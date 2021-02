De doe-het-zelfmentaliteit van twee bevriende kunstenaars

De twee bevriende kunstenaars Daan Gielis en Tom Volkaert presenteren elk een solotentoonstelling bij Everyday Gallery in Antwerpen. Voor het eerst maakten ze samen een kunstwerk.

Designhandelaar Boris Devis, die u misschien kent van het televisieprogramma ‘Stukken van mensen’, opende twee jaar geleden met Everyday Gallery een galerie voor hedendaagse kunst in de groeiende Antwerpse wijk Nieuw Zuid. Op de website wordt de galerie beschreven als ‘een tijdcapsule voor toekomstige artistieke referenties.’

Everyday biedt vooral jonge en opkomende kunstenaars een platform. De twee vrienden Daan Gielis en Tom Volkaert krijgen er nu elk een eigen solo. 'We wilden al langer samen tentoonstellen. Onze werken kunnen een goede dialoog vormen en elkaar versterken', zegt Gielis.

Tom Volkaert maakt abstracte beeldhouwwerken. In zijn expo ‘As Slow As Possible’ toont hij voor het eerst werken in brons, maar ook grote epoxy wanden en tekeningen. Wie in de expo staat, belandt in een soort sciencefiction setting bevolkt door de sculpturen als mysterieuze wezens. Dat gevoel wordt versterkt door de plaatsing van groene, rode en blauwe tl-lampen.

Schermvullende weergave Sculptuur van Tom Volkaert.

‘Ik zie mijn werken als wezens', zegt Volkaert. ‘Het is belangrijk dat ze een herkenbare factor hebben. Daarom geef ik ze soms monden of ogen. Vaak hebben de beelden pootjes of krukken omdat ze anders omvallen, maar ook omdat ze zo een herkenbare kwetsbaarheid krijgen. Dali deed dat ook. Als schilder kon hij zijn wezens perfect laten zweven, maar toch gaf hij ze vaak krukken om hen een zekere zwaarte te verlenen.’

Breugel

In de expo van Gielis vertellen alle elementen - in brons, keramiek, textiel of neon - samen één verhaal. De titel ‘Omdat de wereld is zo ontrouw’ komt uit het onderschrift van een schilderij van Pieter Bruegel de Oude, ‘De Misantroop’. ‘Dat is het beginpunt van deze reeks werken', zegt de kunstenaar. ‘Het gaat over een oude man die uit teleurstelling de wereld de rug toekeert. Maar het pad voor hem ligt bezaaid met kraaienpoten: de wereld achter zich laten, betekent de mogelijkheid opgeven om tot een groter, zinvol geheel te behoren.’

Tom Volkaert Tom Volkaert (1989) werd geboren in Antwerpen, waar hij woont en werkt. Onlangs mocht hij zijn werken, behalve in België, ook tonen bij Ridgewood in New York en bij Rod Barton in Londen. Zijn sculpturen kosten tussen 3.000 (keramiek) en 17.000 (brons) euro.

‘Ik ben geïnteresseerd in alternatieve visies, van Kuifje als wereldverbeteraar tot de hardcore muziekscene', gaat hij verder. ‘Ook dat zijn manieren om ‘het systeem’ achter je te laten, die ook teleurstellend kunnen zijn.’

Een beeld van Kuifje staat er moedeloos en gekleineerd bij. Een levensgrote peuter verkleed als rijksappel (geïnspireerd op de figuur die in het schilderij van Breugel symbool staat voor de wereld) staat met een mes klaar om bezoekers te verjagen.

Raakvlakken

Hoewel hun oeuvres op het eerste gezicht zeer anders zijn, zien Gielis en Volkaert raakvlakken. ‘Onze gesprekken zijn vaak heel technisch', zegt Volkaert. ‘We hebben allebei een soort doe-het-zelfmentaliteit en zoeken naar eigen oplossingen om materialen naar onze hand te zetten.’

Die manier van denken gaat gepaard met een onconventionele omarming van toevalligheden. 'Zowat 80 procent van onze werken zouden bij het vuil belanden als we nooit onverwachte barsten of scheuren in de keramiek zouden aanvaarden. Het is net interessant om er omheen te werken', vertelt Gielis.

Schermvullende weergave Kuifje volgens Daan Gielis.

Ook Volkaerts werken vertonen soms barsten of gaten. ‘Ik hou van het idee dat ook lucht een sculpturale kwaliteit heeft. Daarom gebruik ik zelfs transparant materiaal. Ik laat ook graag gietkanalen en andere onderdelen van het maakproces zichtbaar aanwezig. Ik vind het niet erg dat verschillende onderdelen van de sculpturen zichtbaar zijn. Het is net interessant dat je kan zien hoe een beeld in elkaar gepuzzeld is.’

Daan Gielis Daan Gielis (1988) werd geboren in Beringen en woont in Antwerpen. Hij studeerde kunst in ’s Hertogenbosch en Hasselt. Zijn prijzen variëren van 1.500 tot 4.000 euro.

Haat voor het veld

Een van de fundamenten van hun vriendschap is een gemeenschappelijke gezonde scepsis tegenover de kunstwereld. Daarover gaat het eerste werk dat beide kunstenaars samen maakten: een rode neon quote van Gielis gedragen door een epoxy sculptuur van Volkaert. ‘Haat voor het veld’ staat er. ‘De botte formulering maakt het werk ironisch en wat luchtiger’, zegt Gielis. ‘We hebben vaak lange gesprekken over de kunstwereld, waarin commercie soms de overhand neemt. Daar staan we allebei zeer kritisch tegenover, terwijl we beseffen dat we er zelf onlosmakelijk deel van zijn', vult Volkaert aan.

Of ze ooit nog samenwerken, zal de toekomst uitwijzen, maar aan dit ene gezamenlijke project zijn ze gehecht. Volkaert: ‘Als ik mijn eigen sculpturen verkoop en ze nooit meer terugzie, heb ik daar geen enkele moeite mee. Maar van dit werk zou ik liever nog niet scheiden. Het is heel bijzonder voor mij: misschien maken we nooit meer iets gelijkaardigs.’