De pulserende schoonheid van QR-codes

Een supernova-explosie alsof je er zelf bij was. Gezichtsherkenning die fout gaat. Simpele QR-codes die hypnotiserende kunst genereren. Het NXT Museum in Amsterdam toont de kracht van nieuwemediakunst.

A ls je de eerste zaal van het museum binnenstapt, heb je nog niet door dat je de hoofdrol speelt in de installatie ‘Connected’ van Roelof. Elke stap in de zaal genereert een geometrische, lichtgevende figuur in de donkere ruimte. Zo ben je als bezoeker meteen verbonden met het kunstwerk en het museum. Het is de rode draad doorheen het tentoonstellingsparcours: je kijkt en luistert niet alleen, je bent een deel van de kunstwerken.

Het heeft best wat voeten in de aarde gehad voor het museum eind augustus kon openen. De voorbereiding duurde drie jaar. ‘We hebben heel lang naar de juiste locatie gezocht’, zegt Merel van Helsdingen, de oprichtster en zakelijk leider. ‘Ik heb zeker 35 potentiële plekken bezocht. De eisen lagen hoog. Ik had in de aanloop naar het museum met veel kunstenaars gesproken. Ik wist wat nodig was: een groot, hoog en stevig gebouw dat voldoende elektriciteit genereert. Een kunstenaar had me verteld dat voor zijn robots dikke vloeren nodig zijn. Anders zou de vloer kunnen breken als de robots in beweging komen.’

120.000 BEZOEKERS DE OPRICHTERS VAN NXT MUSEUM REKENEN OP 120.000 BEZOEKERS PER JAAR.

Van Helsdingen en medeoprichtster Natasha Greenhalgh vonden uiteindelijk een leegstaande tv-studio in een industriezone in Amsterdam Noord, vlak bij het Eye Filmmuseum en op fiets- en wandelafstand van het centrum. ‘We hebben de studio onderverdeeld in ruimtes die geschikt zijn om grote installaties te tonen. De kunstenaars reageerden enthousiast. We stuurden ze een plan door met de afmetingen. Meer moesten ze niet hebben. Daarmee konden ze aan hun installaties werken.’ Voor elke zaal is er een kleine ruimte met uitleg over de kunstwerken.

NXT Museum wilde openen in juni, maar door de coranacrisis gebeurde dat op 29 augustus. ‘We rekenen op 120.000 bezoekers per jaar’, zegt Van Helsdingen. Of dat volstaat om uit de kosten te raken wil ze niet vertellen. ‘Cijfers over budgetten en investeringen geven we voorlopig niet. We zijn een privé-initiatief met twee grote en enkele kleinere investeerders, en werken samen met Rabobank. We zijn niet van plan snel op te geven. Over tien jaar hopen we hier nog te zijn.’

Digitale performances

Een definitie van nieuwemediakunst formuleren is niet eenvoudig. Jan Van Eyck was in de 15de eeuw een nieuwemediakunstenaar toen hij olieverf perfectioneerde en in zijn schilderijen gebruikte. Wat toen nieuw was, is nu oud. ‘De definitie van nieuwemediakunst verschuift voortdurend’, zegt Greenhalgh. ‘Nederland is altijd een voorloper geweest. In de jaren 70 draaide het vooral om videokunst, maar dat stadium zijn we al lang voorbij. Nu zijn de sleutelwoorden artificiële intelligentie, computerkunst en virtuele realiteit. De essentie is samenwerking en kruisbestuiving. We tonen installaties op het snijvlak van technologie, wetenschap en kunst, met een grote aandacht voor hedendaagse, maatschappelijke problemen.’

Die filosofie leidde tot de eerste expo, ‘Shifted Proximities’. De curator, Bogomir Doringer, bracht acht installaties samen. Vier zijn speciaal voor het museum gecreëerd. De titel verwijst naar de pandemie en hoe het begrip ‘nabijheid’ een andere invulling heeft gekregen. Kunst op basis van virtuele realiteit ontbreekt voorlopig. Daar heb je toestellen voor op je hoofd voor nodig. In coronatijden is dat onmogelijk.

De installatie met gezichtsherkenning is een waarschuwing. Ze schatte ons 25 - waarvoor dank - dichtte ons 0 procent intelligentie toe, en erger: 0 procent geloofwaardigheid.

In NXT Museum rondlopen is anders dan door een museum met schilderijen aan de muur wandelen, waar je zo lang naar de werken kijkt als je wilt. In NXT Museum is dat moeilijker. De installaties hebben een tijdsduur. Het zijn digitale performances die je het best helemaal bekijkt en ondergaat. Meestal zijn ze flitsend, maar vreemd genoeg zijn ze ook rustgevend, alsof ze je opslokken en vasthouden.

