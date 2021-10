David Hockney, de meest genereuze schilder

Met twee expo’s bij Bozar neemt de Brit David Hockney volgende week Brussel in. Een portret van de duurste nog levende kunstenaar, voor wie het pure plezier primeert. ‘Er zit geen enkel cynisch bot in zijn lichaam.’

Bij Bozar in Brussel opent vrijdag de langverwachte dubbeltentoonstelling van de Britse schilder David Hockney (84). ‘Werken uit de Tate-collectie, 1954-2017’ verzamelt zo’n 80 schilderen, tekeningen en prenten uit de collectie van het Britse museum. Die expo was eerder met veel succes te zien bij Tate Britain in Londen, het Centre Pompidou in Parijs en het Metropolitan in New York. De andere tentoonstelling, ‘De komst van de lente’, bestaat uit iPad-schilderijen die Hockney tijdens de eerste lockdown maakte in zijn tuin in Normandië, waar hij een buitenverblijf heeft. Bozar brengt de twee samen in één scenografie.

Schermvullende weergave David Hockney, ‘My Parents and Myself’, 1976. ©ZUMAPRESS.com

Het lijdt geen twijfel dat de expo een publiekstrekker wordt. De landschappen, portretten en zwembadschilderijen van Hockney zijn uitbarstingen van kijkplezier. Dat past bij zijn karakter, meent Helen Little, de curator van het Tate-luik van de dubbelexpo. ‘Zijn mantra is: love life. Het is een erg verleidelijke manier om in het leven te staan. Kijken naar zijn werk is als door een genereuze buur uitgenodigd worden om in zijn verwarmd zwembad te springen. ‘The world may be a darker place, net daarom mag ik niet stoppen met werken’, zei hij onlangs tegen me in een gesprek over zijn iPad-schilderijen. Hij beschouwt het als zijn taak om ons te leren te blijven kijken naar de mooie, bijzondere dingen van het leven.’

Een goed voorbeeld: ‘Bigger Trees Near Warter’, een van de monumentaalste werken die in Bozar aan de muur hangen. Het 12 meter lange doek neemt de bezoeker mee naar een mistroostige dag in Yorkshire, waar de kunstenaar vandaan komt. Hij schilderde het bos in 2007 op zo’n typisch winderige herfstdag waarop je misschien liever binnenblijft. Bij Hockney wil je in het werk stappen en onder de kalende kruinen gaan staan in de hoop dat de bladeren in je kraag dwarrelen. Op zijn eigen manier plaatste hij zich met ‘Bigger Trees Near Warter’ in de traditie van Engelse landschapsschilders als William Turner en John Constable.

Platteland

Als kind passeerde Hockney op weg naar zijn lagere school in het provinciestadje Bradford bij Leeds altijd een reproductie van de Italiaanse meester Fra Angelico, genoeg om er een levenslange fascinatie voor ruimte, licht en illusie aan over te houden. Hoewel het Engelse platteland een grote inspiratiebron zou blijven, werd hij als schilder gevormd in het Royal College of Art in Londen. In 1964 trok hij naar Los Angeles, dan naar Parijs, om het gros van zijn kunstenaarsleven door te brengen in opnieuw LA. Daar maakte hij zijn meest iconische werken, zoals ‘Portrait of an Artist’ (Pool with Two Figures)’, het zwembadschilderij uit 1972 dat drie jaar geleden voor 90 miljoen dollar werd geveild.

Het is het duurste werk van een nog levende kunstenaar. Sinds de veiling bij Christie’s duikt Hockney bovenaan op in zowat alle lijstjes van best vermogende nog levende kunstenaars. Het meest circulerende cijfer over zijn persoonlijke vermogen is 150 miljoen dollar.

Is dat dicht bij de waarheid? Edith Devaney bevestigt noch ontkent. De Britse staat sinds februari aan het hoofd van de David Hockney Inc. in Los Angeles en de Hockney Foundation, die volgens de website van de stichting meer dan 8.000 werken van de schilder bezit. ‘Ik weet niet of David zelf weet hoe groot zijn vermogen is. Het zou me niet verbazen als hij niet eens weet dat ‘Portrait of an Artist’ het duurste werk van een levende schilder is’, zegt de zakenvrouw in een Zoom-gesprek vanuit Londen.

De meeste kunstenaars zijn alleen geïnteresseerd in hun kunst. ‘David is op dat vlak geen uitzondering. Het is niet dat hij totaal niet op de hoogte is van de zakelijke kant van zijn carrière, maar hij wil zich er niet mee bezighouden. Hij weet dat hij werk moet kunnen verkopen om zijn ding te kunnen doen. Voor hem is het belangrijkste dat hij zijn artistieke impulsen kan volgen en zijn beeldtaal kan vernieuwen.’

