De Gentse textielindustrie gezien door Armeense ogen

De kunst van Anna Boghiguian vloeit voort uit een nomadenbestaan. Zwervend door de wereld vertaalt de Armeense het industriële verleden van een plaats in speelse en doordachte installaties. In Gent levert het roemrijke textielverleden een schijnbaar lieflijk werk op.

‘Lunch Break at Voortman Factory. Not Enough Bread’, staat op een van de tekeningen in de eerste zaal. De Voortman in de titel verwijst naar Abraham Voortman, een Nederlandse ondernemer die zich in 1783 in Gent vestigde en met zijn florissante katoendrukkerij de Gentse textielindustrie in bloei hielp te zetten. Anna Boghiguian (74) voert hem op in haar verhaal over het Gentse textielverleden in het S.M.A.K., dat ze vormgaf tijdens haar verblijf in Gent van september tot november.

Anna loopt voortdurend met een schetsboek rond. Je praat met haar, en aan het einde van het gesprek heeft ze een tekening klaar. Ann Hoste Curator van ‘Anna Boghiguian, A Short Long History’

De tekening maakt deel uit van de zaalvullende installatie ‘A Short History: How the Industrial Revolution Changed the Pace of Europe’. Katoenplanten op een bedje van opgehoopte aarde zetten de toon. Achter de schijnbaar lieflijke plantjes met de witte bloem gaat een wereld van industrialisering en sociale (on)rechtvaardigheid schuil. Aan de muren hangen tientallen tekeningen. Op houten staanders prijken uitgeknipte schilderijen, waarop Boghiguian met een oude techniek van was en zuiver pigment aan de slag ging.

De schilderijen laten zich bekijken als verhalen. ‘Kapitalisme werkt niet, er is een andere wereld mogelijk, schrijft ze op een tafereel van betogende Gentenaars. En ook: ‘Vrouwen en mannen moeten samen vechten voor hun rechten.’ De socialistische voorman Edward Anseele duikt op. De niet onbesproken katoenhandel met Kongo passeert de revue. Er zijn verwijzingen naar het iconische Gentse bedrijf Union Cottonière (UCO). De stoet van referenties aan de 19de-eeuwse industrie en hoe die het dagelijkse leven van de Gentenaar tekende, is eindeloos.

Boeken en foto’s

Boghiguians beeldtaal straalt iets eenvoudigs en kinderlijks uit. Pas bij een tweede, langere blik zie je de expressionistische rijkdom. Denk aan de Duitse kunstenaar George Grosz, die in het interbellum de rauwheid van de Duitse armoede treffend in sombere tekeningen schetste. Aan zijn land- en tijdgenoot Max Beckmann is Boghiguian ook schatplichtig.

Maar wat kent de Armeense van de geschiedenis van Gent? ‘Tot september van vorig jaar zo goed als niets’, zegt curator Ann Hoste, die maanden met Boghiguian samenwerkte. ‘Anna is een rondreizende kunstenares, een moderne nomade. Ze verblijft steevast enkele maanden op dezelfde plaats en dompelt zich onder in de plaatselijke geschiedenis. Ik heb haar boeken, teksten en foto’s over de geschiedenis van de Gentse textielindustrie bezorgd. Daarmee is ze aan de slag gegaan.’

Schermvullende weergave ‘The Salt Traders’ vertelt het verhaal van de zout- en slavenhandel in Byzantium, nu Istanboel. ©Collection Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino.

‘Het is niet Anna’s bekommernis om historisch of politiek correcte tekeningen en installaties te maken’, legt Hoste uit. ‘Ze geeft weer hoe ze gebeurtenissen uit het verleden aanvoelt. Ondanks de algemene thema’s van kapitalisme, handelsstromen, uitbuiting, migratie, kolonisatie en bevrijding is haar werk toch erg persoonlijk.’

Boghiguians passage in Gent verliep niet zonder problemen. Door de sluiting van de musea liep de opening van de tentoonstelling vertraging op. Erger was dat de kunstenares na etentje met landgenoten in Brussel besmet raakte met corona. Gelukkig werd ze niet ziek en kon ze met de gepaste maatregelen verder werken.

