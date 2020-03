De abstracte schoonheid van fabrieken

Met de fototentoonstelling 'When Business meets Art' in Bozar viert het VBO zijn 125ste verjaardag. Fotograaf Thierry Dubrunfaut brengt ondernemingen in beeld zoals je ze zelden ziet: in abstracte schoonheid.

'Wat denkt u? Hebt u dit al vaak gezien?' Philippe Lambrecht, secretaris-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), kan zijn trots moeilijk verbergen tijdens de rondleiding in de Henry Leboeufzaal in Bozar. Het antwoord luidt: nee. We zien foto's van Belgische bedrijven die zo gefotografeerd zijn dat je bijna geen industriële of commerciële activiteit herkent. Met de expo en het bijbehorende boek viert het VBO zijn 125ste verjaardag.

Op de foto 'Champagne' wordt staaldraad van Bekaert kunstig weergegeven. De draad is nauwelijks herkenbaar, maar 'weet' dat hij gebruikt wordt. Hij houdt champagnekurken op de fles. Nog zo'n aparte foto is 'Man' van het cementbedrijf CBR. In werkelijkheid gaat het waarschijnlijk om een gigantische installatie. Op de foto lijkt ze een detail van een ridderharnas. Er is ook een zusterfoto van een ietwat kokettere installatie, 'Woman'.

Thierry Dubrunfaut (65) speelt voortdurend met de realiteit van het bedrijfsleven en zijn fotografische invulling. Zijn meest waarheidsgetrouwe foto's zijn mooi, maar vrijblijvend. Ze zetten niet aan tot verwarring, al is dat slechts een kleine minderheid van de foto's.

De fotograaf is op zijn best als hij de abstractie het verst doordrijft. Dan herken je nauwelijks de onderneming of de sector die hij documenteert, zoals op de foto 'Fire 1108' van de staalgroep Arcelor Mittal. Of de machtige installatie 'Dans le pack' van de funderingsspecialist Franki, die wel een decorstuk uit 'The Lord of the Rings' lijkt. De fotograaf noemt niet toevallig de abstracte schilders Piet Mondriaan en Victor Vasarely als grote inspiratiebronnen.

Dubrunfaut, gepokt en gemazeld in de modefotografie, begon zo'n 15 jaar geleden met het fotograferen van bedrijven. 'Port of Antwerp', dat draait rond de industriële activiteiten in de Antwerpse haven, was zijn eerste project. Het thema liet hem niet meer los, wat leidde tot de VBO-expo waar hij tien jaar aan werkte. 'Iedereen rijdt wel eens met de auto langs bedrijven. Je weet nooit wat allemaal gebeurt in die gigantische fabrieken. Ik wil daar met mijn foto's op mijn manier getuigenis van afleggen.' De afmetingen van de geëxposeerde foto's variëren van relatief klein tot heel groot, zoals de majestueuze foto van de Total-installatie in de haven van Antwerpen waaraan Dubrunfaut een scheut surrealisme toevoegde.

In zijn fotografie maakt Dubrunfaut geen gebruik van Photoshop of andere computerbewerkingen. 'Ik loop rond en ik fotografeer - analoog en digitaal - wat me aanstaat. Ik heb niet eens een statief. In de modefotografie heb ik geleerd om snel te werken.' Dubrunfauts foto's bestaan uit verschillende lagen die verband houden met de opnametijd, belichting, focus. Van hocus pocus achteraf is geen sprake. 'Ik weet in mijn hoofd hoe de foto er moet uitzien. In functie daarvan maak ik de opnames, die ik in mijn camera tot één beeld kluts.'

'When Business meets Art', tot 1 april in Bozar.

Schermvullende weergave Dans le pack, Franki. ©thierry dubrunfaut

Schermvullende weergave Fire 1108, Arcelor Mittal. ©thierry dubrunfaut