Schermvullende weergave ‘Topologies 1’ door United Visual Artists. ©© Nxt Museum

Dat is zeker het geval voor ‘Topologies #1’ van United Visual Artists. Dat kunstcollectief is gespecialiseerd in programmeerbare lichtarchitectuur. Zijn installatie is veel meer dan een ingenieuze lichtshow. Het licht is een middel om de 25 meter lange zaal telkens weer in te delen. Je hoeft geen stap te verzetten om je op een andere plek te voelen. Het is spelen met ruimte en de plaats van de mens daarin.

Een ander sterk werk is ‘Distortions in Spacetime’ van Marshmallow Laser Feast. Terwijl je letterlijk in de donkere, spiegelvormige installatie staat, bevind je je in een zwart gat in de ruimtes. Op de spiegels geven de kunstenaars hun interpretatie van een supernova-explosie in flitsende sequensen.

Een USB-stick met software

Een buitenbeentje is ‘Biometric Mirror’ van de sciencefictionkunstenaar en lichaamsarchitect Lucy McRae en van Niels Wouters, een wetenschapper die de interactie tussen mens en computer onderzoekt en in digitale ethiek gespecialiseerd is. De installatie is een waarschuwing voor het ongebreidelde gebruik van gezichtsherkenning, die vaak niet correct is.

Dat ondervind je aan den lijve. Als je voor een gezichtsspiegel gaat zitten, zoeken computers met algoritmes je perfecte gezicht en enkele fysieke en karakterkenmerken. Het resultaat wordt je meteen gemaild. De installatie schatte ons 25, waarvoor dank. Ook dichtte ze ons 0 procent intelligentie toe. En erger: 0 procent geloofwaardigheid. Wat je hier leest, moet je dus in vraag stellen. De installatie is een overdrijving, maar in het echte leven loopt het vaak fout met gezichtsherkenning. Dat tonen enkele Amerikaanse documentaires in het ‘NXTLab’, een onderzoeksruimte in het museum los van het expoparcours. Omstandig wordt uitgelegd hoe gezichtsherkenning discrimineert op ras en geslacht. Amazon moest in de Verenigde Staten de verkoop van zijn gezichtsherkenningssoftware daarom stoppen.

Schermvullende weergave ‘Distortions in Spacetime’ door Marshmallow Laser Feast. ©© Peter Tijhuis

Deze eerste tentoonstelling loopt zes maanden, op de installatie van de Nederlandse kunstenaar Thijs Biersteker na, die vijf jaar in het museum blijft. Het bewaren van nieuwemediakunst is een heikel thema. ‘Wat bewaar je? De hele installatie of een USB-stick met de software? Wat als die software over enkele jaren zo verouderd is dat die niet op nieuwe systemen past?’, zegt Greenhalgh. Ook de kunstmarkt weet niet goed wat met de nieuwe media te doen. De vraag naar het auteurschap is lastig te beantwoorden - bij één project zijn heel veel mensen uit verschillende domeinen betrokken. Allen zijn onmisbare schakels in de keten.

Over het auteurschap zijn afspraken te maken, maar wat koop je als verzamelaar? De materie is even ingewikkeld als de conservatie van nieuwemediakunst in musea. De Nederlandse kunstenaar Rafael Rozendaal, een pionier in onlinekunst, verkocht zijn websites. De koper kon zich eigenaar van de domeinnaam noemen, maar de websites moesten voor iedereen toegankelijk blijven. Rozendaal vroeg 10.000 euro voor zijn websites.

Hypnotiserend

De kwestie van het auteurschap leidt tot de vraag wie de nieuwemediakunstenaars precies zijn. Vast jonge mensen, ben je geneigd te denken. ‘Maar dat zie je fout’, zegt Greenhalgh. ‘Op electronicartsfestivals kom je allerlei mensen tegen: ingenieurs, computerexperts, componisten, beeldende kunstenaars, zowel jong als oud. Een kunstenaar gaat niet op zoek naar specialisten om zijn ideeën uit te werken. Het gaat echt om de samenwerking.’

Vrouwen zijn wel ondervertegenwoordigd. ‘Zeker bij grote installaties met veel technologie. In de computer- en ingenieursopleidingen zitten nog altijd meer mannen dan vrouwen. Dat vertaalt zich naar de kunst.’ In NXT Museum valt die verhouding mee. Drie van de acht installaties zijn gemaakt door vrouwen, al denk je daar tijdens je bezoek op geen enkel moment aan. Je laat je gewoon verrassen door wat je onderweg tegenkomt.

Het slot is indrukwekkend met ‘Dimensional Sampling #1’. Dat audiovisueel werk is van de kunstenaar en programmeur Yuxi Cao en de sounddesigner Lau Hiu Kong. Zij gebruiken de QR-code als uitgangspunt van een wervelende, pulserende installatie met op de achtergrond een stevige beat. Leun tegen de muur, zit op de grond, loop rond, maar blijf in elk geval lang kijken. Het werkt hypnotiserend.