal Academy of Arts in Londen verbindt de Amerikaanse filmkunstenaar Bill Viola en de Italiaanse renaissancemeester Michelangelo in hun zoektocht naar spiritualiteit. In elke fase van ons bestaan.

Bij de ingang van de eeuwenoude zalen van de Royal Academy prijkt de titel van de expo: ‘Life, Death, Rebirth.’ In witte letters op een zwarte achtergrond. Sec, alsof de curator wil waarschuwen: verwacht niets frivools en flitsends. Adem eerst diep in en ga dan binnen.

In de eerste zaal speelt de eerste video van de 68-jarige Amerikaanse kunstenaar Bill Viola: ‘The Messenger’. De film uit 1996 kan je zien als de cinematografische vertaling van de titel van de expo. Een drijvende naakte man stijgt langzaam naar het wateroppervlak. Als een walvis neemt hij enkele flinke happen lucht, om dan weer in de diepte te verdwijnen, waarna het leven opnieuw begint.

Cyclus

De Royal Academy bracht twaalf van Viola’s video’s uit de periode 1977-2013 samen met veertien tekeningen van de Italiaanse renaissancekunstenaar Michelangelo (1475-1564). Twaalf van die tekeningen komen uit de collectie van de Engelse koningin, en zijn zelden te zien. Het lijkt op het eerste gezicht een vreemde combinatie: eeuwenoude tekeningen op A4-formaat en videoprojecties op reuzegrote schermen. De overeenkomst ligt vooral in het thema: de cyclus van het leven. Beide artiesten denken daar in hun werk graag en grondig over na.

Michelangelo maakte zijn tekeningen niet voor een publiek. Voor Viola is de presentatie minstens zo belangrijk als zijn werk.

Het opzet is dus te verdedigen. Al is de expo - in een duistere scenografie omdat de tekeningen weinig licht verdragen - toch vooral een Bill Viola-show. Dat komt door de omvang van de werken, in formaat en duur. Als je de films allemaal uitkijkt, ben je een paar uur zoet. Bij de tekeningen van Michelangelo blijf je veel minder lang hangen, al zijn ze doorgaans bovenaards mooi.

Er is nog een verschil. Michelangelo maakte zijn tekeningen niet voor een publiek. Meestal tekende hij ze voor vrienden, als cadeau. Soms zette hij ze in het verleidingsspel in. ‘De val van Phaeton’ tekende hij voor Tommaso dei Cavalieri, de jonge Florentijnse aristocraat op wie hij verliefd was.

Christelijke symboliek

Bij Viola eindigt de kunst niet bij het draaien van films. De presentatie is minstens even belangrijk. Zijn filmische installaties nemen soms een hele zaal in beslag. Daardoor valt Michelangelo soms wat klein uit in Londen. Zijn tekeningen hangen gewoon aan de muur. Slechts één keer gaan ze in dialoog met Viola’s werk. Twee relatief kleine videoschermen hangen tussen twee tekeningen over de wederopstanding van Jezus. Het resultaat is een kruis. Je kan er de christelijke symboliek in zien.

Schermvullende weergave ‘The Veiling’ uit 1995. ©© David Parry / Royal Academy of Arts

Michelangelo en Viola hebben allebei iets met Florence in Italië. De Italiaanse stad had een grote invloed op hun artistieke ontwikkeling. Michelangelo groeide er op en werkte er lang, tot paus Julius II hem in 1505 naar Rome haalde. Viola leefde er tussen 1974 en 1976. In de stad van de David van Michelangelo en al die andere eeuwenoude pracht bekwaamde hij zich in de voor die tijd nieuwe kunstvorm: video.

Bandrecorder

De stad had op een enigszins vreemde manier een grote invloed op Viola. ‘Ik bezocht al die historische monumenten met een bandrecorder. Ik maakte geen foto’s of filmpjes. Ik nam het geluid van de kerken op. Zo ervaarde ik niet alleen de historische monumenten in de kerken, maar voelde ik het gebouw zelf. Het was een totaalervaring. De plaats waar ik was, werd tijdloos. Dat gevoel zit ook in mijn werk’, zegt Viola in een lang interview in de cataloog van de expo.

Die tijdloosheid is ook aanwezig bij Michelangelo. Net als Viola vertelt hij nooit het verhaal van één mens. Het gaat om iedereen. Bij Michelangelo is het doorgaans een ideaalbeeld. Bij Viola verbeelden archetypen de zoektocht van de mens naar zijn innerlijke zelf. Dat klinkt zweverig, maar Viola komt ermee weg. Zijn video’s balanceren tussen verstilde schoonheid en ongemakkelijke directheid.

Dat voel je heel erg in ‘Nantes Triptych’ uit 1992, een filmisch drieluik over het leven. In de eerste film wordt een kind geboren. In de tweede beweegt een man door het luchtledige: soms kalm, soms agressief, worstelend met het leven. In de derde zie je een oude vrouw - open mond, lege blik - in een ziekbed. Een priester geeft haar de laatste zalving. Omdat elk dramatisch effect ontbreekt, is de film van de stervende vrouw erg aangrijpend. Te confronterend bijna. Omdat Viola zijn stervende moeder zo intens portretteert, kan je niet anders dan denken aan mensen die je zelf hebt verloren.

Als je je omdraait, kijk je recht op een prachtige tekening van Michelangelo: ‘De klaagzang over de dode Christus.’ Maria houdt het lijk van haar gestorven zoon in de armen. Het is ook de dood.

Nachtmerries

Een bijzondere installatie is ‘The Sleep of Reason’ uit 1988. Je stapt een (slaap)kamer binnen. Op een kastje staat een klein televisietoestel met een beeld van een slapende man. Alles lijkt peis en vree. Tot je plots wordt opgeschrikt door een agressief geluid en een beeld op de witte kamermuren. Ze verdwijnen snel, maar komen met intervallen in verschillende vormen terug. Een tunnel met aan het einde licht, vogels, een vreemde man. Het zijn de nachtmerries van de slapende man.

Schermvullende weergave ©© David Parry / Royal Academy of Arts

De titel van het werk verwijst naar ‘De slaap van de rede brengt monsters voort’, een ets waarin de Spaanse 18de-eeuwse kunstenaar Francisco de Goya een slapende man en zijn nachtmerries toont. Net als Goya gaat Viola op zoek naar het onbewuste, naar wat het leven stuurt. Alleen het medium verschilt. Maar dat is voor Viola van ondergeschikt belang. ‘Ik gebruik video omdat ik in de 20ste eeuw met mijn werk ben begonnen. Video en televisie zijn tegenwoordig de relevantste visuele kunstvormen. Maar de thema’s van de kunst veranderen nooit’, staat op een bordje in het midden van de expo te lezen.

Er zit een zekere ironie in Viola’s opvatting. Zijn films gaan net in tegen de jachtigheid van het hedendaagse leven. Je kan niet anders dan op een bankje gaan zitten en de video’s uitkijken. Een fragment bekijken is zinloos. De schoonheid schuilt in de traagheid van het getoonde proces. In ‘Tristan’s Ascension (The Sound of a Mountain Under a Waterfall) uit 2005 ligt een dode man opgebaard. Langzaam, en steeds feller stijgen waterdruppels omhoog. Na een tijd tillen de druppels de man op en nemen hem mee. Zijn ziel reist naar het hiernamaals. Waarmee het leven gedaan is, of kan herbeginnen. Het is maar wat je gelooft.