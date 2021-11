Damien Hirst: 'Ik zie mezelf als een groepsexpo'

Dood en vernietiging zijn al jaren de grote thema’s in het werk van de Britse kunstenaar en provocateur Damien Hirst. Ook in zijn kersenbloesems, nu te zien in de Fondation Cartier in Parijs. ‘Mensen vinden bloesem optimistisch, ze zien de dood niet.'

Ben je verliefd misschien? Dat vroeg iemand aan Damien Hirst (56) na het zien van diens nieuwste serie schilderijen: 107 doeken met kersenbloesem. De Britse kunstenaar moest er smakelijk om lachen. Vrolijke bloemetjes schilderen omdat je vlinders in je buik hebt? Het idee alleen al.

‘Ik hoop dat ze psychotischer dan dat zijn’, zegt Hirst. ‘Ze zijn gestoord: in wat ze vertellen over liefde, in hun ironie en in de hoop die ze uitstralen. Dit zijn snoepjes voor kinderen. Dit zijn geen schilderijen. Ik wil dat ze op al die manieren choqueren.’

Wie door de tentoonstelling ‘Cerisiers en fleurs’ loopt, merkt al snel wat Hirst bedoelt. Zijn kersenbloesem is mooi en aantrekkelijk, maar doet ook pijn aan de ogen. De kleuren zijn zo intens dat ze soms eerder afstoten dan aantrekken.

Profiel Damien Hirst (56) werd geboren in de havenstad Bristol als Damien Steven Brennan.

Van 1986 tot 1989 studeerde hij aan de Londense kunstopleiding Goldsmiths.

Begin jaren negentig begon hij installaties te maken met dode dieren. Het maakte hem berucht en beroemd.

Hirst werd in die tijd het boegbeeld van de Young British Artists. Het waren jaren van drank, drugs en waanzin, terwijl hij in dezelfde periode drie zoons kreeg. Hij werd een grootverdiener. Geschat vermogen: omgerekend ruim 300 miljoen euro. Inmiddels is Hirst al dik 15 jaar nuchter. Hij provoceert nog altijd, maar de gekte is ervan af. Hij steunt een aantal goede doelen.

Hirsts bloesems zijn zoet en lief, maar onderhuids borrelt iets gewelddadigs. Dat voel je sterker naarmate je dichter bij de doeken komt. Dan blijken de ogenschijnlijk delicate bloesems slechts een optische illusie. In werkelijkheid zijn de doeken een wirwar van bonken verf en dikke klodders, die Hirst met woeste kracht op het doek heeft gesmeten, soms centimeters dik.

Hirst is gek op zulke tegenstellingen: liefde en geweld, dood en leven, aantrekken en afstoten, het oog strelen en pijnigen. Het ligt in zijn karakter besloten, vertelt hij in de Fondation Cartier pour l’art contemporain, in hartje Parijs. Voor het eerst sinds de uitbraak van corona heeft Hirst de besloten wereld van zijn huis en zijn Londense atelier verlaten. Nog altijd is hij op zijn hoede, want het virus boezemt hem angst in. ‘Ik ben erg ongerust geweest over covid, over doodgaan.’

Na een paar snelle coronatests lijkt de angst bedwongen. Hirst groet met een gebalde vuist - boks - en gaat dan ontspannen zitten om te praten over zijn kersenbloesems, schilderen, geld en de dood.

Maar eerst over die tegenstellingen: ‘Aan het begin van mijn loopbaan had ik veel bewondering voor kunstenaars die heel geconcentreerd werken, die een bepaald ding deden en daaraan vasthielden. Zoals On Kawara, die elke dag de datum van die dag schildert. Zo wilde ik ook zijn. Maar ik realiseerde me dat ik dat gewoon niet kan.’

Hirst - kort blauw haar (‘Ik weet nog niet of ik het mooi vind’), lichtroze broek en sneakers van Louis Vuitton - vertelt hoe hij altijd allerlei projecten tegelijk had lopen. ‘Ik zag mezelf als een chaoot: doet van alles maar kan niks echt goed. Je bedenkt dit idee en dat idee en dit idee en dat idee en dit idee en dat idee. Het was waanzin. Zo wil ik niet zijn. Maar ergens midden jaren negentig heb ik het opgegeven. Ik dacht: ik ga gewoon zijn wie ik ben.’

De vrijheid die Hirst zich noodgedwongen gunde, zette de deur open voor een spectaculaire loopbaan als kunstenaar. Misschien wel doordat het hem ongrijpbaar maakt en daardoor nooit saai of voorspelbaar. ‘Ik zeg graag iets en ontken het dan tegelijk’, legt hij uit. ‘Ik kan veel verschillende meningen en manieren hebben om naar de wereld te kijken, ook als die tegengesteld zijn. Psychologisch gezien is het een beetje fucked up, maar ik zie mezelf als een groepsexpositie.’

