De waan onder de normaliteit

Stefan Hertmans (67) is schrijver, dichter en essayist. Na zijn debuutroman ‘Ruimte’ in 1981 publiceerde hij zo’n veertig boeken en dichtbundels. Zijn bekendste romans zijn ‘Naar Merelbeke’, ‘Harder dan sneeuw’, ‘Het verborgen weefsel’ en ‘Oorlog en terpentijn’. De Engelse vertaling van die laatste titel haalde in 2016 de lijst met ‘100 notable books of the year’ van The New York Times Book Review. ‘War and Turpentine’ stond in 2017 ook voor de longlist van de Man Booker International Prize. Zijn laatste roman ‘De bekeerlinge’ speelt zich af in Monieux, een Frans dorp waar Hertmans een buitenverblijf heeft en veel zomers doorbrengt.

Zijn favoriete museum is het Belvedere in Wenen, met 1,4 miljoen bezoekers per jaar het meest bezochte museum van Oostenrijk. Het bestaat uit twee barokke paleizen - Oberes en Unteres Belvedere - die verbonden zijn door een tuin in Franse stijl. In de 18de eeuw werden ze gebruikt als zomerverblijf door de koninklijke familie, vandaag herbergen ze de grootste collectie Oostenrijkse kunst. Het pronkstuk is ‘De kus’ van Gustav Klimt.

www.belvedere.at

Dots im Brunnerhof. ‘Wenen is begiftigd met een schare aan mooie, goede en trendy restaurants, waaronder de stemmige binnenhof Dots im Brunnerhof. Je kan er heerlijke sushi eten.’

Leporello. ‘In Wenen voel je dat het ‘andere’ Europa dat wij in het Westen te weinig kennen, prominent aanwezig is, onder meer in de vorm van Russische en Servische boekhandeltjes. Maar omdat de meesten onder ons die talen niet spreken, is het nuttiger rond te struinen in boekhandel Leporello, vlak bij de Stephansdom. Heel sfeervol.’

Theater an der Wien. ‘De muziekliefhebber denkt bij Wenen meteen aan de legendarische opera waar Gustav Mahler dirigeerde. En er is de zaal van het Musik verein, waar de akoestiek wonderbaarlijk is. Voor mij is Theater an der Wien een mooi alternatief. De programmering is er vaak boeiender dan in de beroemde zalen.’