Nieuwsgierig

Zijn impulsen volgt Hockney, die synesthesie heeft, een vermenging van de zintuigen waardoor hij muziek kan zien en kleuren kan proeven, tegenwoordig vanuit Normandië. Hij huurt sinds enkele jaren een huis met atelier in het dorpje Beuvron-en-Auge. Devaney is er net van terug. Ze beschrijft de tuin als een prachtig stuk groen met veel bomen en een riviertje dat naar beneden loopt. ‘Alles waar hij urenlang naar kan kijken met de discipline waar gewone mensen als jij en ik het geduld niet voor hebben’, zegt ze.

In dat decor maakte Hockney de iPadschilderijen die in Bozar te zien zijn. Kennen ze hem in het dorp? ‘Hij leeft er niet in complete isolatie. Hij gaat weleens iets eten in het dorp, maar hij is er vooral om te werken. Als hij niet fysiek werkt, is hij in zijn hoofd bezig. Dan bestudeert hij de nieuwe publicaties waaraan we met de stichting werken, of zit hij met zijn neus in kunstboeken.’

Schermvullende weergave ‘Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)’, 1972. ©Nigel Howard / Evening Standard / eyevine

Dat laatste herinnert Sophie Lauwers zich van haar bezoek aan hem vorig jaar. In zijn bibliotheek in Normandië doorbladerden ze samen boeken over oude meesters en Keith Haring. ‘Je voelde dat hij daar allemaal zo goed naar gekeken heeft’, zegt de directeur tentoonstellingen van Bozar. ‘Het was ook ontwapenend hoe Hockney daar op zijn leeftijd nog altijd met de verwondering van een kind over sprak. Hij is heel warm en genereus tegenover het werk van collega’s, dat zie je niet vaak bij grote kunstenaars.’

Die generositeit verklaart voor velen zijn populariteit als schilder. Hockney is een figuratieve schilder, en wat figuratief is, slaan de mensen sneller op. In tegenstelling tot andere grote hedendaagse schilders uit dit deel van de wereld, zoals Gerhard Richter of Luc Tuymans, ziet Hockney de wereld als een mooie plek. In zijn werk, maar ook in het echte leven. ‘Er zit geen enkel cynisch bot in zijn lichaam’, zegt Devaney. ‘Hij blijft zich vol vreugde op het leven storten. Dat is uniek voor een 84-jarige, hé. Als ik zie hoe bezadigd mijn eigen ouders soms naar het leven kijken: David is zo absoluut niet. Hij is nog altijd even nieuwsgierig naar the world and its people als toen ik hem 20 jaar geleden leerde kennen.’

Homoseksualiteit

Hockney heeft de wereld niet altijd door een roze bril bekeken. Uit zijn eerste reeksen van begin de jaren 60 spraken de kwetsbaarheid en onzekerheid van een jonge kerel die opgesloten zat in de tussenruimte van zijn plattelandsjeugd. Zijn doeken waren niet betrokken op de wereld maar op hemzelf. Het bekendste voorbeeld is de ‘Dollboy’-serie: een ironiserende ode aan het meisjesidool Cliff Richard waarmee Hockney hintte op zijn eigen homoseksualiteit. Gedurfd, omdat homoseksualiteit op dat moment een misdaad was in het Verenigd Koninkrijk. Ook andere composities uit zijn beginperiode gingen over de schaamte voor zijn geaardheid.

Hoewel de abstractere composities uit zijn beginperiode een stuk minder zonnig waren dan zowat alles wat zou volgen, vindt Little ze ondergewaardeerd. ‘Omdat ze zijn onafhankelijkheid en baanbrekendheid onderlijnen’, legt ze uit. ‘Hockney maakte op jonge leeftijd werk dat niet hip was. Hij wist dat, maar toch ging hij zijn eigen weg. Veel van de barrières waarmee hij toen al te maken kreeg en waarover hij koppig schilderde, zoals zijn seksuele geaardheid en zijn workingclassachtergrond, zijn nog altijd een onderdeel van het publiek debat, in de kunst en ver daarbuiten.’

