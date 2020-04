De decadente dandy in Aubrey Beardsley

Aubrey Beardsley schokte met zijn tekeningen Londen aan het einde van de 19de eeuw. Tate Modern toont zijn werk nu ook online.

Met zo'n 200 tekeningen en illustraties is de expo van Aubrey Beardsley (1872-1898) in Londen een van de grootste ooit. Maar amper twee weken na de opening op 4 maart ging Tate Modern dicht. Sinds gisteren is de tentoonstelling online toegankelijk gemaakt.

Dat betekent vooral een breed uitgesponnen digitale bezoekersgids met interviews met de curatoren en uiteraard veel beelden. Beardsley is misschien bij ons niet zo bekend. In Engeland was hij aan het eind van de 19de eeuw een beroemdheid. Dat is best merkwaardig want zijn carrière duurde maar zeven jaar. Op zijn 25ste stierf hij al aan tuberculose.

Maar in die zeven jaar tekende hij een indrukwekkend oeuvre samen, waarin erotiek, decadentie en humor een belangrijke rol speelden. Het is geen toeval dat Oscar Wilde Beardsley uitkoos om de uitgave van zijn toneelstuk 'Salome' te illustreren. Beardsley maakte daarvoor een reeks tekeningen waarin de dood en de seksualiteit in veel vormen centraal staan.

De uitgever durfde niet alle 18 creaties in het boek op te nemen. Te gewaagd. Maar de fuzz was gecreëerd en daar was het Wilde en Beardsley om te doen. Ze toonden zich aan de wereld als twee decadente dandy's.

De stijl van Beardsley doet denken aan die van de Tsjechische graficus Alfons Mucha. Maar de Brit was veel provocerender.