Rottende koeienkop

Hirst werd in 1965 geboren in Bristol, maar groeide op in Leeds, in eenvoudige omstandigheden. Zijn vader heeft hij nooit gekend. Zijn stiefvader, automonteur, verdween ook al snel uit zijn leven. Hirst was een moeilijk kind en zijn moeder had haar handen vol met hem. Zij was degene die hem stimuleerde om veel te tekenen, eigenlijk het enige schoolvak waarin hij goed was.

Na de middelbare school werkte hij een paar jaar als bouwvakker, waarna hij werd toegelaten tot de Londense kunstacademie Goldsmiths College, overigens pas nadat hij in eerste instantie was afgewezen.

Al tijdens zijn opleiding organiseerde Hirst een groepstentoonstelling, waar gerenommeerde kunstverzamelaars op afkwamen. Onder hen reclamegoeroe Charles Saatchi. Die kwam een paar jaar later opnieuw kijken, bij een show waar Hirst zijn eerste installatie toonde met dode dieren. Naar verluidt stond Saatchi met open mond en vol verwondering te kijken naar de glazen doos met daarin maden en vliegen die zich tegoed deden aan een rottende koeienkop.

Reclameman Saatchi werd de belangrijkste verzamelaar van Hirsts werk en die groeide mede daardoor uit tot de belangrijkste Britse kunstenaar van dat moment. In zijn kielzog werd een hele groep kunstenaars meegezogen.

De Young British Artists, onder wie Tracey Emin en Gavin Turk, domineerden in de jaren negentig de kunstwereld, en hun faam reikte nog veel verder dan de muren van de galeries en musea. De YBA werden sterren, met Hirst als boegbeeld. Wat deze kunstenaars maakten, was voor het grote publiek minder belangrijk dan wat ze deden: feesten met veel drank en drugs, heibel schoppen, ruziemaken en ondertussen bakken geld verdienen. Het werd breed uitgemeten in de tabloids en het publiek smulde ervan.

Na Andy Warhol had de kunstwereld met Damien Hirst weer een echte superster. Het werk waarmee hij een plek in de geschiedenisboeken veiligstelde, maakte hij in 1991: ‘The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living’, beter bekend als de haai op sterkwater. Hirst liet daarvoor een vier meter lange, dode witte haai uit Australië overkomen. Ook dat werk kwam terecht in de collectie van Saatchi.

Onvermijdelijke controverse

Werken met dode dieren werd een tijdlang Hirsts handelsmerk. Dat lokte veel commentaar uit. Sommige critici vonden een dier op sterkwater geen kunst, andere vonden het ongepast dat Hirst zo met dieren omsprong, al waren ze dan dood.

‘Ik heb mensen altijd dingen willen voorschotelen die bijna onacceptabel zijn, maar niet onacceptabel’, vertelt hij. ‘Ik heb nooit mensen op sterkwater gezet, want dat zou meer discussie opleveren dan dat mensen echt naar het werk zouden kijken. Ergens trek ik dus een grens. Ik ben er niet op uit controverse te creëren. Ik wil twijfel zaaien in je hoofd, zodat je de wereld waarin we leven opnieuw overdenkt.’

Dat is misschien waar, maar als je een doorgezaagd kalf in twee vitrines met formaldehyde exposeert of rottende koeien tentoonstelt, weet je natuurlijk donders goed dat controverse onvermijdelijk is. In 1995 verboden toezichthouders in New York de expositie van het werk Two Fucking and Two Watching, bestaande uit een rottende koe en stier. De gezondheidsinspecteurs vreesden dat toeschouwers over hun nek zouden gaan.

Dat werk ging misschien te ver, geeft Hirst nu toe. ‘Je wilt niet dat mensen zo snel mogelijk de galerie weer uit lopen.’ Over de dieren op sterkwater zegt hij nu: ‘Ik wist dat de ingrediënten choquerend waren, maar ze trekken je ook aan. Er zit rust en schoonheid in en er is iets zachts en iets stils. Er is veel aantrekkelijks gaande.’

Kloof met echte wereld

Choqueren en provoceren legde Hirst geen windeieren. Hij en zijn kunst werden eind vorige eeuw mateloos populair en hij verdiende er miljoenen mee.

En toen vlogen op 11 september 2001 twee vliegtuigen de torens van het World Trade Center in New York in. Een wereldschokkende gebeurtenis, waar de kunst geen passend antwoord op had. Plots werd de enorme kloof zichtbaar tussen kunstenaars als Hirst en hun universum van gekte en aandachttrekkerij en de ‘echte’ wereld.

Hirst, die zo graag koketteert met dood en vergankelijkheid, was op een heel onaangename manier overklast door een groep terroristen. Een jaar na de aanslag vertelde Hirst dat hij de aanslagen zag als een kunstwerk: ‘Visueel overdonderend. Het was duivels, maar bedacht om deze impact te hebben. Je moet het ze nageven op een bepaalde manier: ze hebben iets bereikt wat niemand voor mogelijk hield.’ Dat was volgens de kunstenaar ‘een felicitatie waard’.

