Defilé van modefoto’s in Antwerpen

Corona heeft de tweede editie van de internationale fotobiënnale AntwerpPhoto naar 2021 geduwd. Maar in de prachtige Handelsbeurs in Antwerpen opent vandaag wel ‘Iconobelge II’, een onderdeel van het festival.

Het focust op Belgische fotografen. ‘De Handelsbeurs en de stad Antwerpen vroegen of we toch een pop-upfototentoonstelling wilden organiseren in het gebouw’, legt organisator Kaat Celis uit. Ze koos voor modefotografie als thema. ‘De keuze lag voor de hand. Tot 2003, toen de Handelsbeurs sloot voor een jarenlange renovatie, hield de Mode Academie hier haar defilés. Dit jaar ging dat opnieuw zo zijn. Maar ook dat werd afgelast. Voor het publiek dan toch. In de plaats kwam een digitale versie die hier werd opgenomen. We tonen ze op de expo.’

Op ‘Iconobelge II’ is werk te zien van een tiental fotografen. ‘Ze zijn vaak bekender en gewaardeerder in het buitenland dan bij ons. Nog een reden om de Belgische modefotografen te tonen’, zegt Celis.

De modefotografie wordt ruim geïnterpreteerd. Er is werk van fotografen die in opdracht van modehuizen of modebladen werken. Net zo goed worden fotografen getoond die een eigen interpretatie aan mode geven. Die diversiteit maakt de expo boeiend. De scenografie is bewust sober gehouden om de architectuur van de Handelsbeurs - je krijgt er ook uitleg over - niet in de weg te lopen.