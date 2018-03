De Zegher tijdelijk aan de kant geschoven bij MSK Gent

Catherine de Zegher is tijdelijk door het MSK in Gent aan de kant geschoven als directrice. De maatregel is genomen tijdens een geheime stemming met 10 ja-stemmen en 2 nee-stemmen . Dat meldt Gents schepen van Cultuur Annelies Storms. De Zegher blijft geschorst tot een externe audit duidelijkheid brengt over het vooronderzoek naar de controversiële kunstwerken.

De voorbije dagen kwam het Gentse Museum voor Schone Kunsten onder kritiek na aanhoudende geruchten over de echtheid van een 20-tal Russische avant-gardestukken van de Toporovski-collectie, die sinds oktober in het museum werden geëxposeerd. Ook over de omstandigheden van de restauratie van het belangrijke erfgoed Lam Gods zijn woensdagavond vragen gesteld. Maar de beslissing over de Zegher is vooral ingegeven door de twijfels rond de Toporovksi-stukken.