‘Werk is haar leven’, zegt Hoste. ‘Ze loopt voortdurend met een schetsboek rond. Ze houdt nooit op met tekenen. Je praat met haar en aan het einde van het gesprek heeft ze tekeningen klaar.’

Creatief engagement

Anna Boghiguian werd in 1946 in Caïro geboren in een Armeense familie. Ze studeerde politieke wetenschappen aan de Amerikaanse Universiteit van Caïro. Daarna verhuisde ze naar Canada, waar ze aan de Concordia University van Montreal muziek en beeldende kunst studeerde.

Ze maakt kunst sinds de jaren zeventig. In het begin maakte ze illustraties voor dichtbundels, onder meer van de Egyptische Nobelprijswinnaar Literatuur Naguib Mahfoez. De afgelopen tien jaar verscheen ze met haar werk op het internationale toneel. In 2012 was ze aanwezig op Dokumenta 13 in Kassel, in 2015 vertegenwoordigde ze Armenië op de Biënnale van Venetië.

Schermvullende weergave Het rozenperkje past in het project ‘Gardens of Egypt’. ©Djurhuus Collection Copenhagen

In Gent krijg je naast de nieuwe, ter plaatse gemaakte installatie een mooi overzicht van waar Boghiguian voor staat. Een van de indrukwekkendste installaties is ‘The Salt Traders’, in 2015 te zien op de Biënnale van Istanboel. Toen ze nog Byzantium heette, was de stad een knooppunt van de zout- en slavenhandel.

Het ankerpunt van de installatie is een groot zeil waarop een wereldkaart is geschilderd die de handelsroutes van het zout weergeven. Rond het zeildoek liggen wrakstukken van een oud Romeins schip, die door het smelten van het poolijs tevoorschijn zijn gekomen. Een verwijzing naar de klimaatverandering.

Boghiguian laat hier artistieke creativiteit en maatschappelijk engagement naadloos en ongeforceerd in elkaar overvloeien. Er zijn ook verwijzingen naar de zoutmarsen van Mahatma Gandhi in 1930 in India, uit protest tegen het zoutmonopolie van de Britse kolonisator.

Bijna romantisch

Het hoeft niet altijd monumentaal groot te zijn. In 2018 verbleef Boghiguian enkele maanden in Cornwall in Engeland, waar ze voor Tate St. Ives ‘A Tin Drum that has Forgotten Its Own Rhythm’ maakte. De procedure verliep net zoals in Gent. Boghiguian verdiepte zich in de economische en industriële geschiedenis van Cornwall, een stad die eeuwenlang floreerde met haar koper- en tinmijnen, tot in 1998 de laatste mijn sloot. Het resulteerde in een installatie met werklui in staal, afgewerkt met een laagje tin, nikkel of koper. In de eenvoud van haar beelden roept Boghiguian een lang vervlogen wereld op.

Bijzonder is ook ‘Good Alianore is Coming’, een voortdurend bijgewerkte constructie van honingraten. Ze ruikt erg lekker en verbergt binnenin een prikkelend schilderij van een oor. Boghiguian is gefascineerd door de bijenwereld, waarin ze parallellen ziet met de menselijke samenleving. Een koningin aan de macht en het werkvolk dat haar dient. Zouden de bijen ooit in opstand komen? Het werk verwijst naar de Arabische Lente in Egypte. Het volk zocht bevrijding, maar uiteindelijk heerst nog altijd een autocratisch regime.

De expo eindigt haast romantisch, met een rozenperkje. Je zou er nog een verwijzing naar het Citadelpark en de vlakbij gelegen botanische tuin in kunnen zien. Maar kijk vooral naar de bloemenschilderijen aan de muur. Boghiguian maakte ze in 2010 voor het project ‘Gardens of Egypt’. Het zijn geen blikkendozenbloemen, maar bloemen die bijna onherkenbaar zijn. Korzelig, scherp, heel expressionistisch. Zelfs de alledaagsheid van een roos weet Boghiguian om te toveren tot een eigen universum.