Wat als de Tate-curator moet kiezen tussen de eerste composities en zijn Californische periode, die geldt als zijn beste? ‘Dan volg ik uiteraard de massa’, lacht ze. Hockney verhuisde in 1964 naar Los Angeles. Daar trof hij andere kleuren aan - byebye Engelse druilerigheid - en een maatschappelijk klimaat waarin hij zich als jonge homo helemaal thuis voelde. Het Californische licht en de geometrie in de architectuur duwden hem in de richting van het naturalisme. Hij ging dingen zo ‘echt’ mogelijk schilderen, in het bijzonder licht en kleur. Zijn output in die periode straalde de vreugde en het optimisme van een vrije geest uit en wordt gezien als een eclectisch eerbetoon aan de spirit van de jaren 60. ‘Als ik er als outsider naar kijk, is het alsof David voorbij leek te gaan aan de politieke en raciale spanningen in het Los Angeles van de jaren 60 en 70’, zegt Little. ‘Tegelijk zit er zo’n leegheid in de meeste werken dat ze evengoed over de donkere kanten van Californië kunnen gaan. Die spanning tussen fictie en realiteit vind ik buitengewoon interessant.’

Schermvullende weergave ‘Woldgate Woods’, 2006. ©BELGAIMAGE

Met de auto is het vijf uur van Beuvron-en-Auge tot Brussel. Komt de onverbeterlijke optimist straks kijken naar zijn retrospectieve? Van de opening blijft hij zeker weg, valt te horen bij Bozar en Tate Britain. De kans dat hij er de volgende weken of maanden opduikt, is ook niet groot. Hoe plezierig Hockney het ook blijft vinden dat zijn composities de dialoog met de wereld aangaan, en hoe graag hij ook met mensen over zijn werk spreekt: elke dag in de drukke stad is een dag minder om inspiratie op te doen in de stille natuur. En dus een dag minder gewerkt aan een blijere wereld.

Belgische kunstenaars over Hockney

Rinus Van de Velde: ‘Hij is een moderne Van Gogh’

Schermvullende weergave Rinus Van de Velde ©Siska Vandecasteele

‘David Hockney is een moderne Van Gogh’, zegt Rinus Van de Velde. ‘Hij is een van de weinige schilders die nog naar buiten trekt en daar het landschap schildert. Dat is een statement. Hij zet een oude traditie verder en slaagt erin relevant te blijven. Zijn landschappen zijn erg figuratief, maar hebben een abstract kantje. Hockney is wel iets minder romantisch dan Van Gogh. Die trok er alleen op uit. Hockney neemt assistenten mee die alles voor hem klaarzetten.’

‘De manier waarop hij observeert, is onnavolgbaar. Ik zag ooit een documentaire waarin hij sprak over de schaduw. Je kan kiezen of je naar de schaduw kijkt of niet, zei hij. Elke keer als ik op de fiets zit, denk ik daaraan. De meeste mensen letten niet op de schaduw. Hockney wel. Dat gaat terug naar zijn periode in Los Angeles, waar het licht hard is. Dat vraagt voor een schilder extra aandacht.’

‘Ik leerde Hockney kennen tijdens mijn opleiding aan Sint-Lucas in Antwerpen. Ik ontdekte eerst zijn iconische werken zoals ‘A Bigger Splash’ en zijn landschappen verzameld in ‘A Bigger Picture’. Daarna verdiepte ik me in zijn beginperiode. Ook die is boeiend.’

‘De echt grote kunstenaars geven je de illusie dat ze de werkelijkheid hebben gecreëerd. Hockney is zo iemand. Als ik op de E19 naar Brussel rijd, moet ik in Mechelen bij het witte bos altijd denken: net een landschap van Hockney. Ik heb dat vaker. Een rij bomen, een pad daartussen en een slagschaduw: Hockney. Dat bewijst zijn grootheid.’

‘Hij weet zo veel over de kunstgeschiedenis en hij heeft er zo veel aan toegevoegd dat ik hem op één lijn zet met Pablo Picasso en Henri Matisse. Hij is de enige levende kunstenaar die hun traditie verderzet. Gerhard Richter? Hij is ook een icoon, maar toch minder in de traditionele schilderkunst. Ik vraag me af wie na Hockney gaat komen als vaandeldrager van de kunst.’

‘Ik vind het gebruik van de iPad geen gimmick bij Hockney. Hij heeft moderne technologie altijd ingepast in zijn oeuvre. Denk aan zijn collages met fotografie. En zijn iPad-schilderijen zijn zo behendig gemaakt dat je niet over een gimmick kunt spreken.’

