De vele dubbele bodems in Roy Lichtensteins oeuvre

De Amerikaanse kunstenaar Roy Lichtenstein is bekend voor zijn interpretatie van stripfiguren. Maar hij was vooral een ontdekkingsreiziger op zoek naar nieuwe technieken en materialen. De expo ‘Visions Multiples’ in Bergen laat daar geen twijfel over bestaan.

W aar het leger nog goed voor is. Roy Lichtenstein (1923-1997) kreeg tijdens zijn legerdienst in de jaren 40 van een generaal-majoor de opdracht stripplaten te vergroten. Zo konden ze afgedrukt worden in de legerkrant ‘Stars and Stripes’. De link met zijn latere werk rond comics is snel gemaakt. Een andere belangrijke link is de originaliteit en hoe hij daarmee omging. Lichtenstein vertrok nooit van een leeg, wit blad. Hij transformeerde wat al bestond tot zijn originele kunst. Hij kreeg wel eens kritiek dat hij een kopiist was. Hij reageerde daar onverstoord op. ‘Mensen denken dat gelijkaardig hetzelfde is als identiek. Dat klopt natuurlijk niet.’

Roy Lichtenstein (1923-1997)

Geboren in New York.

Haalde verschillende diploma’s in kunsttechnieken en -geschiedenis.

Begon in de jaren 50 kunst te maken en tentoon te stellen. Was eerst vooral geïnteresseerd in grafische technieken.

Stond in 1961 mee aan de wieg van de popart. Transformeerde alledaagse voorwerpen, stripfiguren en interieurs tot originele kunstwerken.

Aan het eind van de tentoonstelling in het Beaux-Arts Mons (BAM) krijg je perfecte voorbeelden van wat hij bedoelt. ‘De meesters van de 20ste eeuw’ heet de zaal. Je kan er een sport van maken om naar de kunstenaars te zoeken door wie Lichtenstein zich liet inspireren. Claude Monet, Marc Chagall, Frits Mondriaan. De anderen moet u zelf maar vinden, anders is de pret eraf. Kopieën zijn het nooit, interpretaties en transformaties wel.

Museumdirecteur Xavier Roland slaakte een diepe zucht van opluchting toen twee weken geleden de lockdown voor de musea werd opgeheven. De opening van de tentoonstelling was gepland voor 31 oktober, maar dat feest ging niet door. Het BAM zag drie jaar van voorbereidend werk in rook opgaan. Maar eind goed al goed. Met de steun van de Lichtenstein Foundation wordt de expo verlengd tot 18 april.

‘Visions Multiples’ is een heel boeiende tentoonstelling omdat ze verder kijkt dan het bekende werk van Lichtenstein: zijn uitvergroting van stripelementen. Lichtenstein was een kunstenaar die voortdurend op zoek ging naar nieuwe materialen en technieken om kunst opnieuw uit te vinden.

Zijn filosofie stond haaks op het romantische beeld van de kunstenaar die in zijn werk zijn diepste zielenroerselen blootlegt. Dat interesseerde Lichtenstein niet. ‘Het is mijn wens dat het lijkt dat mijn werk is geprogrammeerd. Ik wil de sporen van de tussenkomst van mijn handen verbergen’, zei hij in 1967. Waarmee niet is gezegd dat hij zijn handen niet gebruikte. Integendeel. Hij was een ambachtsman die liet uitschijnen dat een machine het werk voor hem deed. Maar hij was bij de creatie de machine zelf. Bij het drukken natuurlijk niet meer.

Schermvullende weergave ©© Estate of Roy Lichtenstein / SABAM 2020

De tentoonstelling in Bergen is thematisch opgebouwd, met uitgebreide zaalteksten in het Frans, Engels en Nederlands. Lichtenstein volgde een theoretische en praktische kunstopleiding. Hij tekende en schilderde, maar hij was aanvankelijk vooral geboeid door druktechnieken. Hij bewerkte beelden van Europese kunstenaars als Pablo Picasso, Max Ernst en Paul Klee. Tegelijk raakte hij gefascineerd door de cultuur van de American Indians. Dat thema herwerkte hij in de jaren 80. In de expo is een prachtig tapijt met indiaanse elementen uit die tijd te zien.

