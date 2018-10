Bruegel leeft in Wenen

‘Once in a lifetime’ blokletteren de spandoeken aan het Kunsthistorisch Museum in Wenen. 30 schilderijen, 35 tekeningen en een dertigtal gravures bieden een adembenemende blik in het universum van Pieter Bruegel. Het duurt zeker 50 jaar voor men zoveel werken nog eens samenbrengt.

De tentoonstelling ‘Pieter Bruegel. De hand van de meester’ is niet alleen een unieke tentoonstelling, ze is gewoonweg een ervaring. Doordat er zoveel schilderijen en tekeningen samenkomen, krijg je een ongeëvenaard beeld van de artistieke kwaliteit van meester Pieter Bruegel de Oude, zijn oog voor detail en compositie. Je wandelt rond in zijn wereld. Maar zijn wereldbeeld is niet altijd even vrolijk.

Al geruime tijd wilden musea in binnen- en buitenland een groot overzicht van Pieter Bruegel (ca. 1525/’30 - 1569) opzetten. Maar het enige museum dat zoiets kan doen, is het Kunsthistorisch Museum van Wenen. Dat bezit twaalf van zijn schilderijen, het grootste aantal ter wereld. Het gaat om panelen, meestal van groot formaat. Fragiel werk, dat niet zomaar kan reizen.

Bokrijk in het spoor van Bruegel Op 6 april 2019 opent in Bokrijk een grote tentoonstelling ‘De wereld van Bruegel’. Dat toont geen originele schilderijen. Wel wil men de bezoeker de landschappen en Bruegel-taferelen echt laten beleven. Er is onderzoek verricht naar de voorwerpen uit het dagelijkse leven die Bruegel zo levensecht schildert: van kruiken en papkommen tot kookpotten en schoenen. Aan de hand van het schilderij ‘De strijd tussen carnaval en vasten’ wordt een expo opgezet met 16de-eeuwse voorwerpen en wordt een heus Bruegel-parcours uitgestippeld. Op een van de haltes zal het werk van de kunstenaar Frits Jeuris te zien zijn, die op ingenieuze wijze het verloren schilderij van de Bruegel-reeks ‘De seizoenen’ weer tot leven brengt. Het boek ‘Voorwerp van gesprek’ (uitgeverij Hannibal) geeft al een voorproefje van wat Bokrijk zal aanbieden./p>

Een team van curatoren begon zes jaar geleden die twaalf eikenhouten panelen te onderzoeken. Wat later volgden andere musea met het onderzoek en de restauratie van hun Bruegels. Dat leidde tot één nieuwe toeschrijving: ‘Gezicht op de baai van Napels’ (Galleria Doria Pamphilj in Rome) wordt na reiniging tot het oeuvre van Bruegel gerekend. Bruegel is in 1552 en 1553 naar Italië gereisd. Daarvan zijn zijn prachtige tekeningen van de Alpen en Rome het bewijs.

Dulle Griet

Ook ‘Dulle Griet’ (Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen) werd gerestaureerd en is in Wenen in al haar geheimzinnige pracht te zien. ‘Griet’ trekt ten strijde in de buurt van de hel, gewapend met zwaard, dolk en koekenpan. Het schilderij heeft door de opknapbeurt aan diepte en helderheid gewonnen. Op de achtergrond staat de wereld in brand, mogelijk een verwijzing naar de vele oorlogen in de 16de eeuw. ‘Vermoedelijk is het ook een commentaar op de man-vrouwverhoudingen’, zegt Manfred Sellink, directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en een van de curatoren van de tentoonstelling. ‘Hij zet in dit schilderij de wereld op zijn kop. Tegelijk moeten we ons realiseren dat in Bruegels tijd nogal wat mogendheden door vrouwen werden bestuurd.’

Schermvullende weergave Koning Filip en Koningin Mathilde tijdens de opening van de expo in Wenen. ©BELGA

Vlakbij hangt ‘De triomf van de dood’, een werk uit het Prado in Madrid, waarvan sommige specialisten denken dat het samen met ‘Dulle Griet’ en ‘De val van de opstandige engelen’ (KMSK Brussel, niet in de tentoonstelling) één reeks vormt. ‘De triomf van de dood’ is zeker een van de meest pessimistische schilderijen van Bruegel. In het werk, waarin legers skeletten de mensheid de dood indrijven, zit geen sprankel hoop.

De reeks ‘De seizoenen’ is helemaal anders. Het Kunsthistorisch Museum bezit drie werken van deze serie, die uit zes stuks bestond. Ooit sierden die alle zes, waaronder het bekende ‘Jagers in de sneeuw’, de eetkamer van de Antwerpse handelaar Nicolaes Jongelinck. Eén schilderij is al sinds de 17de eeuw spoorloos (zie kader). ‘De oogst’ uit het Metropolitan Museum New York is te fragiel om de overtocht te maken, maar ‘Het binnenhalen van het hooi’ maakte wel de reis uit Praag. In Wenen hangt een kleurensymfonie: van de goudgele zonnige nazomer tot de ijzig witblauwe vrieskou in de winter.

Bruegel slaagde erin tegelijk los te schilderen en de precisie van een miniaturist te bereiken. manfred sellink medecurator bruegel-tentoonstelling in wenen

‘Bruegel slaagde erin tegelijk los te schilderen en de precisie van een miniaturist te bereiken’, zegt Sellink. De panorama’s nodigen dan ook uit tot nauwgezet kijken. De details van al deze landschappen zijn adembenemend geschilderd.

Doordat Bruegel zijn schilderijen vaak bevolkte met een veelvoud aan personages en details zijn het heuse ‘conversation pieces’. Zo waren ze vermoedelijk ook voor de opdrachtgever bedoeld. Men ontving gasten en praatte over alles wat op het schilderij te zien was. Tegelijk lijkt Bruegel te willen tonen dat de wereld altijd maar doordraait. Het leven gaat zijn gang, wat er ook gebeurt. Want zie hoe in de achtergrond schepen vergaan, terwijl boeren in de voorgrond carnaval vieren, kort na de harde winter.

De wereld staat in brand, er doen zich rampen voor, legers trekken rond maar tegelijk schildert Bruegel ook landschappen in de heerlijkste kleuren en laat hij mensen dansen en schransen. Ook nu geeft Bruegel lang niet al zijn geheimen prijs. Zijn schilderijen blijven ons verbazen en ontroeren. Ga zijn wereld (her)ontdekken in Wenen.