‘Zonder de dakbrand had ik tegelijk met Hockney tentoongesteld in Bozar. Mijn expo is noodgedwongen verplaatst naar februari. Spijtig, want in mijn werk zitten enkele referenties aan hem. Ik hou ervan kunstenaars na te bootsen. Hockney wordt ook af en toe een personage in mijn werk. Of ik hem graag zou ontmoeten? Eigenlijk niet. Ik laat graag mijn verbeelding werken. Ik denk liever na over gesprekken die ik met hem zou kunnen voeren. Ik zou toch niet veel verder komen dan: ‘How are you? I really like your work’.’

Luc Tuymans: ‘Zijn integriteit is net zo belangrijk als zijn werk’

Schermvullende weergave Luc Tuymans ©Brecht Van Maele

Luc Tuymans ontmoette David Hockney één keer: in de Londense Royal Academy, toen daar in 2016 de portretten van de Britse kunstenaar werden getoond. ‘Ik was er ter voorbereiding van de expo over James Ensor die ik er cureerde. Ik sprak kort met David. ‘Do you still smoke?’, vroeg hij, herinner ik me. Ik ken hem niet zo goed, maar zijn werk natuurlijk wel. Ik heb best wat tentoonstellingen van hem gezien. Onlangs was ik in het bureau van (de Franse miljardair en kunstverzamelaar, red.) François Pinault in de Bourse de Commerce in Parijs. Aan een van de muren hangt een grote Hockney.’

Tuymans is niet rechtstreeks beïnvloed door Hockney, maar dat staat zijn bewondering niet in de weg. ‘Hij is een uitzonderlijk figuur omdat hij voortdurend experimenteert. Ik hoor weleens laatdunkende commentaren over zijn iPad-schilderijen, maar die zijn onterecht. Hockney ondervraagt het medium constant.’

‘Hij is een schilder in hart en nieren. Hij kijkt ook verder dan het doek en penseel. Hij heeft lang wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de kunst van de oude meester. Hij kwam tot de conclusie dat de Van Eycks spiegels en lenzen gebruikten wanneer ze schilderden.’ Hockney schreef zijn bevindingen over het gebruik van optische instrumenten neer in het boek ‘Geheime kennis’, dat in 2012 verscheen.

Het verbaast Tuymans niet dat Hockney de natuur in trekt om te schilderen. ‘Hij sluit aan bij de Britse traditie. John Constable en William Turner deden dat in 19de eeuw. Het is een soort oerervaring voor Hockney, denk ik. In die context moet je zijn recentere landschapsschilderijen bekijken.’

Tuymans wijst nog op een misschien onderbelicht element van Hockney’s carrière. ‘Hij is heel genereus en integer. In het begin maakte hij best wat choquerende werken die te maken hadden met zijn homoseksuele geaardheid. Dat was in de jaren 50 niet vanzelfsprekend in Engeland. Homoseksualiteit was toen verboden. Hockney heeft zich daar niet door laten tegenhouden. Dat is net zo belangrijk als zijn kunst.’

Schermvullende weergave William Lutgens ©rv

William Lutgens: ‘Ik bewonder hem voor zijn experimenten’

De jonge William Lutgens (30) zijn werk is te zien op het Kunstenfestival in Damme - werd door de Koreaanse tv geïnterviewd, toen hij een Hockney-expo bezocht in Seoel in 2019. ‘Het was toeval, hoor. Die expo was bijzonder groot. Er was veel aandacht voor zijn beginperiode. Hij maakte in zijn studententijd veel Picasso-achtig werk. Het was raar dat ze dat zo uitgebreid toonden. Het is leerrijk voor een kunstenaar om een vroegere meester te bestuderen, maar het is niet altijd de boeiendste kunst om naar te kijken. Op die studietijd na heeft Hockney consequent zijn eigen weg gevolgd. Je moet dat durven. Als dat haaks staat op wat in de mode is, des te beter.’

‘Ik bewonder Hockney voor zijn experimenten. Ik hou erg van zijn ‘verkeerd’ gebruik van kleuren. Bomen die hij blauw schildert. Heel mooi. Ik doe dat ook. Ik vind het ook boeiend dat hij soms afwijkt van de typisch rechthoekige vorm van schilderijen. Hij heeft me zeker beïnvloed in de keuze van onderwerpen. Hockney heeft veel schilderijen gemaakt over de levensstijl van de bourgeoisie. Ik doe dat ook. Bij mij overheerst misschien meer de satire. De schoonheid op zich is voor Hockney belangrijker.’

‘Waarover ik met hem zou praten als hij in mijn atelier kwam? Over kleurencompositie allicht. Normaal praat ik daar niet over met collega’s, maar voor Hockney maak ik een uitzondering.’