Het interview was een misser. Niet alleen omdat Hirst na een storm van kritiek zijn uitspraken moest terugnemen. Mensen die duizenden slachtoffers maken verdienen geen complimenten. De vergelijking liep ook mank, omdat kunstenaars, in tegenstelling tot terroristen, wel aan grenzen zijn gebonden.

De denkfout was begrijpelijk, aangezien kunstenaars als Hirst zich volledig autonoom waanden. Zij hadden het eindstation bereikt van een lange reis die kunstenaars sinds de 19de eeuw hadden afgelegd om zich los te maken van de maatschappij.

Na 9/11 kwam er een ommekeer: het engagement in de kunst keerde terug. Voor steeds meer kunstenaars had vrijblijvende kunst, die alleen om zichzelf draait, afgedaan. Hirst ging daar niet in mee en bleef trouw aan zijn thema vergankelijkheid, al werd zijn werk minder gewelddadig. Het werd subtieler, maar niet vlak.

Zoals een jojo

In 2007 liet Hirst zien dat hij nog altijd de wereldpers kon halen met zijn kunst. Dat jaar presenteerde hij ‘For the Love of God’, een platina afgietsel van een 18de-eeuwse schedel, bekleed met 8.601 perfecte diamanten. Hirst zei destijds dat hij het werk voor 50 miljoen pond had verkocht aan een anoniem consortium. Er werd cash afgerekend, zonder papierwerk.

Die geheimzinnigheid en het extravagante karakter van de diamanten schedel deden de discussies over Hirst weer oplaaien. Is hij een briljante kunstenaar of een handige kerel die de kunstmarkt duivels goed weet te bespelen?

Op de vraag of zijn werk overgewaardeerd wordt, reageert hij laconiek, en hij stuurt handig weg van de artistieke naar de financiële waardering. ‘Ik denk dat mijn werk vaak wordt overgewaardeerd én ondergewaardeerd. Het gaat op en neer, als een jojo. Wie mijn werk in de jaren negentig kocht, heeft veel geld verdiend. Wie na 2000 werk kocht, verloor veel geld (toen de kunstmarkt na 2008 instortte, red.). Beide maken me nerveus.’

Hirst heeft het geluk altijd goed aan zijn werk te verdienen. Al was dat soms ook een kwestie van mazzel. In 2008 organiseerde hij een grote veiling, die in twee dagen tijd ruim 200 miljoen dollar opbracht. Zijn timing was achteraf gezien perfect, want tijdens de veiling ging de zakenbank Lehman Brothers failliet, wat tot een wereldwijde recessie leidde. ‘Maar het was een ridicule hoeveelheid geld’, blikt de kunstenaar terug.

‘Je moet wel opletten dat je kunst om de kunst draait en niet om het geld’, zegt hij. ‘Mensen zeggen vaak tegen me dat ik in de ongelooflijke positie verkeer dat ik hondenpoep op een telefoon kan smeren en die kan verkopen. Als dat een goed idee is, zou ik het doen. Maar als dat niet zo is, waarom zou je dat dan doen?’

‘Het spel dat ik speel, draait om goede ideeën. Uiteindelijk is kunst voor mij belangrijker dan geld. De waarde van dingen meten met geld is een goede manier. Voor even. Maar het is niet de enige manier, en zeker niet de juiste.’

Misschien is Hirst zich daarom de afgelopen jaren meer dan ooit op schilderen gaan richten. Zoals nu met de kersenbloesems, die overigens ook over de dood gaan. ‘Met kersenbloesem heb je leven en dood, hemel en hel in een paar weken tijd. Veel mensen vinden de bloesem optimistisch, zij zien de dood niet.’

‘Het idee van een schilderij is ongelooflijk’, gaat Hirst voort. ‘We geloven allemaal dat een schilderij meer waard is dan de kosten van het materiaal. Bij beelden is dat niet zo. Toen ik de schedel met diamanten maakte, was het verwijt dat ik er meer voor vroeg dan die stenen waard waren.’

Van alle kunstvormen slaat Hirst schilderen het hoogst aan, al heeft hij er altijd een moeilijke relatie mee gehad. ‘Ik wil graag een schilder zijn. Maar ik ben ook bang om te schilderen. Of bang dat ik niet eens kán schilderen.’

Tijdens zijn opleiding benaderde hij schilderijen daarom op een sculpturale en wetenschappelijke manier. ‘Ik ontdekte dat ik zo schilderijen kon maken, maar ze zagen eruit alsof ze door een machine waren gemaakt.’ Met de kersenbloesems ging dat anders. ‘Ik was geen schilderijen aan het maken, ik was aan het schilderen. Het voelde heel anders.’

Dan volgt een hirstiaanse mededeling: ‘Ik werk nu aan schilderijen die door robots zijn gemaakt. Heel leuk. Mensen verwijten me vaak dat ik mijn werk door assistenten laat maken. Nu kan ik zeggen: nee, nee, dit is niet gemaakt door mijn assistenten, maar door mijn robots.’