Popart

In niets lijken die werken op de popart, waarvan Lichtenstein een van de boegbeelden en initiatiefnemers was. Het alledaagse voorwerp begon vanaf de jaren 60 een grote rol te spelen in zijn werk. Het was het begin van de popart. Stillevens domineren, zij het op een totaal andere manier dan bijvoorbeeld Paul Cézanne een fruitschaal schilderde. Bij de Franse vernieuwer uit de late 19de eeuw ging het om een subtiel onderscheid in kleurtinten en schaduwen. Lichtenstein ging anders te werk. Hij koos voor een beperkt kleurenpalet: geel was geel en bestond niet uit 30 tinten. Dat maakte het gemakkelijk zijn werken te reproduceren.

Mensen denken dat gelijkaardig hetzelfde is als identiek. Dat klopt natuurlijk niet. Roy Lichtenstein Kunstenaar

Het is de dubbele essentie van de popart: het alledaagse voorwerp tot kunst verheffen en de kunst zo vaak reproduceren dat ze alledaags wordt. Lichtenstein zei vaak dat popart de kunstvorm was die in de wereld stond en niet daarbuiten. Het afgebeelde voorwerp was geen geïdealiseerde, geschilderde versie. Het object zoals het is, dat is popart.

De paradox was dat Lichtenstein voortdurend experimenteerde met de manier waarop hij die alledaagsheid toonde en afdrukte. Blijf in de expo even staan bij de ‘Mirror’-reeks. De naam zegt het zelf: spiegels. In elke huiskamer te vinden. Maar in de versie van Lichtenstein herken je nauwelijks je spiegelbeeld. Dat zit verborgen in vervormde kleurenvlakken in glas, afgewerkt met zijn Ben-Day Dots. Die dots - grote, ronde stippen - werden een deel van zijn signatuur. De Amerikaanse drukker Ben Day vond ze in 1879 uit om drukwerk meer reliëf en volume te geven.

Schermvullende weergave ©© Estate of Roy Lichtenstein / SABAM 2020

Lichtenstein maakte er handig gebruik van om aan zijn kunstwerken originaliteit te geven. Hij gebruikte ze volop in zijn interpretatie van de Amerikaanse comics. Lichtenstein was niet geïnteresseerd in het verhaal van de strips. Hij haalde er één element uit - een case noemde hij het - en vergrootte dat uit. Meer deed hij niet. Ook dan gebruikte hij verschillende druktechnieken om zijn werken te reproduceren.

In het verlengde van de comics maakte Lichtenstein jarenlang - met onderbrekingen weliswaar - afbeeldingen van vrouwelijke vormen. In de jaren 60 ging het meer om de idealisering van de Amerikaanse huisvrouw zoals je haar aantrof in de reclame. Met zijn reeks ‘Nudes’ uit de jaren 90 ging hij sensueler te werk. Hij toont de vrouwen alsof het selfies op Instagram zijn.

Interieur

De comics worden in de expo snel gevolgd door het thema van het interieur. Opnieuw merk je hoe gelaagd de schijnbaar gemakkelijke en toegankelijke kunst van Lichtenstein is. Hij heft het perspectief in zijn schilderijen zo goed als op. Kijk naar ‘The Oval Office’ uit 1992. Hij noemt het zelf tweedimensionaliteit omdat hij voor zijn schilderijen bijna altijd begon van afbeeldingen die hij in kranten en magazines vond. In zijn interieurs citeerde hij voortdurend zichzelf. Aan de muren hangen vroegere werken.

Aan het einde van de tentoonstelling worden de minder bekende aspecten van Lichtenstein getoond. Zijn abstractie - ook in sculpturen - en zijn landschappen. Een fascinerende wereld gaat open. Van de abstracte werken zijn de ‘Brushstrokes’ het intrigerendst. Het gaat om bevriezingen van dikke penseelstreken. Lichtenstein refereerde opnieuw aan de kunstgeschiedenis waarvan hij enkel het materiaal overhoudt: de borstel en de verf. Het resultaat drukte hij in serie af.

Schermvullende weergave ©© Estate of Roy Lichtenstein / SABAM 2020

Voor de landschappen gebruikte hij bij voorkeur Rowlux, een polycarbonaat glanspapier dat in 1964 werd uitgevonden. Daarmee kon hij heel veel optische effecten creëren. Het gaf hem ook meer mogelijkheden in het drukken van zijn werken.

De slotzaal met de landschappen is indrukwekkend. Op een rijtje hangen wolkentableaus, zonsopgangen en nachtbeelden. Zo anders dan alle kunstwerken in de vorige zalen. Directeur Xavier Roland knikte minzaam toen we zeiden dat we dat facet van Lichtensteins oeuvre niet kenden. Tot nu. ‘Dat was precies onze bedoeling.’